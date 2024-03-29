Спецслужбы Франции рекомендуют отменить церемонию открытия Олимпийских игр в Париже из-за высокой угрозы терактов
Летний Олимпийские игры, которые в этом году пройдут в Париже, могут начаться без церемонии открытия. Главное управление внутренней безопасности (DGSI) рекомендовало властям Франции отказаться от массовых мероприятий из-за высокой угрозы совершения терактов. Об этом сообщает радио Europe 1.
Внутренняя разведка Франции сообщает о большой вероятности активизации в ходе Олимпийских игр в Париже "спящих ячеек" террористов, а также террористов-одиночек, которые могут провести теракты в местах массового скопления людей. Как заявили в ведомстве, нынешний формат открытия игр с парадом на реке несет слишком большие риски, поэтому властям настоятельно рекомендовано "перейти к плану Б".
По данным радио Europe 1, которое ссылается на источники, спецслужбы Франции опасаются возвращения в страну "массового терроризма". Накануне должна была пройти встреча главы МВД республики Жеральда Дарманена с представителями спецслужб, на которой до министра должны были довести все угрозы. Каким будет решение узнаем уже скоро.
Напомним, что во Франции с 24 марта действует максимальный уровень террористической угрозы, введенный после теракта в "Крокус Сити Холле". В Париже заявляют об активизации на территории страны запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"*. Сейчас спецслужбы Франции шерстят выходцев из Центральной Азии, уделяя особое внимание туркменам, киргизам и казахам. Работы им предстоит много, так как количество мигрантов во Франции очень большое.
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