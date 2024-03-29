У нас была возможность очень откровенно и без обиняков поговорить с русскими по этому вопросу. Теперь меня посетит министр иностранных дел Украины

Россия усилила свой воздушный террор против Украины. Всего за одну неделю против Украины было запущено 190 ракет различных типов, 400 БПЛА и 700 управляемых бомб. Удары по энергетическим объектам привели к отключениям электроэнергии в целых городах.

Нью-Дели пытается играть роль посредника в урегулировании конфликта между Россией и Украиной.- заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.Конкретное содержание беседы с российской стороной он не озвучил, но указал, что Нью-Дели всегда осуждал убийства мирных жителей и призвал положить конец военному противостоянию. В том же духе он высказался в отношении конфликта между Газой и Израилем.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в преддверии визита в Индию заявил, что на повестке дня стоят вопросы развития отношений с Нью-Дели и воздушных налетов ВС РФ:При этом Кулеба не считает террором организацию массового убийства мирных жителей России и постоянные обстрелы городов.Глава МИД Украины в рамках двухдневного визита намерен подключить Индию к так называемой «формуле мира». Участники этого «формата» фактически являются противниками России и занимаются не мирными инициативами, а оказанием военной помощи ВСУ. Поэтому сложно назвать эту площадку местом для дипломатических переговоров.Судя по всему, роль Индии как посредника при таком подходе киевского режима обречена. Ранее безуспешно достичь мирного урегулирования пытались ЮАР вместе с целым конгломератом африканских стран, Бразилия и Китай.