В Британии приняли решение отменить запрет на ношение бород военнослужащими сухопутных войск
Военнослужащим сухопутных сил Великобритании разрешили ношение бород, действовавший сто лет запрет отменен. Об этом сообщает британская пресса.
С 29 марта 2024 года военнослужащие армии Великобритании могут носить бороды, накануне соответствующий указ подписал король Карл III, являющийся главнокомандующим вооруженными силами Великобритании. Разрешение распространяется как на офицеров, так и на солдат. Таким образом, отменен запрет, введенный сто лет назад. Указ специально подгадали под пасхальные праздники, чтобы военнослужащие могли отрастить бородки перед возвращением на службу.
Как пишет британская пресса, отмена запрета связана с проблемой набора новобранцев в британскую армию. В последнее время желающих служить не так уж и много, ежегодно Минобороны Великобритании сообщает о большом недоборе. Теперь министр обороны Великобритании Грант Шэппс надеется, что проблема будет решена, в войска пойдут те, кому по каким-то причинам ношение бороды обязательно. Кстати, ранее подобным образом поступили в британских ВВС и ВМС. Помогло это или нет, история умалчивает.
В отношении самих бород в указе отмечается, что они должны быть "аккуратными" и соответствовать принципам и стандартам британского военнослужащего. Разрешается носить только "полноценную бороду" длиной от 2,5 мм до 25,5 мм (один дюйм). Борода военнослужащего должна быть обрезана на скулах и шее. Также запрещается иметь бороды неравномерного роста, пятнистые, неопрятные и "чрезмерно яркого цвета". В остальном ограничений нет.
Информация