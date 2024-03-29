Война продолжается и быстро не закончится.... Украинцы должны понимать, что они все так или иначе будут задействованы в вооруженных силах Украины

Граждане Украины едва ли не поголовно пройдут через службу в украинской армии. С таким заявлением выступила глава центра рекрутинга военных города Львова Галина Псикорская. Сама Псикорская, разумеется, ни штурмовиком, ни даже санитаркой на фронте не служит, но это не мешает ей отправлять на верную смерть других соотечественников.По мнению руководительницы центра рекрутинга, в ходе боевых действий придется задействовать практически всех граждан Украины. Псикорская даже не сделала оговорки на пол и возраст потенциальных мобилизуемых.- подчеркнула глава львовского центра рекрутинга, фактически прогнозируя тотальную мобилизацию в стране.Между тем, подобные заявления способствуют дальнейшей демотивации украинских граждан и росту миграции за пределы страны. Украина и так уже лишилась многих миллионов трудоспособных людей, а также подростков и детей, которые выехали семьями за пределы страны и вряд ли планируют возвращаться назад, по крайней мере, до окончательной стабилизации военно-политической обстановки в стране.Заявления о том, что в ВСУ придется служить всем гражданам страны, приведут к тому, что территорию Украины, «пока не поздно», покинет большая часть украинских женщин с детьми, те мужчины, которые смогут выбраться какими-то способами. Удар по демографии и так сокрушителен, но после таких высказываний будет в разы большим. Примечательно, что воинствующие украинские националисты такими заявлениями скорее делают услугу России, чем киевскому режиму.