ВС РФ наносят комбинированные удары по объектам противника от Харьковской до Львовской областей
В ночь на 29 марта Вооружёнными силами России были нанесены удары по объектам на контролируемых киевским режимом территориях. Атака носила комбинированный характер. Сначала были применены несколько дронов типа «Герань», затем отработали ракеты.
Серия взрывов прогремела в Киевской и Черкасской областях. По предварительной информации, под Киевом уничтожена очередная пусковая установка системы ПВО. Сообщается об использовании ракет, выпущенных бомбардировщиками Ту-95МС.
Также российские войска нанесли удары по объектам ВСУ в Днепропетровской области. Прилёты по объектам размещения личного состава, базам его подготовки, территориям производства и хранения боеприпасов и военной техники зафиксированы в Каменском (ранее – Днепродзержинск) и Павлограде. Через эти города также часто идёт транзит грузов и личного состава на фронт.
Удар был нанесён по одному из предприятий Днепра (ранее – Днепропетровск), которое входило в военно-промышленный комплекс Украины. Также сообщается о том, что в нескольких районах области пропало электричество, что может свидетельствовать о новых ударах по объектам электрогенерации режима.
Удар нанесён по цели в районе харьковского Чугуева, где в течение последних нескольких дней наблюдалась активность украинских резервов.
Взрывы прогремели и в других районах контроля киевского режима. В частности, под удар попал крупный объект логистики ВСУ в житомирском Коростене. Через него в сторону Киева ранее шли потоки военных грузов из Польши.
В очередной раз «громко прилетело» на Западе Украины – по объекту в городе Стрый (Львовская область). Несколькими днями ранее прилёт ракеты вызвал мощную детонацию в районе этого города.
По последним данным, ракетные удары продолжаются.
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