Разработанный для СВО новый FPV-дрон «Джокер-10» начал поступать в войска
5
Фото иллюстрационное
Линейка разработанных специально для применения в зоне СВО FPV-дронов "Джокер" пополнилась новой моделью. Как сообщили в "Центре комплексных беспилотных решений", новый дрон "Джокер-10" уже поступает в войска и участвует в боевых действиях.
Новый "Джокер-10" способен нести до 5 кг полезной нагрузки, при этом развивая скорость до 100 км/час. Кроме того, он способен "впадать в спячку" на длительное время и самоуничтожиться при попадании в руки противника. Беспилотник уже поставляется в зону СВО и получил хорошую оценку от российских военных.
В связи с растущими потребностями фронта, стали делать и сами БПЛА. Последняя на сегодняшний день модель "Джокера" - "Джокер-10"... Наш беспилотник оснащен двумя жизненно необходимыми устройствами. Первое – это гибернатор (...) второе уникальное устройство - драйвер электродетонатора
- приводит РИА Новости слова главы ЦКБР Дмитрия Кузякина.
Гибернатор позволяет вывести беспилотник на позицию и оставить его полностью выключенным до поступления команды. В таком режиме дрон может находиться до одной недели зимой и до месяца летом. При этом он не обнаруживается средствами радиоэлектронной разведки и т.д. Это позволяет делать засады на противника и бить, когда он не ожидает. Драйвер электродетонатора позволяет установить защиту и алгоритмы на неизвлечение.
На сегодняшний день противнику не досталось еще ни одного нашего беспилотника, потому что драйвер гарантировано срабатывает либо по таймеру, либо от удара, либо по команде пилота. Так же он сработает при попытке его разрушить или перерезать провода
- добавили в ЦКБР.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация