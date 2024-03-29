В Британии приняли решение отменить запрет на ношение бород военнослужащими сухопутных войск

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В Британии приняли решение отменить запрет на ношение бород военнослужащими сухопутных войск

Военнослужащим сухопутных сил Великобритании разрешили ношение бород, действовавший сто лет запрет отменен. Об этом сообщает британская пресса.

С 29 марта 2024 года военнослужащие армии Великобритании могут носить бороды, накануне соответствующий указ подписал король Карл III, являющийся главнокомандующим вооруженными силами Великобритании. Разрешение распространяется как на офицеров, так и на солдат. Таким образом, отменен запрет, введенный сто лет назад. Указ специально подгадали под пасхальные праздники, чтобы военнослужащие могли отрастить бородки перед возвращением на службу.



Как пишет британская пресса, отмена запрета связана с проблемой набора новобранцев в британскую армию. В последнее время желающих служить не так уж и много, ежегодно Минобороны Великобритании сообщает о большом недоборе. Теперь министр обороны Великобритании Грант Шэппс надеется, что проблема будет решена, в войска пойдут те, кому по каким-то причинам ношение бороды обязательно. Кстати, ранее подобным образом поступили в британских ВВС и ВМС. Помогло это или нет, история умалчивает.

В отношении самих бород в указе отмечается, что они должны быть "аккуратными" и соответствовать принципам и стандартам британского военнослужащего. Разрешается носить только "полноценную бороду" длиной от 2,5 мм до 25,5 мм (один дюйм). Борода военнослужащего должна быть обрезана на скулах и шее. Также запрещается иметь бороды неравномерного роста, пятнистые, неопрятные и "чрезмерно яркого цвета". В остальном ограничений нет.
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    24 комментария
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    1. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 08:35
      Тактикульные бороды, извечный спор брить не брить.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +3
        Сегодня, 08:40
        Носи они бороды, не носи всё равно казаками не станут... Так лживыми бритами и останутся...
      2. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        +1
        Сегодня, 09:28
        А будут ли противогазы плотно прилегать?
    2. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 08:35
      Военнослужащим сухопутных сил Великобритании разрешили ношение бород
      Помнится с месяц или более назад статья на эту тему уже была на ВО. Теперь, после отмены запрета, наверное боеготовность британской армии повысится в разы, а от желающих служить не будет отбоя (ирония).
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 08:39
        rotmistr60, ну если флаг помогает им справляться с проблемами в британской технике то борода повысить все навыки и физ показатели бойца ну просто в разы
    3. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      +1
      Сегодня, 08:35
      В Британии приняли решение отменить запрет на ношение бород военнослужащими сухопутных войск
      Ну, теперь мелкобриты попрут)) на службу! laughing
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 08:41
        a.s.Zzz888 hi, ага прям толпами))) Поэтому они "лишний" полк гуркхов организовывают, интересно а как будут выглядеть небритые гуркхи?
        1. a.s.zzz888 Ранг пользователя
          a.s.zzz888
          +3
          Сегодня, 08:43
          Ропот 55
          (АЛЕКСАНДР)
          0
          Сегодня, 08:41
          ...интересно а как будут выглядеть небритые гуркхи?
          Александр, hi !
          Примерно как небритые лесбиянки! wink
          1. Ропот 55 Ранг пользователя
            Ропот 55
            +1
            Сегодня, 08:48
            a. s. Zzz888, фуууууууу, страшное зрелище, наверное пострашнее чем эти как их, которые боевые танцы отжигают островитяне которые.
      2. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 08:46
        Ага.С радикальной дурью от псевдоислама Там полно таких..
        1. a.s.zzz888 Ранг пользователя
          a.s.zzz888
          0
          Сегодня, 08:49
          dmi.pris1
          (дмитрий)
          +1
          Сегодня, 08:46
          Новый
          Ага.С радикальной дурью от псевдоислама Там полно таких..
          "Масло кашу не испортит". Их кашу.
    4. Selidat Ранг пользователя
      Selidat
      0
      Сегодня, 08:38
      "чрезмерно яркие"
      Всё, рыжие с бородами обломались))
    5. михаилл Ранг пользователя
      михаилл
      0
      Сегодня, 08:41
      "Борода, борода,
      Украшает мужика борода.
      Борода, борода,
      Украшает мужика борода.

