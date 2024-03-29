Российские спецслужбы обнаружили тайник, откуда было взято оружие для нападения на «Крокус Сити Холл»

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Российские спецслужбы обнаружили тайник, откуда было взято оружие для нападения на «Крокус Сити Холл»

В Москве в результате следственно-оперативных мероприятий российскими спецслужбами был обнаружен тайник, откуда было извлечено оружие для последующего нападения на ТРЦ «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на собственный источник информации.

Как утверждает источник, установить место нахождения схрона удалось с помощью показаний одного из арестованных террористов. В итоге тайник нашли на Дмитровском шоссе прямо в российской столице. Ранее арестованных возили в ТРЦ «Крокус Сити Холл» на проверку данных показаний.

Один из задержанных, пишут «Известия», рассказал, что он проживал в хостеле у Дмитровского шоссе. Относительно недалеко от этого места и был оборудован тайник со стрелковым оружием.

В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Следователи продолжают выяснять все обстоятельства совершения чудовищного преступления. Сейчас самая важная задача – распутать всю цепочку посредников и заказчиков теракта и выйти на главного заказчика.

Напомним, что террористический акт в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл» был совершен 22 марта вечером, перед концертом рок-группы «Пикник». Вскоре спецслужбам удалось задержать четырех непосредственных исполнителей теракта и еще пятерых причастных к его организации лиц. Четверо исполнителей теракта являются гражданами Таджикистана, до совершения теракта они могли проходить подготовку в лагерях запрещенной в РФ террористической организации на территории Турции.
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    23 комментария
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    1. С.З. Ранг пользователя
      С.З.
      0
      Сегодня, 09:42
      Кроме террористов, было арестовано еще трое мигрантов: тот, кто продал им машину, его отец (они сами пришли в полицию, как только увидели по ТВ автомобиль, их там сразу задержали, потом арестовали по суду) и брат продавца. Что-то про них не пишут.
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        +3
        Сегодня, 09:46
        Плохо изучаете российские СМИ- дают признательные показания мамой клянутся.
    2. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +2
      Сегодня, 09:43
      Главный заказчик - ЦРУ США .Но на него не выйти по любому,только косвенные данные. Но имея 100% доказательства ,мы что объявим США террористами ,нет не объявим.Хотя следовало бы признать открыто
      1. Владимир М Ранг пользователя
        Владимир М
        +1
        Сегодня, 10:02
        Все же думаю, организатор теракта Британия, а не США.
        1. APASUS Ранг пользователя
          APASUS
          +2
          Сегодня, 10:08
          Цитата: Владимир М
          Все же думаю, организатор теракта Британия, а не США.

          1 Думаю заказчик все же США ,именно они ведут операцию в СМИ ,по дезинформации .У них главные проблемы и именно им нужно противостояние в мире.
          2 Планировщик операции ,ее организатор и основной поставщик информации МИ-6.Многовековой опыт провокаций под прикрытием
          3 На Украину легли только подбор персонала и управление непосредственно операцией.
          4 Таджики просто исполнители .
        2. леонидыч Ранг пользователя
          леонидыч
          0
          Сегодня, 10:09
          Да какая разница кто из них организатор сша или британия. Доказать будет трудно, а вот то что всё шло через украинцев это ну прям край нужно доказать и доказательства передать в ООН.
    3. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      -3
      Сегодня, 09:44
      Главные заказчики уже давно известны... Это ГУР и СБУ Украина, ФСБ, ЦРУ, АНБ Штаты и МИ 6 Британия... ГУР и СБУ уже обрабатываются нашими ракетами, а все остальные ждут своего часа... am
      1. Рус_80 Ранг пользователя
        Рус_80
        +4
        Сегодня, 09:50
        Внимательно прочитайте указанные Вами аббревиатуры. Точно нет ошибки?
        1. tralflot1832 Ранг пользователя
          tralflot1832
          +5
          Сегодня, 09:53
          Коментарий на срок тянет. bully
          1. Попуас Ранг пользователя
            Попуас
            +3
            Сегодня, 09:59
            Снова лев под градусом winked ... Частенько такие коментарии вылетают! А скорее всего бот.
      2. Evgenijus Ранг пользователя
        Evgenijus
        +1
        Сегодня, 09:53
        Все, что вы перечислили - это и есть болото нацизма. Мы знаем, что как таковой американской нации не существует, это солянка из выходцев из Европы, разбавленная рабами из Африки и только кучка местных наций - бывших индейцев. Вот почему раскручивается тема могущества Америки - ей нужна национальная идея. Но для успеха в этой идее необходимо провести эксперимент в другой стране - славянской Украине. Вот и раскручивается идея превосходства так называемой украинской нации над другой нацией - над русской. Но это же и есть нацизм.
      3. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
        Крымский партизан 1974
        +2
        Сегодня, 10:08
        Это ГУР и СБУ Украина, ФСБ, ЦРУ,
        ...ФСБ???? ты чё за косяк дунул...
      4. Dekabrist Ранг пользователя
        Dekabrist
        +1
        Сегодня, 10:10
        Главные заказчики уже давно известны... Это....ФСБ

