Верховный суд Израиля отменил субсидии на обучение для ультраортодоксальных иудеев, отказывающихся служить в армии

28
Верховный суд Израиля отменил субсидии на обучение для ультраортодоксальных иудеев, отказывающихся служить в армии

Израильский Верховный суд принял решение по отмене выплат правительственных субсидий на обучение для студентов из числа ультраортодоксальных иудеев. Речь идёт о тех студентах, которые отказываются от прохождения службы в армии. В общей сложности речь идёт примерно о 60-70 тысячах слушателей израильских «семинарий» и богословских курсов. Программа субсидий перестанет действовать в отношении упомянутых лиц с 1 апреля.

При этом такое решение может сказаться на Биньямине Нетаньяху. Со своей стороны он ратует за пополнение армии новыми «рекрутами», но в его коалиционном правительстве есть блок ультраортодоксальных партий, которые активно выступают за правительственное субсидирование обучения в соответствующих школах и вузах и против призыва ортодоксальных иудеев на военную службу.



Соответственно, обозначается некоторая идеологическая «трещина» в кабмине Нетаньяху. Если ортодоксальная часть обозначила свою позицию так, как указано выше, то другие члены правительства призывают «не делить граждан», а «принять меры, чтобы всеми слоями общества, включая религиозные, вносился равный вклад в борьбу против ХАМАС».

Если ортодоксальные партии (а они представляют 13-14% состава израильского общества) после принятого Верховным судом решения выйдут из коалиционного правительства, то это может нанести удар по Нетаньяху как премьеру.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    28 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      +5
      Сегодня, 07:18
      Иш ты, а это не ущемление одной группы лиц по этническому или религиозному признаку? Или как там у демократии принуждение путем экономического шантажа, санкции от Вашингтона будут???)))
      1. Юра Ранг пользователя
        Юра
        +5
        Сегодня, 07:42
        Цитата: Ропот 55
        Иш ты, а это не ущемление одной группы лиц по этническому или религиозному признаку? Или как там у демократии принуждение путем экономического шантажа, санкции от Вашингтона будут???)))

        Вообще-то в этом есть, что можно было бы перенять нашим законодателям по отношению к так сказать "новым гражданам" не вставшим на воинский учёт, к отказывающимся выполнять российские законы и игнорирующим Конституцию, то есть лишать их всяких выплат, подъёмных, бесплатной медицины, бесплатного образования и прочая-прочая, не только конкретным нарушителям, а и полностью всем семьям, льгот их многодетным семьям тоже, а кто успел получить заставить возместить в полном объёме.
        1. Ропот 55 Ранг пользователя
          Ропот 55
          +2
          Сегодня, 07:45
          Юра hi, к сожалению великому эт вряд-ли.
          1. Юра Ранг пользователя
            Юра
            +3
            Сегодня, 07:47
            Я тоже так думаю Александр, но если об этом говорить может все таки волна пойдёт. hi
            1. Ропот 55 Ранг пользователя
              Ропот 55
              +1
              Сегодня, 07:54
              Юра, нет, и вы и я знаем не будет никакой волны, примеров этого уже не много а очень много.
          2. carpenter Ранг пользователя
            carpenter
            +1
            Сегодня, 08:08
            Цитата: Ропот 55
            Юра , к сожалению великому эт вряд-ли.

            Кто же даст в обиду "новоиспеченных" граждан России.
      2. Оби Ван Кеноби Ранг пользователя
        Оби Ван Кеноби
        0
        Сегодня, 08:16
        а это не ущемление одной группы лиц по этническому или религиозному признаку?

        Да пусть они там себя хоть за яйца ущемляют.
        Израильский Верховный суд принял решение по отмене выплат правительственных субсидий на обучение для студентов из числа ультраортодоксальных иудеев.

