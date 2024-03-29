День специалиста юридической службы Вооружённых Сил России

Высокий профессионализм специалистов юридической службы, ответственный подход к делу позволяют эффективно решать стоящие перед ними задачи, в том числе правовой и социальной защиты участников специальной военной операции и членов их семей

29 марта в Российской Федерации отмечается День специалиста юридической службы Вооруженных сил России. Это – профессиональный праздник военнослужащих-юристов и гражданского персонала юридической службы ВС РФ. Его отмечают и другие военнослужащие, которые проходят службу на должностях, связанных с выполнением задач правового характера.День специалиста юридической службы – сравнительно молодой праздник. Впервые его начали отмечать в 2007 году, после того, как 31 мая 2006 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации». В этом указе, в частности, говорилось и о праздновании Дня специалиста юридической службы.Военные юристы выполняют в рамках своей профессиональной деятельности множество очень важных задач, без успешного решения которых сложно представить себе нормальное функционирование военной машины нашего государства. Так, в настоящее время на военных юристов легла огромная нагрузка в связи с проведением специальной военной операции ВС РФ против украинского режима.Военные юристы решают многочисленные вопросы правового характера, связанные с защитой прав военнослужащих и членов их семей, обеспечением их полагающимися льготами и мерами социальной поддержки, разрешением споров с командованием или гражданскими структурами.- отметил министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в своем сегодняшнем поздравительном обращении по случаю празднования Дня специалиста юридической службы ВС РФ.Без специалистов юридической службы российской армии сегодня сложно представить себе полноценную защиту прав и законных интересов военнослужащих. А потребность в такой защите возникает регулярно, если учитывать особенности жизни в современном обществе. Кредиты и ипотеки, получение единовременных или стимулирующих выплат, материальная помощь семьям, пенсии военным пенсионерам – все эти вопросы в той или иной степени находятся в компетенции сотрудников юридической службы ВС РФ.Отдельно стоит отметить огромный массив работы по договорам с предприятиями, с иностранными партнерами, разработку нормативно-правовой документации, участие в законотворчестве. Все эти задачи также успешно решаются военными юристами.Редакция «Военного обозрения» поздравляет военнослужащих – юристов и гражданский персонал органов военной юстиции с профессиональным праздником.