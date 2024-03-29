Британский эксперт: Если НАТО и ЕС не найдут способ помочь Украине, к лету она потерпит поражение
Украинская армия терпит поражение, потери растут, возможностей изменить ситуацию практически нет. Из Киева больше не несутся победные заявления, а Зеленский жалуется на катастрофическую нехватку артиллерийских боеприпасов. На этом фоне на Западе начали подозревать, что все идет к концу Украины в ее нынешнем виде. Причем поражение может наступить уже скоро, считает обозреватель британского издания Standard по обороне Роберт Фокс.
По мнению эксперта, если ситуация не поменяется кардинальным образом, то уже к лету этого года Киев потерпит поражение в конфликте с Москвой. Основной причиной этого он считает совокупную огневую мощь российской армии, которая в пять раз превосходит возможности украинской. По словам Фокса, Россия имеет преимущество по артиллерии, ракетам и беспилотникам, все это позволяет ей более эффективно действовать на поле боя.
- пишет эксперт.
На данный момент "войска Зеленского" истощены, резервов практически нет, а Европа не в состоянии обеспечить Киев оружием и боеприпасами в необходимых объемах без помощи американцев. А США сейчас некогда, они вступают в президентскую гонку и погрязли во внутриполитической борьбе, отодвинув Украину в сторону. Если в ближайшее время НАТО и Евросоюз вместе не найдут способ помочь Украине, то ее поражение неминуемо, предупреждает Фокс.
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