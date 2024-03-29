Зеленский назвал количество необходимых Киеву комплексов Patriot для прикрытия Украины

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Зеленский назвал количество необходимых Киеву комплексов Patriot для прикрытия Украины

Ситуация с противовоздушной обороной Украины критическая, за последнее время Воздушные силы ВСУ лишились большого количества зенитных ракетных комплексов, выбитых российскими ракетами в ходе точечных ударов. На данный момент ПВО Украины сильно только на бумаге, по данным некоторых украинских ресурсов, процент попаданий российских ракет и "Гераней" достиг 75%. Киев пытается выпросить у Запада дополнительные комплексы, но пока кроме ПЗРК ничего не получает.

Зеленский продолжает раздавать интервью западным изданиям, жалуясь на нехватку систем ПВО и артиллерии. Накануне он поплакался в жилетку корреспонденту американского телеканала CBS рассказав, как сейчас непросто живется Украине на фоне наступления российской армии. Да и еще притащил американца в какие-то развалины, чтобы "картинка" была соответствующей.



Основная тема интервью касалась отсутствия необходимой западной помощи. Зеленский рассказал о плачевном состоянии ПВО Украины заявив, что Киеву срочно нужно от пяти до семи зенитных комплексов Patriot, чтобы хоть как-то прикрыть остатки военно-промышленного комплекса Украины. В ином случае российские ракеты от него камня на камне не оставят. При этом он признался, что без помощи США Украина проиграет.

Пять–семь систем ПВО Patriot от США защитят индустриальные платформы на Украине (...) У страны уже почти не осталось артиллерии

- заявил украинский президент.

Также Зеленский добавил, что его не устраивает характер военной помощи от тех же США, когда 80% выделенных средств до Киева не доходят, а остаются на американской территории. По его словам, это нужно пересмотреть, потому что Украина нуждается в средствах.
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    18 комментариев
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    1. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 06:46
      Да, да, 5-7 комплексов, проси больше чем надо-дадут сколько хотел, он мне старуху из сказки о золотой рыбке напоминает, финальные запросы
      1. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +2
        Сегодня, 07:00
        hi!
        Цитата: Ропот 55
        Да, да, 5-7 комплексов, проси больше чем надо-дадут сколько хотел, он мне старуху из сказки о золотой рыбке напоминает, финальные запросы
        Вспомнилось...
        - Скажите, - спросил Кислярский жалобно, - а двести рублей не могут спасти гиганта мысли?
        Всё посчитал. Как раз вокруг правительственного квартала в Киеве понатыкать.
        Да и имиджевые потери для Америки куда важнее, чем потеря Украиной "остатков ВПК". И так то одни, то другие взбрыкивают и вместо американских наши хотят купить.
        1. Ропот 55 Ранг пользователя
          Ропот 55
          +1
          Сегодня, 07:12
          Zoldat A hi, а смысл? Россия по мирняку не бьет, города прикрывать не надо, здания типа Рады и президентского квартала не атакует, заводы по производству оружия им не нужны все из-за границы в упаковочке привезут, рем мастерские? ну так под них можно и ангары да сельские "сараи" оборудовать, так что объектов для прикрытия реально не много.
          1. Zoldat_A Ранг пользователя
            Zoldat_A
            +1
            Сегодня, 07:18
            Цитата: Ропот 55
            Россия по мирняку не бьет, города прикрывать не надо, здания типа Рады и президентского квартала не атакует,
            Не атакует. Но всё равно страшно...

