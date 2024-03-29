«Суммарный залп крылатых ракет с АПЛ уменьшится наполовину»: США списывают четыре подлодки типа Ohio

ВМС США объявили о списании в ближайшие годы четырех самых старых подлодок класса Ohio (служат более 40 лет), которые в отличие от остальных субмарин этого проекта были перевооружены с МБР на крылатые ракеты Tomahawk.Как планируется, USS Ohio (SSGN-726) и USS Florida (SSGN-720) присоединятся к 17 другим кораблям, выход которых на пенсию запланирован на 2026 год. АПЛ USS Michigan (SSGN-727) и USS Georgia (SSGN-728) отправятся «в отставку» в 2028 году. В итоге в строю останутся 14 субмарин Ohio, вооруженных баллистическими ракетами Trident II D5.Подлежащие списанию АПЛ в период с 2002 по 2007 год были переоборудованы в платформы для запуска крылатых ракет и размещения сил специальных операций (до 66 бойцов). В результате каждая из них была оснащена 22 вертикальными пусковыми установками с 7 КР в каждой, то есть одна подлодка в состоянии нести 154 Tomahawk.- отмечается в издании Naval News.Как указывается, чтобы заменить их ракетный потенциал потребуется 22 подлодки класса Virginia Block V (одна субмарина снаряжена 4 ВПУ с 6 ракетами в каждой), строительство которых ведется в США.

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