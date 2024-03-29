Операция прикрытия продолжается: Зеленский укоряет Москву за то, что она не верит ИГИЛ

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Операция прикрытия продолжается: Зеленский укоряет Москву за то, что она не верит ИГИЛ

Во вчерашнем интервью западному журналисту глава киевского режима с головой выдал «базу» - фактически ту легенду, которой Киев придерживается в отношении теракта, произошедшего 22 марта в подмосковном Красногорске. Зеленский с этакой укоризной заявил, что Россия «не верит ИГИЛ (*террористическая группировка, запрещённая в России – прим. «ВО»), хотя ведь ИГИЛ уже взяло на себя ответственность за нападение в Подмосковье».

То есть, Зеленский предлагает «верить» именно ИГИЛ*. На фоне постоянных заявлений высших чиновников США о том, что теракт в «Крокус Сити Холле» совершила именно группировка ИГИЛ-К*, всё это выглядит как откровенная информационная (дезинформационная) операция прикрытия. И в эту же цепочку – весьма своеобразное предупреждение США о готовящемся теракте в России.



Версии о том, что речь идёт об операции прикрытия, придерживается и глава парламента Республики Крым Владимир Константинов. В беседе с РИА Новости он отметил, что то, как американцы «предупредили о теракте», и есть операция прикрытия.

Здесь стоит напомнить и о статье в NYT, где было указано, что Вашингтон «поделился с Москвой не всей имеющейся у него информацией, чтобы не выдать свои источники». Объяснений, на самом деле, немного. Либо США не хотят озвучивать информацию о том, что имеют непосредственное отношение к деятельности ИГИЛ*, либо они попросту пытаются скрыть информацию о том, что заказчиками теракта выступали, например, спецслужбы Украины и Британии.

В любом случае, если у Вашингтона имелась полная информация о том, кто, где и когда собирается совершить в нашей стране террористический акт, и если всей этой информацией США с Москвой не поделились, то в таком случае власти США являются соучастниками совершённого 22 марта преступления.
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    2 комментария
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    1. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +1
      Сегодня, 06:06
      То есть, Зеленский предлагает «верить» именно ИГИЛ*.
      Что верить ИГИЛ, что Зеленскому, это одно и тоже, те же террористы. Какая может быть вера нелюдям.
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 06:15
      «Операция прикрытия продолжается» —

      — «В действительности всё не так, как на самом деле» ...
      (Станислав Ежи Лец)

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