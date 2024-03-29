Британская пресса: в составе ВСУ воюют в том числе радикалы-исламисты

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Британская пресса: в составе ВСУ воюют в том числе радикалы-исламисты

На фоне постоянных заявлений украинских и западных политиков (чиновников) о том, что «теракт в Красногорске – дело рук радикальных исламистов, ведь они сами взяли на себя ответственность», появилось обращающее на себя внимание признание.

Речь идёт о публикации британской прессы о том, что радикальные исламисты воюют и в составе вооружённых сил Украины. Издание The Daily Telegraph в своей статье пишет о том, что один из радикалов убил британского десантника-«добровольца» Дэниела Берка в сентябре 2023 года в Запорожской области.



Автор пишет, что 36-летний британский десантник был командиром отряда специального назначения «Тёмные ангелы». И одним из «ангелов» в составе этого подразделения оказался некий Абдельфаттах Нурин, который несколькими выстрелами в спину и затылок убил британца, а затем сбросил его тело в канаву. Этим Нурин, видимо, попытался обставить всё так, будто бы британский десантник погиб в бою.

«Дэйли Телеграф» добавляет, что у исламиста – двойное гражданство: есть паспорта Алжира и Австралии.

В западной прессе также пишут о том, что «проверяется его причастность к ИГИЛ (*террористическая группировка, запрещённая в России). При этом утверждается, что десантник Берк несколько лет назад воевал на подконтрольных курдским отрядам территориях Сирии, где «помогал бороться против ИГИЛ*».
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    12 комментариев
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    1. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 06:49
      Эка новость, там столько (цензура) понамешенно, и неонаци всех сортов и стран, и радикалы религиозные, и просто маньяки и садисты. И все они там аж 2014 так что "испортилась" эта новость.
      1. частное лицо Ранг пользователя
        частное лицо
        +1
        Сегодня, 07:59
        один из радикалов убил британского десантника-«добровольца» Дэниела Берка в сентябре 2023 года в Запорожской области.

        Прям отличная новость ,побольше бы таких. А то эти бриты и америкосы думали что они неприкасаемые а нет бармалеям пофиг они себя ещё покажут.
    2. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +2
      Сегодня, 06:59
      радикальные исламисты воюют и в составе вооружённых сил Украины.

      Ну, так тем более украина к теракту причастна. ВСУ - ее, воины в ВСУ - ее, так что не отмажется
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +4
        Сегодня, 07:08
        УГИЛ и ИГИЛ близнецы братья и порородили их сша
        1. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          0
          Сегодня, 08:13
          Цитата: Чёрный
          УГИЛ и ИГИЛ близнецы братья и порородили их сша

          Они их и создавали, как братьев из одного инкубатора.
    3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 07:02
      — Даниэл Берк "доброволец",а Этим Нурин "радикал" - почувствуйте разницу между двумя "тёмными ангелами" ...
      1. свой1970 Ранг пользователя
        свой1970
        +4
        Сегодня, 07:07
        Ясень пень - радикалы ВСУ мочат добровольцев ВСУ. И наоборот...
        Жалко мало......
      2. Андрей Москвин Ранг пользователя
        Андрей Москвин
        0
        Сегодня, 07:10
        Радикал - исламист и радикал - русофоб. Разницы нет.
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 07:09
      Чем чаще и больше будут убивать друг друга, тем чище будет воздух. А наличие радикальных исламистов воюющих на стороне ВСУ уже давно не секрет. Украина, как куча навоза давно притягивает к себе всякую нечисть со всего мира.
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 07:24
        Украина, как куча навоза давно притягивает к себе всякую нечисть со всего мира
        Рыбак рыбака, видит издалека wink
    5. bambr731 Ранг пользователя
      bambr731
      0
      Сегодня, 07:38
      Британская пресса: в составе ВСУ воюют в том числе радикалы-исламисты

      В ВСУ воюет вся мразь рода человеческого со всего мира
    6. sodium20 Ранг пользователя
      sodium20
      0
      Сегодня, 08:20
      The reality is, American 'sponsored' radical islamist's are fighting against russian 'civilians'.

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