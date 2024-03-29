Польша подняла в воздух авиацию из-за «интенсивной активности» России на Украине
Польша снова поняла авиацию в небо из-за "интенсивной активности" российских ракет и беспилотников над территорией Украины. Об этом говорится в сообщении оперативного командования польских ВС.
Объявленная воздушная тревога над Украиной в связи с атакой российских ракет заставила Варшаву поднять в воздух не только собственную авиацию, но и авиацию союзников. Как говорится, на всякий случай, второй ракеты в польском воздушном пространстве военным уже не простят. Так что все "необходимые процедуры", направленные на обеспечение безопасности Польши, были выполнены. А активность российских ракет и беспилотников над Украиной была очень большой.
- заявили в командовании.
Отметим, что поляки поднимают в воздух авиацию каждый раз, как обнаруживают рядом с границей российские ракеты. Один раз они попытались обвинить Россию в якобы заходе российской ракеты в польское воздушное пространство, но наши проигнорировали это заявление, поскольку никаких доказательств Варшава представить не смогла.
Между тем, как сообщают украинские ресурсы, ВС России снова атаковали объекты энергетической инфраструктуры Украины, причем результативно.
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