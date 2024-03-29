«У вас на руках кровь»: американцы устроили акцию протеста во время предвыборного выступления Байдена

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«У вас на руках кровь»: американцы устроили акцию протеста во время предвыборного выступления Байдена

Во время предвыборной речи президента США Джо Байдена в Нью-Йорке, ему попытались помешать многочисленные протестующие. Они стали выкрикивать лозунги об опасности ядерной войны с Россией.

В Нью-Йорк Байден прибыл с целью проведения очередного предвыборного выступления. Вместе с ним в мероприятии участвовали бывшие президенты США от Демократической партии Барак Обама и Билл Клинтон.

Один из участников акции протеста стал выкрикивать лозунги о риске ядерной войны с Россией, после чего охрана вывела его из зала. Затем протестующие стали выкрикивать лозунги и против позиции США по арабо-израильскому конфликту.

У вас на руках кровь

- кричали участники акции протеста против выступления Байдена.

Как известно, Вашингтон практически безоговорочно поддерживает действия Израиля, а различные критические высказывания со стороны представителей Белого дома носят скорее формальный характер и не приводят ни к каким реальным последствиям для израильских властей.

Во время акции протеста сторонники президента попытались перекричать его оппонентов. Они начали скандировать лозунги в поддержку Джо Байдена. Таким образом, предвыборная речь закончилась перепалкой и в очередной раз продемонстрировала увеличивающийся раскол в американском обществе.

Президент США Джо Байден, несмотря на свой почтенный возраст, а ему уже 81 год, выдвигается на следующий срок. Его главным оппонентом является предшественник на посту главы государства Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию США.
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    5 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 08:06
      «У вас на руках кровь - кричали участники акции протеста против выступления Байдена» —

      — И кто теперь "мясник"? ...
    2. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      +1
      Сегодня, 08:17
      Кровь на руках? Кровь на загребущих руках, навоз в голове, подлость и грязь вместо души- самый желаемый президент для американской политэлиты и кагала, что прячется от солнца.
    3. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      0
      Сегодня, 08:19
      По окончании митинга бывшие и нынешний президент остались довольны уровнем зомбирования нации, но бэд,но бэд.
    4. Msi Ранг пользователя
      Msi
      0
      Сегодня, 08:21
      У вас на руках кровь

      - кричали участники акции протеста

      Надо осторожнее кричать. Испугается и умрёт... lol а потом обвинят крикунов в убийстве.
    5. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 08:23
      Группа подтанцовки у старика шикарная :Бил - саксофонист,Барак - вся экономика в клочья.А Трамп тихо мирно посетил похороны полицейского!

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