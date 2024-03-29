«У вас на руках кровь»: американцы устроили акцию протеста во время предвыборного выступления Байдена

Во время предвыборной речи президента США Джо Байдена в Нью-Йорке, ему попытались помешать многочисленные протестующие. Они стали выкрикивать лозунги об опасности ядерной войны с Россией.В Нью-Йорк Байден прибыл с целью проведения очередного предвыборного выступления. Вместе с ним в мероприятии участвовали бывшие президенты США от Демократической партии Барак Обама и Билл Клинтон.Один из участников акции протеста стал выкрикивать лозунги о риске ядерной войны с Россией, после чего охрана вывела его из зала. Затем протестующие стали выкрикивать лозунги и против позиции США по арабо-израильскому конфликту.- кричали участники акции протеста против выступления Байдена.Как известно, Вашингтон практически безоговорочно поддерживает действия Израиля, а различные критические высказывания со стороны представителей Белого дома носят скорее формальный характер и не приводят ни к каким реальным последствиям для израильских властей.Во время акции протеста сторонники президента попытались перекричать его оппонентов. Они начали скандировать лозунги в поддержку Джо Байдена. Таким образом, предвыборная речь закончилась перепалкой и в очередной раз продемонстрировала увеличивающийся раскол в американском обществе.Президент США Джо Байден, несмотря на свой почтенный возраст, а ему уже 81 год, выдвигается на следующий срок. Его главным оппонентом является предшественник на посту главы государства Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию США.

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