            Да и вобще... У меня ощущение, что он меньше всего думает о том, что там "Патриотами" прикрывать. Просто клянчит по привычке, потому что больше говорить не о чем.
            На работу мимо главной в нашем городе церкви езжу - там круглосуточно такие сидят...
            1. Ропот 55 Ранг пользователя
              Ропот 55
              +2
              Сегодня, 07:25
              Zoldat A, он актер и Режиссёр дал ему роль, ах "свободная" Украина в опастности, ах "злобная" Россия наступает, ах мы так хотим быть похожими на "цивилизованный" Запад, ах возьмите нас в вашу "семью. И прочие и прочие и прочие. А всё завязанно на деньги, власть и нацеленно на уничтожение России.
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 06:49
      «Киеву срочно нужно от пяти до семи зенитных комплексов Patriot, чтобы хоть как-то прикрыть остатки ...» —

      — Меньше "остатков",меньше потребности в комплексах ...
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        0
        Сегодня, 06:55
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        [quote«Киеву срочно нужно от пяти до семи зенитных комплексов Patriot, чтобы хоть как-то прикрыть остатки» —
        ]
        [/quote]
        И еще Гиперболоид инженера Гарина для надежности
        1. Ропот 55 Ранг пользователя
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 07:01
          Егоза hi, гиперболоид эт не по западному, им звезду смерти надо штук 20.
    3. Selidat Ранг пользователя
      Selidat
      +4
      Сегодня, 06:51
      Дай
      Дай
      Дай
      Дай

      Как же эта "чайка" достала уже! Ещё с первых дней операции, когда у нас из всех доступных СМИ было только радио противника, только и слышно было о просьбах к Западу: дайте литаки, дайте РСЗО и т.д. .......

      И через два года ничего в этом плане не поменялось. Складывается устойчивое впечатление, что этот ребёнок ходит мамке жаловаться : "мамааааа, ты же обещала! Дай, дай, дай!!!" И слёзки на кулачки наматывает!
    4. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 06:54
      При таких проблемах с ПВО, многие страны Запада заявляют что готовы открыть производства оружия на территории Украины, при этом никто из них на умственно неполноценных не похож.
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +1
        Сегодня, 07:03
        Цитата: Ропот 55
        многие страны Запада заявляют

        Заявлять можно все, что угодно. А вот выполнять на практике....
      2. ГГВ Ранг пользователя
        ГГВ
        +2
        Сегодня, 07:04
        Да это просто обещания, чтобы отмазаться от попрошаек.Ни кто там ни чего строить не собирается.
    5. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 06:55
      Зеленский продолжает раздавать интервью западным изданиям
      Вот и остается вешать лапшу на уши представителям западных СМИ и просить, просить и еще раз просить.
      Пять–семь систем ПВО Patriot от США защитят индустриальные платформы
      Что-то скромненько запросил. А почему не 10-12? Или сам начинает понимать, что и 5-7 вряд ли дадут и в лучшем случае отделаются ЗСУ и "Стингерами"?
    6. Eug Ранг пользователя
      Eug
      +2
      Сегодня, 06:56
      Дадут ПЗРК? БОльшая их часть уйдет в горячие точки и другим борцунам-повстанцам. 5-7 чего? Батарей? И 5-7 батарей хватит прикрыть ВПК Украины? Да их вокруг Куева больше надо..
    7. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +3
      Сегодня, 07:02
      Что то жиденыш в кабинетах уже не сидит. Наверное форточек и окон,боится. Синдром " ВКСфобии".
    8. юрий Л Ранг пользователя
      юрий Л
      +2
      Сегодня, 07:02
      А что ему не нравятся системы ПВО местного производства?Мобилизовал тысяч сто бабок ,вооруженных гиперзвуковыми банками с огурцами и все,создан непроходимый никем пояс ПВО.Вот оно,быстрое и надёжное решение!
    9. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +1
      Сегодня, 07:46
      Дай-дай-дай , это всё на что оно способно.
    10. wedmed5 Ранг пользователя
      wedmed5
      0
      Сегодня, 08:04
      Цитата: Ропот 55
      При таких проблемах с ПВО, многие страны Запада заявляют что готовы открыть производства оружия на территории Украины

      Сколько бабла отмыть можно. Мы построили, здые орки разбомбили, мы починили, они опять разбомбили и так до бесконечности можно бабло тянуть.

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