Вооруженные силы Канады лишились значительных запасов вооружений, боеприпасов и военной техники из-за оказания постоянной военной помощи Украине. С таким заявлением выступил министр обороны Канады Билл Блэр, слова которого приводит издание Globe and Mail.На вопрос о том, планирует ли Оттава и далее оказывать военную помощь Украине, руководитель канадского оборонного ведомства дал понять, что теперь и помогать особо нечем.- заявил министр обороны Канады.По утверждению руководителя военного ведомства страны, теперь у канадской армии не осталось артиллерийских снарядов и ракет для зенитных ракетных комплексов. Восстановление запасов вооружений займет не менее двух лет, считает Блэр.Если Канада и далее продолжит снабжать Украину вооружениями и боеприпасами, то возникают опасения относительно того, что запасы военной продукции вообще могут никогда не восстановиться. Таким образом, помогая далекой Украине, Канада подорвала собственную обороноспособность и теперь не знает, как выйти из сложившейся ситуации.Тем более, военная помощь от стран Запада ничуть не поспособствовала улучшению положения киевского режима. Сейчас ВСУ терпят провал за провалом, а европейские страны уже дошли до того, что обсуждают возможность отправки на Украину своих военных контингентов. Как и предупреждало российское руководство, поставки западных вооружений будут способствовать лишь затягиванию конфликта, но отнюдь не «победе» киевского режима.

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