Верховный суд Израиля отменил субсидии на обучение для ультраортодоксальных иудеев, отказывающихся служить в армии
Израильский Верховный суд принял решение по отмене выплат правительственных субсидий на обучение для студентов из числа ультраортодоксальных иудеев. Речь идёт о тех студентах, которые отказываются от прохождения службы в армии. В общей сложности речь идёт примерно о 60-70 тысячах слушателей израильских «семинарий» и богословских курсов. Программа субсидий перестанет действовать в отношении упомянутых лиц с 1 апреля.
При этом такое решение может сказаться на Биньямине Нетаньяху. Со своей стороны он ратует за пополнение армии новыми «рекрутами», но в его коалиционном правительстве есть блок ультраортодоксальных партий, которые активно выступают за правительственное субсидирование обучения в соответствующих школах и вузах и против призыва ортодоксальных иудеев на военную службу.
Соответственно, обозначается некоторая идеологическая «трещина» в кабмине Нетаньяху. Если ортодоксальная часть обозначила свою позицию так, как указано выше, то другие члены правительства призывают «не делить граждан», а «принять меры, чтобы всеми слоями общества, включая религиозные, вносился равный вклад в борьбу против ХАМАС».
Если ортодоксальные партии (а они представляют 13-14% состава израильского общества) после принятого Верховным судом решения выйдут из коалиционного правительства, то это может нанести удар по Нетаньяху как премьеру.
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