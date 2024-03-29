«Суммарный залп крылатых ракет с АПЛ уменьшится наполовину»: США списывают четыре подлодки типа Ohio

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«Суммарный залп крылатых ракет с АПЛ уменьшится наполовину»: США списывают четыре подлодки типа Ohio

ВМС США объявили о списании в ближайшие годы четырех самых старых подлодок класса Ohio (служат более 40 лет), которые в отличие от остальных субмарин этого проекта были перевооружены с МБР на крылатые ракеты Tomahawk.

Как планируется, USS Ohio (SSGN-726) и USS Florida (SSGN-720) присоединятся к 17 другим кораблям, выход которых на пенсию запланирован на 2026 год. АПЛ USS Michigan (SSGN-727) и USS Georgia (SSGN-728) отправятся «в отставку» в 2028 году. В итоге в строю останутся 14 субмарин Ohio, вооруженных баллистическими ракетами Trident II D5.



Подлежащие списанию АПЛ в период с 2002 по 2007 год были переоборудованы в платформы для запуска крылатых ракет и размещения сил специальных операций (до 66 бойцов). В результате каждая из них была оснащена 22 вертикальными пусковыми установками с 7 КР в каждой, то есть одна подлодка в состоянии нести 154 Tomahawk.



После списания этих четырех АПЛ суммарный залп крылатых ракет, запущенных с субмарин, уменьшится наполовину

- отмечается в издании Naval News.

Как указывается, чтобы заменить их ракетный потенциал потребуется 22 подлодки класса Virginia Block V (одна субмарина снаряжена 4 ВПУ с 6 ракетами в каждой), строительство которых ведется в США.
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    7 комментариев
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    1. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 08:58
      Явно эти четверо куда-то сходят и разрядятся по назначению.
      1. ТермиНахТер Ранг пользователя
        ТермиНахТер
        +1
        Сегодня, 10:13
        Привет Андрей. Вряд ли они куда-то пойдут, кроме как на разделку. 40 лет, возраст для ПЛ - предельный. Усталость металла - никто не может отменить, физика - однако.
    2. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      +2
      Сегодня, 09:03
      В результате каждая из них была оснащена 22 вертикальными пусковыми установками с 7 КР в каждой, то есть одна подлодка в состоянии нести 154 Tomahawk.
      154 множим) на 4 и получаем 616 шт "топоров". Конечно много на один полный залп четырьмя лодками. Хоть "топор" и дозвуковой, но всё равно ракет ПВО надо много.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        -2
        Сегодня, 09:09
        154 множим) на 4 и получаем 616 шт "топоров". Конечно много на один полный залп четырьмя лодками. Хоть "топор" и дозвуковой, но всё равно ракет ПВО надо много.

        Как то не верится в списание, особенно в свете сегодняшних событий... Может это сообщение чисто для нас, чтобы расслабились... Поставят на консервацию и будут они ждать своего часа...
        1. a.s.zzz888 Ранг пользователя
          a.s.zzz888
          +2
          Сегодня, 09:18
          ВМС США объявили о списании в ближайшие годы четырех самых старых подлодок класса Ohio (служат более 40 лет)
          Да, как бы и годков уже подходя этим железкам. Вчера буквально смотрел передачу по ТВ. мерикатосовские вояки, которые на пенсионе и работали с шахтными идрёными "минитменами" поголовно, ВСЕ, заражены лучевой. Стали рыть, и оказалось что появились микротрещины в головках. А они также стоят более 40 лет. Деформация металла однако.
      2. ТермиНахТер Ранг пользователя
        ТермиНахТер
        0
        Сегодня, 10:14
        Ну, они же не все одновременно были в строю и не на одном ТВД. Хотя, "Мичиганом", постоянно пугали всех непослушных в АТР)))
    3. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +1
      Сегодня, 09:34
      Ща их хахло достанет с требованиями им эти лодки отдать.

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