ВС РФ наносят комбинированные удары по объектам противника от Харьковской до Львовской областей

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ВС РФ наносят комбинированные удары по объектам противника от Харьковской до Львовской областей

В ночь на 29 марта Вооружёнными силами России были нанесены удары по объектам на контролируемых киевским режимом территориях. Атака носила комбинированный характер. Сначала были применены несколько дронов типа «Герань», затем отработали ракеты.

Серия взрывов прогремела в Киевской и Черкасской областях. По предварительной информации, под Киевом уничтожена очередная пусковая установка системы ПВО. Сообщается об использовании ракет, выпущенных бомбардировщиками Ту-95МС.



Также российские войска нанесли удары по объектам ВСУ в Днепропетровской области. Прилёты по объектам размещения личного состава, базам его подготовки, территориям производства и хранения боеприпасов и военной техники зафиксированы в Каменском (ранее – Днепродзержинск) и Павлограде. Через эти города также часто идёт транзит грузов и личного состава на фронт.

Удар был нанесён по одному из предприятий Днепра (ранее – Днепропетровск), которое входило в военно-промышленный комплекс Украины. Также сообщается о том, что в нескольких районах области пропало электричество, что может свидетельствовать о новых ударах по объектам электрогенерации режима.

Удар нанесён по цели в районе харьковского Чугуева, где в течение последних нескольких дней наблюдалась активность украинских резервов.

Взрывы прогремели и в других районах контроля киевского режима. В частности, под удар попал крупный объект логистики ВСУ в житомирском Коростене. Через него в сторону Киева ранее шли потоки военных грузов из Польши.

В очередной раз «громко прилетело» на Западе Украины – по объекту в городе Стрый (Львовская область). Несколькими днями ранее прилёт ракеты вызвал мощную детонацию в районе этого города.

По последним данным, ракетные удары продолжаются.
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    11 комментариев
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    1. vasyliy1 Ранг пользователя
      vasyliy1
      +6
      Сегодня, 06:26
      С добрым утром окраина! Доразведать и повторить еще сегодня!
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +2
        Сегодня, 06:52
        Цитата: vasyliy1
        Доразведать и повторить еще сегодня!

        Эх Раз, еще раз, эх, да много-много раз
        1. Чёрный Ранг пользователя
          Чёрный
          +1
          Сегодня, 07:10
          Доброе утро фашистские адепты укрорейха. Начинаем утренюю зарядку. Сегодня новый комплекс упражнений от ВКС РФ. bully
    2. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +7
      Сегодня, 06:41
      Бомбить и бомбить! Пока не поумнеют. Хотя,вряд ли....
      1. Борис Сергеев Ранг пользователя
        Борис Сергеев
        -6
        Сегодня, 06:52
        В Белгород уже прилетело. Есть разрушения.
        1. Nastia Makarova Ранг пользователя
          Nastia Makarova
          +1
          Сегодня, 08:12
          к сожалению это не остановить пока на 50-70 не отодвинут
        2. Анна Штольц
          Анна Штольц
          0
          Сегодня, 08:21
          Судя по минусам, Белгород никому не интересен. Мешаете согражданам "переможничать". Такой вот показатель отношения нашего отношения друг к другу.
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +5
      Сегодня, 06:48
      под Киевом уничтожена очередная пусковая установка системы ПВО
      В течение нескольких дней уничтожено несколько установок ЗРК, в т.ч. две "Patriot", а это для киева очень чувствительно. А дальше по плану: резервы, склады, инфраструктура... Не давать продыха этому режиму и времени очухаться.
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +1
        Сегодня, 07:15
        [quote=rotmistr60]Не давать продыха этому режиму и времени очухаться.[/quote]
        Да тут Зеля уже верещит....
        [quote]пропагандистском интервью CBS Зеленский заявил, что Путин поднимает «свою национальную идею — возвращение СССР, даже больше, чем Советского Союза, — Российской империи».
        «Он продает эту идею своему обществу. Ему невыгодно заканчивать эту войну, пока он нас не оккупирует», — сказал Зеленский.[/quote
        Источник: https://rusvesna.su/news/1711651595
        Как бы я хотела, чтобы это было правдой
    4. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      0
      Сегодня, 07:47
      Интересный вопросик возникает , почему мы не бомбим американские био лаборатории на территории 404.
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +2
        Сегодня, 08:05
        Цитата: Ирек
        Интересный вопросик возникает , почему мы не бомбим американские био лаборатории на территории 404.

        Наверное потому, что оттуда моет столько гадости полезть, что потоми костей не соберешь.

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