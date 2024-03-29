Британский эксперт: Если НАТО и ЕС не найдут способ помочь Украине, к лету она потерпит поражение

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Британский эксперт: Если НАТО и ЕС не найдут способ помочь Украине, к лету она потерпит поражение

Украинская армия терпит поражение, потери растут, возможностей изменить ситуацию практически нет. Из Киева больше не несутся победные заявления, а Зеленский жалуется на катастрофическую нехватку артиллерийских боеприпасов. На этом фоне на Западе начали подозревать, что все идет к концу Украины в ее нынешнем виде. Причем поражение может наступить уже скоро, считает обозреватель британского издания Standard по обороне Роберт Фокс.

По мнению эксперта, если ситуация не поменяется кардинальным образом, то уже к лету этого года Киев потерпит поражение в конфликте с Москвой. Основной причиной этого он считает совокупную огневую мощь российской армии, которая в пять раз превосходит возможности украинской. По словам Фокса, Россия имеет преимущество по артиллерии, ракетам и беспилотникам, все это позволяет ей более эффективно действовать на поле боя.



У западных союзников растет понимание, что Украина проигрывает России в боевых действиях на земле и к лету может столкнуться с поражением (...) Россия поливает передовую огнем из артиллерии, с помощью ракет и дронов в пять раз интенсивнее

- пишет эксперт.

На данный момент "войска Зеленского" истощены, резервов практически нет, а Европа не в состоянии обеспечить Киев оружием и боеприпасами в необходимых объемах без помощи американцев. А США сейчас некогда, они вступают в президентскую гонку и погрязли во внутриполитической борьбе, отодвинув Украину в сторону. Если в ближайшее время НАТО и Евросоюз вместе не найдут способ помочь Украине, то ее поражение неминуемо, предупреждает Фокс.
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    13 комментариев
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    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +4
      Сегодня, 06:16
      ИМХО, убаюкивание. Кто же там тогда так упорно сопротивляется с какельской стороны?
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 06:43
        Nexcom hi, эта "песня" льётся с октября прошлого года, и каждый раз снарядов максимум на месяц, подкреплений и резервов нет, денег не хватает, США бросило, однако обстановка на линии б. с. говорит другое.
        1. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          -1
          Сегодня, 06:55
          Цитата: Ропот 55
          каждый раз снарядов максимум на месяц, подкреплений и резервов нет, денег не хватает

          Да всего у них хватает, контрнаступы ведут постоянно, организовав при этом нападения на российские территории, арта не смолкает.
          А вот с грошами напруга, много новых правителей и начальников без "денежного накопления" появилось, а время летит - "денег нет, воровать нечего, Запад гони гроши, да больше".
        2. vasyliy1 Ранг пользователя
          vasyliy1
          0
          Сегодня, 07:18
          В принципе британец недалек от истины, если прекратить накачивать окраину оружием , деньгами, давать целеуказание со спутников и беспилотников, убрать специалистов и наемников, перестать управлять пво , то окраина несмотря на ожесточенное сопротивление не продержится как организованная сила и 3-х месяцев. Но самая главная причина была в нас самих, мы только недавно поняли , что нам противостоят не братья, а враги и мы я надеюсь переходим из режима сво в режим войны с разрушением инфраструктуры.
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 06:29
      «Украина проигрывает России в боевых действиях на земле и к лету может столкнуться с поражением » —

      — А может и потерпеть ...
    3. Andy_nsk Ранг пользователя
      Andy_nsk
      +1
      Сегодня, 06:39
      Да хорошо бы!!! Третий год "СВО"!!!
      Согласен, информации в моем сообщении мало.
      Зато искренние эмоции!!!
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +3
      Сегодня, 06:41
      Nexcom(Дмитрий. Россия)
      ИМХО, убаюкивание.
      А кого в вашем понимании британцы убаюкивают? Российские ВС продолжают планомерно уничтожать противника, ежедневно наносятся удары не только на ЛБС, но и в тылу противника и останавливаться ни кто не собирается. При чем тут "убаюкивание"? В кои веки британская сторона начала представлять более реальную картину боевых действий, а вы в этом увидели подвох.
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        0
        Сегодня, 06:45
        думаю что нас убаюкивают. а может я и ошибаюсь..... может Вы правы....
    5. U-58 Ранг пользователя
      U-58
      +2
      Сегодня, 06:41
      Украине остается в духе германского вермахта "проводить плановое выравнивание линии фронта" для встречи противника на новых рубежах.
      И таким образом откатиться до Киева, а затем и до Львова.
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +1
        Сегодня, 06:47
        Цитата: U-58
        И таким образом откатиться до Киева, а затем и до Львова.

        Да мы и не против, пусть катятся, главное, поскорее
        1. rotmistr60 Ранг пользователя
          rotmistr60
          0
          Сегодня, 07:10
          пусть катятся, главное, поскорее
          И подыхая по дороге.
    6. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +1
      Сегодня, 06:47
      Украина проигрывает России в боевых действиях на земле и к лету может столкнуться с поражением
      Да сколько и чего не"пихай" на Украину, всё равно поражение не незбежно, шансов на победу никогда и не могло быть. Так что вливай, или не вливай, "коль почки отвалились, то Боржоми не помогу." Правящая элиты Украины и нацизм, вот что привело только что рождённую страну к гибели.
    7. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 07:55
      Версии, предсказания и прочее... развлечение особо вдохновленных.
      А нам то что... делай что должно и будет, то что надо!!!

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