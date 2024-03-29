«Мы опустошили кладовку»: министр обороны Канады признал дефицит боеприпасов и вооружений из-за помощи Украине

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«Мы опустошили кладовку»: министр обороны Канады признал дефицит боеприпасов и вооружений из-за помощи Украине

Вооруженные силы Канады лишились значительных запасов вооружений, боеприпасов и военной техники из-за оказания постоянной военной помощи Украине. С таким заявлением выступил министр обороны Канады Билл Блэр, слова которого приводит издание Globe and Mail.

На вопрос о том, планирует ли Оттава и далее оказывать военную помощь Украине, руководитель канадского оборонного ведомства дал понять, что теперь и помогать особо нечем.



Мы пошли и опустошили кладовку

- заявил министр обороны Канады.

По утверждению руководителя военного ведомства страны, теперь у канадской армии не осталось артиллерийских снарядов и ракет для зенитных ракетных комплексов. Восстановление запасов вооружений займет не менее двух лет, считает Блэр.

Если Канада и далее продолжит снабжать Украину вооружениями и боеприпасами, то возникают опасения относительно того, что запасы военной продукции вообще могут никогда не восстановиться. Таким образом, помогая далекой Украине, Канада подорвала собственную обороноспособность и теперь не знает, как выйти из сложившейся ситуации.

Тем более, военная помощь от стран Запада ничуть не поспособствовала улучшению положения киевского режима. Сейчас ВСУ терпят провал за провалом, а европейские страны уже дошли до того, что обсуждают возможность отправки на Украину своих военных контингентов. Как и предупреждало российское руководство, поставки западных вооружений будут способствовать лишь затягиванию конфликта, но отнюдь не «победе» киевского режима.
  • Министерство обороны Канады
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11 комментариев
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  1. a.s.zzz888 Ранг пользователя
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 09:24

    На вопрос о том, планирует ли Оттава и далее оказывать военную помощь Украине, руководитель канадского оборонного ведомства дал понять, что теперь и помогать особо нечем.

    Мы пошли и опустошили кладовку

    - заявил министр обороны Канады.
    laughing Тюбитейками своими с пампонами, если другого нет! laughing укрорейх он такой, это чёрная дыра. wassat
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 09:34
      Мы пошли и опустошили кладовку - заявил министр обороны Канады.

      Ну так то кладовку... Теперь и армию свою сможете опустошить... Вы же такие щедрые к нацистским собратьям по разуму...
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +2
        Сегодня, 09:39
        Так вот кладовка у них набита под завязку всякими чертями,от старой бендеровщины,до помоложе которые..Так что прибедняются
  2. ИванИванов Ранг пользователя
    ИванИванов
    -3
    Сегодня, 09:25
    Пока нет результатов на фронте, нет смысла говорить о пустых кладовках. Больше похоже на нытье - дайте оружия .
  3. Степняк Ранг пользователя
    Степняк
    -1
    Сегодня, 09:30
    Что-то они все хором заныли на одну и ту же тему - "всё выгребли, ничего нет." Подозрительно похоже на стратегическую дезинформацию в преддверии чего-то нехорошего.
  4. Ирек Ранг пользователя
    Ирек
    0
    Сегодня, 09:36
    У вас тама мульёна три хохлоты проживают , их трясите на денюжки для помощи.
  5. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 09:40
    Мы пошли и опустошили кладовку
    Вот и канадцы начали публично скулить, что поиздержали бывшие в наличии запасы.
    Восстановление запасов вооружений займет не менее двух лет
    Это если два года ВПК будет работать исключительно на свою страну. Но самое паршивое заключается в том, что даже жалуясь на якобы пустые склады стараются находить возможности, в т.ч. и через другие страны, чтобы помогать киеву.
  6. А. Эверт Ранг пользователя
    А. Эверт
    0
    Сегодня, 09:47
    Как говорится, мыши плакали, кололись, но всё равно грызли кактус. А как же иначе: партия (самоходный дед дементий) сказала "надо" и все ответили "есть". А чего ныть? Небось живут на откатах от их ВПК и зелебобика (с отправленных "налево" оружия и боеприпасов). Так что, пусть не прибедняются:там ещё воровать и воровать...
  7. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Сегодня, 09:47
    Вопрос знатокам: а, вот интересно- если канада не будет никуда за пределы своей территории отправлять свои войска, то кто ей будет угрожать? Кто нападет на них?
  8. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    0
    Сегодня, 09:48
    Все идет в одном русле инфо войны . Все плохо ,оружие кончилось ,ПВО не справляется и вообще Украина терпит поражение.
    По сути фронт не упал,при этом идут контратаки ВСУ. ПВО справляется ,хотя и с трудом .Деньги платят ВСУ ,плохо но платят. При этом планы на всеобщую мобилизацию .Значит все имеется
  9. Васян1971 Ранг пользователя
    Васян1971
    0
    Сегодня, 10:07
    Канада подорвала собственную обороноспособность и теперь не знает, как выйти из сложившейся ситуации.

    Хоспидя! Зачем Канаде собственная обороноспособность? От кого защищаться-то?

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