      Борода, борода,
      Ох! Согревает в холода борода.
      Борода, борода,
      Согревает в холода борода..."(Илья Словесник).
    6. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 08:43
      Ох, и заведутся там какие-нибудь насекомые!
      1. iommi Ранг пользователя
        iommi
        0
        Сегодня, 09:51
        Насекомые там уже есть - называются бриташки.
    7. old_pferd Ранг пользователя
      old_pferd
      +1
      Сегодня, 08:47
      Больше ста лет.
      В середине 19 века, во время Крымской войны , всем чинам было рекомендовано отращивать большие усы и густую бороду зимой.

      После Крымской войны были введены правила, запрещавшие военнослужащим всех рангов брить над верхней губой, по сути делавшие обязательным ношение усов для тех, кто мог их отрастить, хотя позже бороды были запрещены. Это оставалось в силе до 1916 года, когда постановление было отменено армейским приказом от 6 октября 1916 года. Оно было издано генерал-лейтенантом сэром Невилом Макреди , генерал-адъютантом вооруженных сил , который ненавидел свои усы и немедленно сбрил их. [22] [23] Однако на фотографиях и видеоматериалах есть убедительные доказательства того, что более ранние правила широко игнорировались и что многие британские солдаты всех рангов были чисто выбриты даже до 1916 года. [24]

      С тех пор британская армия и королевская морская пехота , а до 2019 года и Королевские ВВС разрешили носить только усы.

      https://en.m.wikipedia.org/wiki/Facial_hair_in_the_military
    8. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 08:47
      «Проблема будет решена, в войска пойдут те, кому по каким-то причинам ношение бороды обязательно» —

      — Aбy Xypaйpa cкaзaл: "Пocлaнник Aллaxa, миp eмy и блaгocлoвeниe Aллaxa, пpoизнec: "Hocитe oчeнь кopoткиe ycы, a бopoды ocтaвьтe - бyдьтe oтличны oт язычникoв!" ...
    9. Bianconeri Ранг пользователя
      Bianconeri
      -1
      Сегодня, 08:50
      Видимо с чистокровными англосаксами совсем плохо. Решили за счет "иностранных специалистов" боеготовность повышать. Там разноцветного контингента со всего мира на 10-ток Армий насобирать можно. Вопрос правда куда потом ударят: как скажет Карлл или в "обратку", по инструкциям от условного проповедника.. А там если что и армии еще одой великой военной державы на помощь придут, как халифат на территории Франции устроят.
    10. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 08:50
      Не въехал, у Карлуши тоже как её ?Вспомнил .Деменция !!!
    11. Комментарий был удален.
    12. андрей мартов Ранг пользователя
      андрей мартов
      0
      Сегодня, 09:04
      А у кого борода плохо растёт,то таким наверно премьер -министр Сунак из своих зарослей волосинки будет на рассаду выдавать. . . winked
    13. rs777 Ранг пользователя
      rs777
      0
      Сегодня, 09:47
      В Британии приняли решение отменить запрет на ношение бород военнослужащими


      А что, разрешить наличие вшей, забыли? wink
    14. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 09:48
      В Британии приняли решение отменить запрет на ношение бород военнослужащими сухопутных войск
      У мадавошек праздник!!!!
    15. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      0
      Сегодня, 10:08
      Вот там проблем то больше нет. Сержанты будут ходить с линейкой длину измерять. У нас в Госдуме тоже были умники, слава Богу им хотелки перекрыли.
    16. Васян1971 Ранг пользователя
      Васян1971
      0
      Сегодня, 10:15
      В Британии приняли решение отменить запрет на ношение бород военнослужащими сухопутных войск

      Ну, теперь бородатые женщины вáлом попрут... wassat
      Также запрещается иметь бороды неравномерного роста, пятнистые, неопрятные и "чрезмерно яркого цвета".

      Значит в камуфляж покрасить не удасться... request

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