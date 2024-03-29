«Поговорили с русскими откровенно и без обиняков»: глава МИД Индии заявляет об участии в переговорах о мире

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«Поговорили с русскими откровенно и без обиняков»: глава МИД Индии заявляет об участии в переговорах о мире

Нью-Дели пытается играть роль посредника в урегулировании конфликта между Россией и Украиной.

У нас была возможность очень откровенно и без обиняков поговорить с русскими по этому вопросу. Теперь меня посетит министр иностранных дел Украины

- заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.



Конкретное содержание беседы с российской стороной он не озвучил, но указал, что Нью-Дели всегда осуждал убийства мирных жителей и призвал положить конец военному противостоянию. В том же духе он высказался в отношении конфликта между Газой и Израилем.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в преддверии визита в Индию заявил, что на повестке дня стоят вопросы развития отношений с Нью-Дели и воздушных налетов ВС РФ:

Россия усилила свой воздушный террор против Украины. Всего за одну неделю против Украины было запущено 190 ракет различных типов, 400 БПЛА и 700 управляемых бомб. Удары по энергетическим объектам привели к отключениям электроэнергии в целых городах.

При этом Кулеба не считает террором организацию массового убийства мирных жителей России и постоянные обстрелы городов.

Глава МИД Украины в рамках двухдневного визита намерен подключить Индию к так называемой «формуле мира». Участники этого «формата» фактически являются противниками России и занимаются не мирными инициативами, а оказанием военной помощи ВСУ. Поэтому сложно назвать эту площадку местом для дипломатических переговоров.

Судя по всему, роль Индии как посредника при таком подходе киевского режима обречена. Ранее безуспешно достичь мирного урегулирования пытались ЮАР вместе с целым конгломератом африканских стран, Бразилия и Китай.
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    6 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 10:08
      «Глава МИД Индии заявляет об участии в переговорах о мире» —

      — Мы тоже за мир!
      — За мир после победы,а не вместо победы...
    2. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      +2
      Сегодня, 10:10
      При всём при этом не понимаю, что Индия может предложить? Да и надо ли? Насколько я понял, мы ж вроде решили идти до конца в СВО.
      1. леонидыч Ранг пользователя
        леонидыч
        0
        Сегодня, 10:16
        Мы то понятно что решили идти до конца, я имею ввиду простых жителей, но вот наши так сказать элиты, олигархи с ними как?
        1. Фаталист Ранг пользователя
          Фаталист
          0
          Сегодня, 10:21
          Вчера поздно вечером бегал по инету, там всякие инсайды, башни Кремля и т.д. Так вот, утверждают, олигархи и всякие "семейкки влияния за руки и ноги тянут ВВП к переговорам. Но, видимо трагедия в Крокусе поставила последнюю точку, ВВП решил идти до конца.
      2. Хагакурэ Ранг пользователя
        Хагакурэ
        0
        Сегодня, 10:19
        Конечно до конца иначе мы теряем исконно русские города и земли, причем безвозвратно.... Так же нужно понимать, что просто так нам их не отдадут, слишком жирный кусок, причем на халяву ...
      3. pyagomail.ru Ранг пользователя
        pyagomail.ru
        0
        Сегодня, 10:20
        Цитата: Фаталист
        что Индия может предложить?

        Может предложить только площадку для переговоров, как нейтральная страна. Но Украина пока не готова - команду не дали, поэтому она будет опять продвигать свою "формулу мира" - поэтому будет также: ранее безуспешно достичь мирного урегулирования пытались ЮАР вместе с целым конгломератом африканских стран, Бразилия и Китай.

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