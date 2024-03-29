Украинская сторона заявляет о взрывах «в районах Каневской и Кременчугской ГЭС»

Утром по объектам на подконтрольных киевским режимом территориям нанесена очередная серия комбинированных ударов, включая удары с применением гиперзвуковых ракет «Кинжал». Как уже сообщало «Военное обозрение» в ночное время суток были поражены объекты противника от Харьковщины и Днепропетровской области до львовского Стрыя.Продолжившая накатывать волна ударов в утренние часы пришлась по объектам в Ивано-Франковской и Черкасской областях. Так, стало известно о «вынужденном задействовании стабилизирующих электроэнергетическую нагрузку мощностей» на западе Украины. Отключения начались в упомянутых Ивано-Франковской и Львовской областях.Украинская сторона публикует заявления о том, что зафиксированы взрывы «в районах Каневской и Кременчугской ГЭС» в Черкасской и Кировоградской областях соответственно. Если этим ГЭС действительно нанесён урон, то это может говорить о дополнительных энергетических проблемах киевского режима – теперь на второй и третьей ступенях Днепровского каскада гидроэлектростанций, созданных в советскую эпоху. Только если украинские власти ранее приняли решение о десоветизации, то работа построенных советскими инженерами и строителями ГЭС их же никак не должна волновать, идёт эта работа или нет…О реальных целях сегодняшних ударов министерство обороны РФ традиционно сообщит в своей дневной сводке.

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