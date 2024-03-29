Politico: Тема «российской угрозы» нужна Макрону для мобилизации электората перед выборами в Европарламент

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Politico: Тема «российской угрозы» нужна Макрону для мобилизации электората перед выборами в Европарламент

На Западе продолжают обсуждать довольно неожиданное заявление президента Франции Эммануэля Макроне о возможности ввода войск НАТО на Украину, которое он сделал в конце февраля на Мюнхенской конференции по безопасности. Примечательно, что ранее французский лидер был сторонником мирного разрешения конфликта и даже готов был выступить посредником в переговорном процессе Москвы и Киева.

Американское издание Politico пишет, что разогревание ставшей в последнее время очень популярной среди европейских стран НАТО темы «российской угрозы» нужно Макрону для мобилизации своего электората перед выборами в Европарламент, которые состоятся в начале июня. Судя по опросам, его политическая партия социал-либерального толка «Возрождение» («Обновление») наверняка проиграет эти выборы главному оппоненту — политической партии «Национальное объединение» («Национальный фронт») под предводительством Марин Ли Пен.



Сейчас политическое движение Макрона поддерживают 20-21% французов, в то время как за оппозиционное «Национальное объединение» Ле Пен готовы отдать голоса 30% электората. Ставка на идею отправки войск на Украину была сделана Макроном, чтобы произвести впечатление сильного руководителя, способного взять на себя ответственность в деле защиты Украины, сообщает Politico со ссылкой на источники в окружении французского лидера.

Между тем, считают некоторые политологи, Макрон может крепко ошибиться, выбрав позицию ярого сторонника военной поддержки Украины вплоть до участия в конфликте французских военных. Большинство французов выступают против прямого вовлечения страны в конфликт с Россией. Более того, подавляющей части граждан Франции вообще безразлична Украина, особенно с учетом огромного количества внутренних проблем, которые действующий глава государства предпочитает не замечать и ничего не предпринимает для их решения.
  • Сайт президента Франции
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8 комментариев
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  1. conil Ранг пользователя
    conil
    +2
    Сегодня, 09:26
    Надеюсь, французы адекватный народ и не поведутся на дешёвую разводку этого популиста.
    1. barclay Ранг пользователя
      barclay
      +1
      Сегодня, 09:32
      Да там не только французы не согласны

      Премьер Италии Джорджа Мелони - о том, что с Макроном никто не согласен и войска на Украину не отправит:

      [Существует цель, как вы говорите, которая заключается в достижении мира. Но за два года было мало разговоров о мире, вместо этого мы слышим, как Байден называет Путина мясником, поскольку Путин – агрессор, он плохой, он уродливый, грязный и мерзкий. Но не вредит ли этому пути, который вы описываете, слишком мускулистое отношение?] Послушайте, я думаю, что вы должны быть мускулистыми в своих действиях, а не в своих взглядах. И я думаю, вы согласитесь со мной, что за два года войны, когда я была в оппозиции, а затем в правительстве, вы никогда не слышали от меня таких слов. Потому что я считаю, что когда дело доходит до серьезных вещей, вы должны реагировать серьезно. Например, как вы знаете, я не согласна со словами Макрона. Я сказала ему прямо, что я с ним не согласна. И я также убеждена, что мы должны быть осторожны в том, какой тон мы используем.

      Такер Карлсон на русском

      Однозначно его могут поддержать если только прибалтийские злые гномы, и то только на словах.
  2. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 09:27
    Вчера писал о военной каолиции созданной макроном для охраны олимпиады. Очень прикольные кометарии французов под статьёй Ля Фигаро, их сотни и не одного положительного.Но есть один для меня ,наверно самый шикарный ,писала Женщина : Польские солдаты - какой позор! А вы уверены что это будут польские солдаты, а не русские?
  3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 09:28
    «Тема "российской угрозы" нужна Макрону для мобилизации электората» —

    — Неужели совсем тупой у него электорат ...
  4. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 09:28
    Как из Африки французов погнали, а нас на их место пригласили, Макроша просто озверел... Во всем винит нас и пытается устроить новый поход против России... Совсем забыл стервец, чем закончился предыдущий...
  5. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 09:33
    разогревание темы «российской угрозы» нужно Макрону для мобилизации своего электората перед выборами в Европарламент
    Попытка показать себя сильным политиком и чуть ли не лидером Европы "петушку" не удалась. Даже союзники по блоку НАТО сначала опешили от такого заявления, а потом дружно начали утверждать, что не собираются вводить свои войска на украину (кроме Прибалтики). Остается Макрону пытаться делать хорошую мину при плохой игре.
  6. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 09:35
    Болтун, такому среди общегейропейских чинуш, очень комфортно было б.
    В общем, все понятно... а скакуасы пусть утру ся, им не морковкой перед носом махают, это мираж, обмана.
  7. Смею_заметить_ Ранг пользователя
    Смею_заметить_
    +1
    Сегодня, 09:37
    Не удивлюсь, если лет через надцать выяснится, что всё, чего хотел Эммочка... просто... чтобы ему позвонил Путин.
    Сам.
    Первый.
    Противный! (с)

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