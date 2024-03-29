Politico: Тема «российской угрозы» нужна Макрону для мобилизации электората перед выборами в Европарламент
На Западе продолжают обсуждать довольно неожиданное заявление президента Франции Эммануэля Макроне о возможности ввода войск НАТО на Украину, которое он сделал в конце февраля на Мюнхенской конференции по безопасности. Примечательно, что ранее французский лидер был сторонником мирного разрешения конфликта и даже готов был выступить посредником в переговорном процессе Москвы и Киева.
Американское издание Politico пишет, что разогревание ставшей в последнее время очень популярной среди европейских стран НАТО темы «российской угрозы» нужно Макрону для мобилизации своего электората перед выборами в Европарламент, которые состоятся в начале июня. Судя по опросам, его политическая партия социал-либерального толка «Возрождение» («Обновление») наверняка проиграет эти выборы главному оппоненту — политической партии «Национальное объединение» («Национальный фронт») под предводительством Марин Ли Пен.
Сейчас политическое движение Макрона поддерживают 20-21% французов, в то время как за оппозиционное «Национальное объединение» Ле Пен готовы отдать голоса 30% электората. Ставка на идею отправки войск на Украину была сделана Макроном, чтобы произвести впечатление сильного руководителя, способного взять на себя ответственность в деле защиты Украины, сообщает Politico со ссылкой на источники в окружении французского лидера.
Между тем, считают некоторые политологи, Макрон может крепко ошибиться, выбрав позицию ярого сторонника военной поддержки Украины вплоть до участия в конфликте французских военных. Большинство французов выступают против прямого вовлечения страны в конфликт с Россией. Более того, подавляющей части граждан Франции вообще безразлична Украина, особенно с учетом огромного количества внутренних проблем, которые действующий глава государства предпочитает не замечать и ничего не предпринимает для их решения.
- Сайт президента Франции
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