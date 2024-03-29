Польша подняла в воздух авиацию из-за «интенсивной активности» России на Украине

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Польша подняла в воздух авиацию из-за «интенсивной активности» России на Украине

Польша снова поняла авиацию в небо из-за "интенсивной активности" российских ракет и беспилотников над территорией Украины. Об этом говорится в сообщении оперативного командования польских ВС.

Объявленная воздушная тревога над Украиной в связи с атакой российских ракет заставила Варшаву поднять в воздух не только собственную авиацию, но и авиацию союзников. Как говорится, на всякий случай, второй ракеты в польском воздушном пространстве военным уже не простят. Так что все "необходимые процедуры", направленные на обеспечение безопасности Польши, были выполнены. А активность российских ракет и беспилотников над Украиной была очень большой.



В польском воздушном пространстве действует польские и союзные воздушные суда, с чем может быть связан повышенный уровень шума, особенно в юго-восточной части страны. Сегодня ночью наблюдается интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами по объектам, находящимся на территории Украины

- заявили в командовании.

Отметим, что поляки поднимают в воздух авиацию каждый раз, как обнаруживают рядом с границей российские ракеты. Один раз они попытались обвинить Россию в якобы заходе российской ракеты в польское воздушное пространство, но наши проигнорировали это заявление, поскольку никаких доказательств Варшава представить не смогла.

Между тем, как сообщают украинские ресурсы, ВС России снова атаковали объекты энергетической инфраструктуры Украины, причем результативно.
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    9 комментариев
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    1. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      +3
      Сегодня, 09:21
      Отметим, что поляки поднимают в воздух авиацию каждый раз, как обнаруживают рядом с границей российские ракеты.
      Таки это хорошо! Ресурс, заправки, нервотрепка, расход бабок!!! good А они как думали жить рядом с укрорейхом!!! laughing
      1. фигвам Ранг пользователя
        фигвам
        0
        Сегодня, 09:50
        Цитата: a.s.zzz888
        А они как думали жить рядом с укрорейхом!!!

        Совершенно верно, польша сама поддерживает этот конфликт, пусть получают побочный эффект.
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 09:21
      Подняла и погрозила, ну а дальше посадила... И чего...??? Нам нужно испугаться...??? lol
    3. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +1
      Сегодня, 09:23
      Отметим, что поляки поднимают в воздух авиацию каждый раз

      Да и пусть поднимают... Пусть тратят ресурс самолёта и несут другие экономические издержки. Нам то что.
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 09:27
      Польша снова поняла авиацию в небо из-за "интенсивной активности" российских ракет и беспилотников над территорией Украины.
      Полякам кровь из носа, как необходимо попытаться сбить российскую ракету после того, как наш посол проигнорировал из вызов "на ковер". В этом случае будет повод для информационной шумихи и очередных обвинений России. Но к их сожалению наши ракеты не залетают на их территорию поэтому остается демонстрировать свою "готовность" и не более.
    5. Андрей1978 Ранг пользователя
      Андрей1978
      0
      Сегодня, 09:28
      Смысл поднимать. ПВО Киева сбивает все ракеты. А то что очередной кондиционер к полякам полетел... вопрос к Китаю, как так, допустили такое качество?
    6. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 09:52
      Поляки рассчитывают получить кусок Украины целиком ,а тут русские бомбят энергосистему Зап Украины.Вкладываться в восстановление,им очень не хочется ,вот и нервничают
    7. Себастьян Аристархович Перейра Ранг пользователя
      Себастьян Аристархович Перейра
      -1
      Сегодня, 10:03
      Странно,что не залили носимые солдатами фляжки ?!
    8. Васян1971 Ранг пользователя
      Васян1971
      0
      Сегодня, 10:09
      Польша снова поняла авиацию в небо из-за "интенсивной активности" российских ракет и беспилотников над территорией Украины.

      И чë? Как подняла, так и опустит.

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