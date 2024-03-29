Пять–семь систем ПВО Patriot от США защитят индустриальные платформы на Украине (...) У страны уже почти не осталось артиллерии

Ситуация с противовоздушной обороной Украины критическая, за последнее время Воздушные силы ВСУ лишились большого количества зенитных ракетных комплексов, выбитых российскими ракетами в ходе точечных ударов. На данный момент ПВО Украины сильно только на бумаге, по данным некоторых украинских ресурсов, процент попаданий российских ракет и "Гераней" достиг 75%. Киев пытается выпросить у Запада дополнительные комплексы, но пока кроме ПЗРК ничего не получает.Зеленский продолжает раздавать интервью западным изданиям, жалуясь на нехватку систем ПВО и артиллерии. Накануне он поплакался в жилетку корреспонденту американского телеканала CBS рассказав, как сейчас непросто живется Украине на фоне наступления российской армии. Да и еще притащил американца в какие-то развалины, чтобы "картинка" была соответствующей.Основная тема интервью касалась отсутствия необходимой западной помощи. Зеленский рассказал о плачевном состоянии ПВО Украины заявив, что Киеву срочно нужно от пяти до семи зенитных комплексов Patriot, чтобы хоть как-то прикрыть остатки военно-промышленного комплекса Украины. В ином случае российские ракеты от него камня на камне не оставят. При этом он признался, что без помощи США Украина проиграет.- заявил украинский президент.Также Зеленский добавил, что его не устраивает характер военной помощи от тех же США, когда 80% выделенных средств до Киева не доходят, а остаются на американской территории. По его словам, это нужно пересмотреть, потому что Украина нуждается в средствах.