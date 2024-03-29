На фоне постоянных заявлений украинских и западных политиков (чиновников) о том, что «теракт в Красногорске – дело рук радикальных исламистов, ведь они сами взяли на себя ответственность», появилось обращающее на себя внимание признание.Речь идёт о публикации британской прессы о том, что радикальные исламисты воюют и в составе вооружённых сил Украины. Издание The Daily Telegraph в своей статье пишет о том, что один из радикалов убил британского десантника-«добровольца» Дэниела Берка в сентябре 2023 года в Запорожской области.Автор пишет, что 36-летний британский десантник был командиром отряда специального назначения «Тёмные ангелы». И одним из «ангелов» в составе этого подразделения оказался некий Абдельфаттах Нурин, который несколькими выстрелами в спину и затылок убил британца, а затем сбросил его тело в канаву. Этим Нурин, видимо, попытался обставить всё так, будто бы британский десантник погиб в бою.«Дэйли Телеграф» добавляет, что у исламиста – двойное гражданство: есть паспорта Алжира и Австралии.В западной прессе также пишут о том, что «проверяется его причастность к ИГИЛ (*террористическая группировка, запрещённая в России). При этом утверждается, что десантник Берк несколько лет назад воевал на подконтрольных курдским отрядам территориях Сирии, где «помогал бороться против ИГИЛ*».

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