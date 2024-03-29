«Все украинцы так или иначе будут задействованы в ВСУ»: глава львовского центра рекрутинга прогнозирует тотальную мобилизацию в стране

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«Все украинцы так или иначе будут задействованы в ВСУ»: глава львовского центра рекрутинга прогнозирует тотальную мобилизацию в стране

Граждане Украины едва ли не поголовно пройдут через службу в украинской армии. С таким заявлением выступила глава центра рекрутинга военных города Львова Галина Псикорская. Сама Псикорская, разумеется, ни штурмовиком, ни даже санитаркой на фронте не служит, но это не мешает ей отправлять на верную смерть других соотечественников.

По мнению руководительницы центра рекрутинга, в ходе боевых действий придется задействовать практически всех граждан Украины. Псикорская даже не сделала оговорки на пол и возраст потенциальных мобилизуемых.



Война продолжается и быстро не закончится.... Украинцы должны понимать, что они все так или иначе будут задействованы в вооруженных силах Украины

- подчеркнула глава львовского центра рекрутинга, фактически прогнозируя тотальную мобилизацию в стране.

Между тем, подобные заявления способствуют дальнейшей демотивации украинских граждан и росту миграции за пределы страны. Украина и так уже лишилась многих миллионов трудоспособных людей, а также подростков и детей, которые выехали семьями за пределы страны и вряд ли планируют возвращаться назад, по крайней мере, до окончательной стабилизации военно-политической обстановки в стране.

Заявления о том, что в ВСУ придется служить всем гражданам страны, приведут к тому, что территорию Украины, «пока не поздно», покинет большая часть украинских женщин с детьми, те мужчины, которые смогут выбраться какими-то способами. Удар по демографии и так сокрушителен, но после таких высказываний будет в разы большим. Примечательно, что воинствующие украинские националисты такими заявлениями скорее делают услугу России, чем киевскому режиму.
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    27 комментариев
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    1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 08:46
      Правильно! Даже те,кто не скакал,а тихонько стоял рядом и помалкивал.
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        -1
        Сегодня, 08:56
        Андрей Николаевич hi, а этих в первую очередь, их было больше чем тех кто творил этот без предел, они понимали что это плохо и промолчали так пусть теперь едят полной ложкой.
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 08:56
        Граждане Украины едва ли не поголовно пройдут через службу в украинской армии.

        "Едва ли не поголовно" это как...??? Это без тех кто откупится, без депутатов и чиновников... Зато умирать пойдёт будущее страны - вчерашние школьники... Украина "щедрая" душа...
      3. Msi Ранг пользователя
        Msi
        -2
        Сегодня, 08:57
        Граждане Украины едва ли не поголовно пройдут через службу в украинской армии

        Граждане украины, перед тем как идти в армию нужно подумать о родных...
        Выбрать для себя хороший участок, поставить ограду, может лавочку... Может где тенёк есть...
        Когда родные будут приходить на кладбище, чтобы было им удобно, чтобы голову не напекло...
      4. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        +4
        Сегодня, 09:08
        -«ВСЕ украинцы так или иначе будут задействованы в ВСУ».
        Командир поднимает взвод в атаку-вперед,орлы. И только двое продолжают сидеть в окопе. Командир: - А вы почему сидите?!! - А мы не орлы, мы львы: Лев Моисеевич и Лев Абрамович!
      5. Смею_заметить_ Ранг пользователя
        Смею_заметить_
        +1
        Сегодня, 09:43
        Интересная мысль!
        Ввести ответственность за неучастие в преступлении. good
        Свежо, мл...я-я-я...
        Сам придумал?! (с)
    2. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 08:51
      «Украинцы все будут задействованы в ВСУ»: глава львовского центра рекрутинга прогнозирует тотальную мобилизацию в стране
      . Очевидное и обязательное, если успеют, найдут, всех украинцев.
      1. Nastia Makarova Ранг пользователя
        Nastia Makarova
        +1
        Сегодня, 08:54
        во многих селах закарпатья есть посты которые предупреждают о появлении тцк
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          0
          Сегодня, 09:41
          Когда кукуевских приспичет, за могилизантами буду направлять большие команды ловцов...
          Как будут искать? Да купят/привлекут стукачей... за денюшку или ещё какие ништяки.
    3. Wolfskin1993 Ранг пользователя
      Wolfskin1993
      -1
      Сегодня, 08:54
      Ага! А как на счёт тех кто презирает рАгулей,мову и колхозиков за унтерменьшей считает? Ведь на укре идёт война Города и сЭла. Противостоянием этим , для провоцирования гражданской войны , воспользовались нагло-саксы!
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 08:55
      Украинцы должны понимать, что они все так или иначе будут задействованы в вооруженных силах Украины
      И начать необходимо с тех кто делает такие "патриотические" заявления, вот их точно заждались в окопах особенно те кто был мобилизован насильно. Продолжайте и дальше пугать своих граждан, которые уже сегодня представителей ТЦК боятся больше чем русских. Им уже пора начинать при рождении ребенка вносить его в списки части и держать под контролем до достижения призывного возраста.
    5. андрей мартов Ранг пользователя
      андрей мартов
      -1
      Сегодня, 08:57
      Был бы жив автор книги "Последний из могикан" он написал бы ещё одну книгу. . . winked
    6. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      0
      Сегодня, 08:57
      Граждане Украины едва ли не поголовно пройдут через службу в украинской армии. С таким заявлением выступила глава центра рекрутинга военных города Львова Галина Псикорская.
      Ну, и эта туда, со своей почти говорящей фамильЁй. Почти ПСИХорская. laughing
    7. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 09:04
      «Все украинцы так или иначе будут задействованы в ВСУ» —

