Американский эксперт: Британские танки Challenger 2 не подходят для боевых действий на Украине

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Американский эксперт: Британские танки Challenger 2 не подходят для боевых действий на Украине

Британские танки Challenger 2, поставленные украинской армии, не подходят для действий на Украине. К такому выводу пришел военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Challenger 2 является единственным танком британской армии на сегодняшний день и считается одним из "самых лучших" в мире танков на основе применения в боевых действиях. Правда, применяла его британская армия не так уж и часто. Впрочем, это не помешало Великобритании поставить в 2023 году 14 танков Challenger 2 Украине. При этом есть основания полагать, что сделано это было только для того, чтобы заставить и другие страны Европы пожертвовать свои танки Киеву.



На самом деле британский танк Украине не подходит, считает Экс. Машина весит 71 тонну, при этом двигатель мощностью 1200 лошадиных сил явно недостаточен для нее. Кроме того, тяжелый танк вязнет в мягких грунтах, что тоже не добавляет ему мобильности. Украинские военные жалуются на утяжеленность танка, при этом его защитные характеристики желают лучшего, ведь танки поставлены на Украину без дополнительной брони.

Украине не передали навесные комплекты брони, вероятно, потому что они прибавили бы несколько тонн к общей массе, что сделало бы украинские Challenger 2 еще менее маневренными

- пишет Экс.

Также у танка проблемы с его пушкой. Хотя на Украине считают Challenger 2 "очень точным" танком, на самом деле это не надолго. Все дело в том, что нарезной ствол пушки рассчитан только на 500 выстрелов, после чего приходит в негодность. Для сравнения, гладкоствольные орудия имеют ресурс в полторы тысячи выстрелов.

В общем, очень тяжелый и неманевренный танк с проблемным орудием и без навесной брони не подходит для боевых действий на Украине, делает вывод эксперт.
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    20 комментариев
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    1. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      +5
      Сегодня, 07:16
      Так и Абрамс от Челенджера не далеко ушел.
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +3
        Сегодня, 07:17
        Все возможности танка НАШИ ВОЕННЫЕ ЗНАЮТ.
        Средства умножения на ноль тоже есть.
        1. Ропот 55 Ранг пользователя
          Ропот 55
          +3
          Сегодня, 07:20
          Чёрный hi, так СВО показало что этих средств стало больше, и наши воины освоили их очень хорошо.
      2. фигвам Ранг пользователя
        фигвам
        0
        Сегодня, 07:53
        Британские танки Challenger 2 не подходят для боевых действий на Украине

        Как и Абрамс, Леопард, Леклерк, К-2 и т.д.
    2. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +3
      Сегодня, 07:18
      В общем, очень тяжелый и неманевренный танк с проблемным орудием и без навесной брони не подходит для боевых действий на Украине, делает вывод эксперт.

      В кои-то веки нормальный эксперт попался. laughing
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 07:41
        Егоза, тут интересно что этот эксперт скажет по поводу Абрамса.
    3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 07:18
      «Британские танки Challenger 2 не подходят для боевых действий на Украине» —


      — Их в этом "Абрамсы" убедили ...
    4. Khakas Ранг пользователя
      Khakas
      0
      Сегодня, 07:21
      Чья бы корова мычала fool ( комментарий оч. коротенький)
    5. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 07:27
      очень тяжелый и неманевренный танк с проблемным орудием и без навесной брони не подходит для боевых действий на Украине,
      Что характерно это озвучивает американский "эксперт" скромно не упоминая "Абрамс". Думаю, что теперь следует ждать британского "эксперта" со своим выводом по американскому "Абрамсу".
    6. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 07:27
      А как же они с таким танком воевать собрались?
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 08:04
        Голландец Михель, так его не для войны свинтили, а для того чтоб бабульки попилить.
    7. bambr731 Ранг пользователя
      bambr731
      +2
      Сегодня, 07:34
      Challenger 2 является единственным танком британской армии на сегодняшний день и считается одним из "самых лучших" в мире танков на основе применения в боевых действиях.

      "Абрамсы" тоже лучшими были до тех пор, пока их только для селфи использовали. В бой пустили - оказывается хорошо горят
    8. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      +3
      Сегодня, 07:36
      Для сравнения, гладкоствольные орудия имеют ресурс в полторы тысячи выстрелов.

      .... ....... ......... Трать, тарарать!
      Ну сколько можно то!
      Для какого выстрела ресурс то? Для ОФС или кумы один и то до полутора тысяч не дотянет, для БОПСа сооооовсем другой, хорошо, если в две сотни уложится.
      Если L30 полтыщщи на подкалиберном выдерживает, так это вообще чудо чудное!
      Автор! Ну почитайте, что ни-ть, прежде чем писать то!
    9. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +1
      Сегодня, 07:37
      Интересное заключение. А зачем нужен такой ОБТ, который не подходит для ведения БД? Они как бы сами танки и придумали, а тут такой конфуз. Немчура вон на Тиграх и КТ как то умудрялась и в болотах под Ленинградом ползать, и на той же окраине и Белоруссии воевать, а эти глянь ка - не могут.)) Курск сознательно пропустил, там идеальное место для кошачих. И даже федьки/элефанты поползали, правда недолго.
    10. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Сегодня, 07:41
      В общем, очень тяжелый и неманевренный танк с проблемным орудием и без навесной брони не подходит для боевых действий на Украине, делает вывод эксперт.
      . Мы все помним, про кулик и его болото, но все таки... кто назвал этот пепелац "лучшем в мире" или одним из лучших???
    11. Леха с Андроида. Ранг пользователя
      Леха с Андроида.
      +1
      Сегодня, 07:50
      Американский эксперт: Британские танки Challenger 2 не подходят для боевых действий на Украине

      Кто бы говорил... smile
      На нашем форуме об этом ещё лет 10 назад сказали...и подробно расписали почему.
      До американцев это только сейчас дошло...прогресс однако.
      1. lukash66 Ранг пользователя
        lukash66
        +1
        Сегодня, 07:57
        У них в друззях ребята из трибалтии, видно тормозухи отлили.)) Как бы на Европейском ТВД, если память не изменяет, через каждые 50 км речка, с поймой, болотистыми берегами. Да и грунты тоже так себе не пустыня. Но... много шоссе и автобанов всяких. Вот там то русские орды и шли бы колоннами. И уж тут то...))
    12. РусскийПатриот Ранг пользователя
      РусскийПатриот
      +1
      Сегодня, 08:00
      Если в заголовке есть слово "эксперт", сразу очевидно, что статья - помойное ведро
    13. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      0
      Сегодня, 08:11
      Цитата: Grossvater
      Автор! Ну почитайте, что ни-ть, прежде чем писать то!

      Не посмотрел, что автор не указан, следовательно статья редакционная.
      В таких случаях, уважающий себя переводчик, или редактор размещает примечание с замечанием.
      Несолидно для столь почтенного издания как ВО получилось!
    14. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
      БЭТ-МЕНТ
      0
      Сегодня, 08:20
      В мире только две признанные школы танкостроения на сегодняшний день, это Русская/Советская и Германская. Только танки этих стран участвовали в масштабных баталиях и поэтому у них есть опыт создания танков для большой войны.

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