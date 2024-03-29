«Поговорили с русскими откровенно и без обиняков»: глава МИД Индии заявляет об участии в переговорах о мире
Нью-Дели пытается играть роль посредника в урегулировании конфликта между Россией и Украиной.
- заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.
Конкретное содержание беседы с российской стороной он не озвучил, но указал, что Нью-Дели всегда осуждал убийства мирных жителей и призвал положить конец военному противостоянию. В том же духе он высказался в отношении конфликта между Газой и Израилем.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в преддверии визита в Индию заявил, что на повестке дня стоят вопросы развития отношений с Нью-Дели и воздушных налетов ВС РФ:
При этом Кулеба не считает террором организацию массового убийства мирных жителей России и постоянные обстрелы городов.
Глава МИД Украины в рамках двухдневного визита намерен подключить Индию к так называемой «формуле мира». Участники этого «формата» фактически являются противниками России и занимаются не мирными инициативами, а оказанием военной помощи ВСУ. Поэтому сложно назвать эту площадку местом для дипломатических переговоров.
Судя по всему, роль Индии как посредника при таком подходе киевского режима обречена. Ранее безуспешно достичь мирного урегулирования пытались ЮАР вместе с целым конгломератом африканских стран, Бразилия и Китай.
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