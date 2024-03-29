Российские спецслужбы обнаружили тайник, откуда было взято оружие для нападения на «Крокус Сити Холл»
В Москве в результате следственно-оперативных мероприятий российскими спецслужбами был обнаружен тайник, откуда было извлечено оружие для последующего нападения на ТРЦ «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на собственный источник информации.
Как утверждает источник, установить место нахождения схрона удалось с помощью показаний одного из арестованных террористов. В итоге тайник нашли на Дмитровском шоссе прямо в российской столице. Ранее арестованных возили в ТРЦ «Крокус Сити Холл» на проверку данных показаний.
Один из задержанных, пишут «Известия», рассказал, что он проживал в хостеле у Дмитровского шоссе. Относительно недалеко от этого места и был оборудован тайник со стрелковым оружием.
В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Следователи продолжают выяснять все обстоятельства совершения чудовищного преступления. Сейчас самая важная задача – распутать всю цепочку посредников и заказчиков теракта и выйти на главного заказчика.
Напомним, что террористический акт в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл» был совершен 22 марта вечером, перед концертом рок-группы «Пикник». Вскоре спецслужбам удалось задержать четырех непосредственных исполнителей теракта и еще пятерых причастных к его организации лиц. Четверо исполнителей теракта являются гражданами Таджикистана, до совершения теракта они могли проходить подготовку в лагерях запрещенной в РФ террористической организации на территории Турции.
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