        А вот это зря. Нужно больше выплат делать ортодоксам. Что весь Израиль - штыки в землю и молится!
        Только чище на планете станет без израильской военщины.
    2. Чёрный Ранг пользователя
      Чёрный
      +3
      Сегодня, 07:19
      А нам то это зачем? Ну ка парни признавайтесь, кого сие решение коснётся, кто у нас тут ортодоксальный еврей? bully
      1. lukash66 Ранг пользователя
        lukash66
        +6
        Сегодня, 07:27
        Вояка ух наверное из них. Сидит тут умничает, а воевать не хочет за новую родину. На колчаковских фронтах весь изранен.))
        1. Дес Ранг пользователя
          Дес
          +1
          Сегодня, 08:14
          вам минус. Впервые поставил . До этого был принцип здесь на Во--- только+. А минусы пусть ставят "боты".
          1. lukash66 Ранг пользователя
            lukash66
            -1
            Сегодня, 08:19
            Да я как бы и не парюсь. Можете ещё накинуть. Никогда не понимал таких умников типа вояки. Мне даже в голову не приходит, зайти на израильский форум и топить за ХАМАС. А этот хмырь тут как тут. Как все плохо в россиянии, и как все чудненько у евреев. За полгода угробили мирняка сколько нам и за два года не снилось. И представьте себе крупные города вны в виде Газы.
      2. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +3
        Сегодня, 07:34
        Да по обеим столицам ,да и крупным оородам полно таких.Пользующимся,благами,но служить Родине???Ни,ни...Пусть даже и не иудеи,но в душе...
      3. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        +3
        Сегодня, 07:34
        Чёрный, нееее тут дело в другом, просто как обычно Запад покпжет двойной стандарт, пример если тоже самое провернет Китай в адрес уйгуров? "Домовенок" Белого дома сразу разразиться гневным посланием и прочим, если же Россия подобное заявит сразу же и Вашингтон и Брюссель объявят о 100500 - ом пакете санкций и придумает какой-то акт ну типа Магницкого и ещё чего отчебучат, а тут, а тут тишь да гладь.
      4. Master2030 Ранг пользователя
        Master2030
        +1
        Сегодня, 07:41
        Судя по мобилизации пол страны.
        Ceterum censeo Washingtago delendam esse
      5. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        0
        Сегодня, 08:09
        Цитата: Чёрный
        Ну ка парни признавайтесь, кого сие решение коснётся, кто у нас тут ортодоксальный еврей?

        Они сейчас все, под новыми аккаунтами и НИКами.
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +6
      Сегодня, 07:21
      Израильский Верховный суд принял решение по отмене выплат правительственных субсидий на обучение для студентов из числа ультраортодоксальных иудеев
      А хорошо пристроились ортодоксы в Израиле - еврейский национализм аж из ушей прет, а идти в армию и тем более воевать не желают. Там местное население им еще морды не бьет?
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +5
        Сегодня, 07:25
        Там местное население им еще морды не бьет?

        Нет, пока оно за их идеологию подыхает....всё как в укрорейхе
      2. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +4
        Сегодня, 07:28
        Цитата: rotmistr60
        Там местное население им еще морды не бьет?

        Не, песни поют...
        "Азохен вей и танки наши быстры
        И наши лётчики отважества полны
        Громят врага бесстрашные танкисты
        Вперёд за родину еврейские орлы"

        А потом выясняют, а кто тут против
        1. Комментарий был удален.
      3. Керенский Ранг пользователя
        Керенский
        +1
        Сегодня, 07:29
        идти в армию и тем более воевать не желают.

        Не знаю, как сейчас там, но тут было дело, - нанимали себе охрану из шабесгоев. Может и там вместо себя наёмника выставят? Ведь прокатит, да?
      4. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 07:37
        rotmistr60 hi, а что не так?! Если им Иерусалим позволяет себя так вести и платит денежку почему им этим не пользоваться? Наглость и второе и первое счастье.
    4. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +3
      Сегодня, 07:25
      А кто же теперь будет за них молиться? wink
      1. Ватервейс 672 Ранг пользователя
        Ватервейс 672
        +1
        Сегодня, 07:51
        Петр первый может. hi
        «Я один за всех помолюсь, на сей случай меня константинопольский патриарх помазал… Пошлю поручика по монастырям и церквам: кого найдет без дела — на площадь, к столбу — пятьдесят батогов…»
    5. U-58 Ранг пользователя
      U-58
      +3
      Сегодня, 07:27
      Все верно. Не хрен потакать социальным паразитам.
      Хочешь быть полноправным членом общества- изволь соответствовать.
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 07:38
        U-58 hi, верно то оно верно, только проблеме этой не первый и даже не второй год.
    6. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      0
      Сегодня, 07:44
      Может скоро их и работать заставят , ведь в Израиле одни репатрианты и работают.
    7. Олег Апушкин Ранг пользователя
      Олег Апушкин
      +1
      Сегодня, 07:47
      Паразитирующую секту решили реформировать.Дальше будет интересней.
    8. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      +2
      Сегодня, 07:48
      Теперь ждём падения правительства Натаньяху.
    9. HAM Ранг пользователя
      HAM
      0
      Сегодня, 08:16
      Вот из за таких типов в ИзраИле и бабы в армии служат...... laughing

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»