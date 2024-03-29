Спецслужбы Франции рекомендуют отменить церемонию открытия Олимпийских игр в Париже из-за высокой угрозы терактов

14
Спецслужбы Франции рекомендуют отменить церемонию открытия Олимпийских игр в Париже из-за высокой угрозы терактов

Летний Олимпийские игры, которые в этом году пройдут в Париже, могут начаться без церемонии открытия. Главное управление внутренней безопасности (DGSI) рекомендовало властям Франции отказаться от массовых мероприятий из-за высокой угрозы совершения терактов. Об этом сообщает радио Europe 1.

Внутренняя разведка Франции сообщает о большой вероятности активизации в ходе Олимпийских игр в Париже "спящих ячеек" террористов, а также террористов-одиночек, которые могут провести теракты в местах массового скопления людей. Как заявили в ведомстве, нынешний формат открытия игр с парадом на реке несет слишком большие риски, поэтому властям настоятельно рекомендовано "перейти к плану Б".



По данным радио Europe 1, которое ссылается на источники, спецслужбы Франции опасаются возвращения в страну "массового терроризма". Накануне должна была пройти встреча главы МВД республики Жеральда Дарманена с представителями спецслужб, на которой до министра должны были довести все угрозы. Каким будет решение узнаем уже скоро.

Напомним, что во Франции с 24 марта действует максимальный уровень террористической угрозы, введенный после теракта в "Крокус Сити Холле". В Париже заявляют об активизации на территории страны запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"*. Сейчас спецслужбы Франции шерстят выходцев из Центральной Азии, уделяя особое внимание туркменам, киргизам и казахам. Работы им предстоит много, так как количество мигрантов во Франции очень большое.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    14 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +7
      Сегодня, 09:50
      — Да вообще уже пора отменить Олимпиаду ...
      1. Венд Ранг пользователя
        Венд
        +1
        Сегодня, 09:56
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        Спецслужбы Франции рекомендуют отменить церемонию открытия Олимпийских игр в Париже

        Это будет следующая рекомендация спецслужбы Франции. laughing
      2. zorglub bulgroz Ранг пользователя
        zorglub bulgroz
        +1
        Сегодня, 09:57
        Я француз и смеюсь над вашей иллюстрацией: действительно клоп будет на подиуме
      3. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +2
        Сегодня, 10:00
        Заодно и все соревнования- тоже опасно.
        Пусть сведут всё к награждению американских спортсменов и трансвеститов и можно даже никому не приезжать...чё клопов кормить laughing
    2. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +3
      Сегодня, 09:51
      Какие теракты могут быть в стране проводящей Олимпийские игры? Беспорядки разве что.Пусть Макрон обратится в США и попросит у госдепа - милые,дорогие не надо терактов ну пожалуйста!?
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +2
        Сегодня, 09:59
        Цитата: tralflot1832
        .Пусть Макрон обратится в США и попросит у госдепа - милые,дорогие не надо терактов ну пожалуйста!?

        Байден ответит - "Эмма, это тебе за непослушание и за то что ты впереди хозяина бегать начал "
    3. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +2
      Сегодня, 09:56
      Главное управление внутренней безопасности (DGSI) рекомендовало властям Франции отказаться от массовых мероприятий из-за высокой угрозы совершения терактов.

      Какими нужно быть тупоголовыми их МОК, чтобы назначить Олимпиаду во Франции и тем более в Париже, где исламистов больше чем на Ближнем Востоке.
    4. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +3
      Сегодня, 09:58
      Нас там не ждут, так что ПОФИГ.
      Это перестало быть праздником мира и спорта.
    5. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +1
      Сегодня, 10:03
      А так же надо отменить церемонию закрытия и вообще проведения.))
    6. zorglub bulgroz Ранг пользователя
      zorglub bulgroz
      +1
      Сегодня, 10:03
      Подробно, я считаю, что билеты на доступ к нижним набережным Сены проданы. Отмена означает возврат денег... и заставить налогоплательщика выплатить их вперед.
    7. Pavel73 Ранг пользователя
      Pavel73
      +4
      Сегодня, 10:03
      С Олимпийским движением уже давно покончено, как таковым. Спорт из мирного и честного состязания превратился в инструмент политического давления и разборок. Запад сам изобрёл все эти допинги, сам же создал методы контроля, и использует для убирания политически неугодных спортсменов. Притом что сами западные спортсмены весь этот допинг жрут вёдрами, прикрывая сие непотребство фиговым листочком "терапевтических исключений". Тьфу, при одном упоминании олимпиады уже становится противно! Видя, какие поганцы и лицемеры там правят. Раньше каждая олимпиада была праздником для всего мира. А теперь это сплошная выгребная яма из скандалов и баночек с мочой.
    8. tralmaster Ранг пользователя
      tralmaster
      +2
      Сегодня, 10:05
      Видно с клопами так и не удалось справиться. Статус олимпиады из за таких стран падает ниже плинтуса. Теперь можно понять почему они столько сил тратят что бы в РОССИИ сорвать игры. Они на несколько порядков будут выше хфранцузской олимпиадки.
    9. taiga2018 Ранг пользователя
      taiga2018
      +1
      Сегодня, 10:12
      Да уж,"веселенькие" это будут игры,хорошо что России там не будет,отдельные бомжи как их назвала Винер не считаются,они там сами по себе,как частные лица...
    10. vet Ранг пользователя
      vet
      0
      Сегодня, 10:17
      Вот, молодцы (без всякой иронии): сэкономят бюджетные средства под благовидным предлогом.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»