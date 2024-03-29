Американский эксперт: Британские танки Challenger 2 не подходят для боевых действий на Украине
Британские танки Challenger 2, поставленные украинской армии, не подходят для действий на Украине. К такому выводу пришел военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.
Challenger 2 является единственным танком британской армии на сегодняшний день и считается одним из "самых лучших" в мире танков на основе применения в боевых действиях. Правда, применяла его британская армия не так уж и часто. Впрочем, это не помешало Великобритании поставить в 2023 году 14 танков Challenger 2 Украине. При этом есть основания полагать, что сделано это было только для того, чтобы заставить и другие страны Европы пожертвовать свои танки Киеву.
На самом деле британский танк Украине не подходит, считает Экс. Машина весит 71 тонну, при этом двигатель мощностью 1200 лошадиных сил явно недостаточен для нее. Кроме того, тяжелый танк вязнет в мягких грунтах, что тоже не добавляет ему мобильности. Украинские военные жалуются на утяжеленность танка, при этом его защитные характеристики желают лучшего, ведь танки поставлены на Украину без дополнительной брони.
- пишет Экс.
Также у танка проблемы с его пушкой. Хотя на Украине считают Challenger 2 "очень точным" танком, на самом деле это не надолго. Все дело в том, что нарезной ствол пушки рассчитан только на 500 выстрелов, после чего приходит в негодность. Для сравнения, гладкоствольные орудия имеют ресурс в полторы тысячи выстрелов.
В общем, очень тяжелый и неманевренный танк с проблемным орудием и без навесной брони не подходит для боевых действий на Украине, делает вывод эксперт.
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