      — Иначе:Позывной "Волга" 149.200 ...
    8. Дес Ранг пользователя
      Дес
      0
      Сегодня, 09:06
      Ну вот снова статья(типа новость)) без автора.
      Но ведь и у нас в РФ в случае мобилизации - подобные ожидания.
      ВО, найдите умного аналитика).
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        -2
        Сегодня, 09:12
        ВО, найдите умного аналитика).

        Все "умные" аналитики в разделе аналитика, вам туда...
      2. иван2022 Ранг пользователя
        иван2022
        +1
        Сегодня, 09:17
        Нет, у нас не то же. Украина сейчас подобна гоголевской панночке, которая уже умерла, но летает не своей силой.

        А России никто помогать не будет и полная мобилизация приведёт к краху экономики. Не советские времена !
        Поэтому такой мобилизации не будет. Да и куда бежать русскому? Он же русский....
    9. Иванов ИВ Ранг пользователя
      Иванов ИВ
      0
      Сегодня, 09:09
      Новость приветствуется....
      "Западэнцев" ни в каком "съедобном" виде в плен брать ненадо. Единственная от них польза: Навоз.
      Сколько раз стали поднимать вопрос о "серой" санитарной зоне на границе России.
      Считаю, что Львовская область самая подходящая для этого.
      Нанести удары тактическим ЯО вдоль границы Польши. Создать таким образом Контрольно-следовую полосу (КСП), шириной километров 50-100.
      И лет на 100, "Запад" успокоится.
    10. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      0
      Сегодня, 09:10
      Пора украинцам сбривать чубы и приделывать себе пейсы. Шляпы вместо евро труселей закупать. И в Израиль. Денег правда не дадут, но зато смело можно от армии закосить.
    11. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +2
      Сегодня, 09:13
      Как скакали гарно на Майдане ,какие кричалки мощные орали ,каких героев прославляли !!
      За все надо платить
    12. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
      Вольноопределяющийся Марек
      0
      Сегодня, 09:20
      Ну, вот опять! За что на майдане рвали кружевные труселя на груди?
    13. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      -1
      Сегодня, 09:21
      Нет сомнений что нацистский свинарник готов задействовать всех. По этой, в том числе, причине необходим быстрый захват территорий - гораздо меньше "Всех украинцев так или иначе будут задействованы в ВСУ". А значит и наши потери будут меньше
    14. termos Ранг пользователя
      termos
      0
      Сегодня, 09:42
      Вот прям все?))) А остатки экономики кто будет обеспечивать?))) Кто хозяйство-то в стране будет обслуживать, само что ли?)) Да банальные заводы по производству оружия, коих требуется сотни, но мелких. А для заводов надо энергетику обслуживать, сырьевую отрасль, плюс коммуникации нужны - связь, те же железные дороги... короче говоря, потяни за нитку - выдернешь целую сеть. Очередной мамкин утопист, который в своих мечтах думает "раз я так захотел - значит так и будет в реальности"))))
    15. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      0
      Сегодня, 09:47
      Там и так тотальная практика. Любой прифронтовой город выбирается полностью а заградотряды именно нациков позади, соответственно отходят живыми больше нацики и всё повторяется в новом городе. Так можно до самого львова им отходить не теряя мобресурс.
    16. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      0
      Сегодня, 09:50
      Угу. Все. Кроме тех, кто заявляет подобное.
    17. rs777 Ранг пользователя
      rs777
      0
      Сегодня, 09:51
      «Все украинцы так или иначе будут задействованы в ВСУ»

      А евреи? laughing Особенно в Днепропетровске такой мощный мобилизационный ресурс.
    18. vet Ранг пользователя
      vet
      0
      Сегодня, 10:20
      В этом случае, к сожалению, неизбежна и мобилизация в России. К сожалению - потому что придется, чтобы не остановилось производство, завозить огромное количество мигрантов, которые заменят россиян, в том числе, и в качестве мужей российских женщин, которые не будут находить себе пары. И через поколение в России знание русского языка будет не обязательным.

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