        Однако!!! Смелое заявление! И доказательства есть?
        1. Леха с Андроида. Ранг пользователя
          Леха с Андроида.
          0
          Сегодня, 10:22
          С ФБР США попутал человек...бывает. smile
          Не проверил коммент с ходу.
      5. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 10:16
        Главные заказчики уже давно известны... Это ГРУ и СБУ Украина, ФСБ, ЦРУ, АНБ Штаты и МИ 6 Британия... ГРУ и СБУ уже обрабатываются нашими ракетами, а все остальные ждут своего часа... Мужики, ну если вы все такие сообразительные (понятно что в аббревиатуре напутал...), так чего вы так радостно набросились...??? Неужто ради плюсиков, али за державу обидно...??? Ну если за державу, то одобряю...??? am
    4. Рус_80 Ранг пользователя
      Рус_80
      +1
      Сегодня, 09:56
      Да уж...
      Исправьте немедленно!
    5. Владимир80 Ранг пользователя
      Владимир80
      -2
      Сегодня, 09:57
      тайник нашли на Дмитровском шоссе прямо в российской столице

      интересно, помогут найти сообщников террористов 200тыс камер наблюдения московского градоначальника?
      1. Selidat Ранг пользователя
        Selidat
        0
        Сегодня, 10:05
        Я думаю, ребята в соответствующих подразделениях сейчас без дела брюки не протирают. И то,что схрон обнаружен, уже результат их работы.

        Итоговый результат тоже будет и всё,что может им помочь, будет использовано, сомневаться не приходится.

        А что касается всей правды,то мы с вами её всё равно никогда до конца не узнаем!
    6. fif21 Ранг пользователя
      fif21
      0
      Сегодня, 09:59
      И после этого они заявляют , что теракт организовало ИГИЛ ( запрещенная в РФ организация ) ? Оружие есть , номера оружия есть , вперед к владельцам ! hi
      1. Ныробский Ранг пользователя
        Ныробский
        0
        Сегодня, 10:22
        Цитата: fif21
        И после этого они заявляют , что теракт организовало ИГИЛ ( запрещенная в РФ организация ) ? Оружие есть , номера оружия есть , вперед к владельцам ! hi

        Оружие есть, номера не факт. Тут даже на уровне октябрёнка или пионера могли бы догадаться, что надо сбить номера.
        Однако если схрон находился в помещении, то тут уже можно подтащить то, кому оно принадлежало и кому сдавалось в аренду, а через арендатора выйти на того, кто притаранил это оружие поскольку договор аренды составляется на конкретное физическое лицо со всеми установочными данными и реквизитами. Не думаю, что в Москве на Дмитровском шоссе есть хоть что то бесхозное. Попробуй без согласования поставить ларёк размером со спичечный коробок, так через час уже штраф оформят. winked
    7. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      +1
      Сегодня, 10:01
      Российские спецслужбы обнаружили тайник, откуда было взято оружие для нападения на «Крокус Сити Холл»
      И шоб я был таким умным вчера, как моя жена сегодня! (из одесской нар. мудрости)
    8. МятныйПряник Ранг пользователя
      МятныйПряник
      0
      Сегодня, 10:02
      Цитата: Lev_Russia
      Главные заказчики уже давно известны... Это ГУР и СБУ Украина, ФСБ, ЦРУ, АНБ Штаты и МИ 6 Британия... ГУР и СБУ уже обрабатываются нашими ракетами, а все остальные ждут своего часа... am

      Не понял почему тут ФСБ, и даже АНБ, ну да ладно, за вами выехали. laughing
      1. Владимир80 Ранг пользователя
        Владимир80
        0
        Сегодня, 10:18
        ну да ладно, за вами выехали

        "он же памятник (чат-бот), кто ж его посадит???"
        п.с. на вашем месте, я бы даже не рискнул цитировать подобное....

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