Военкор: Один из напавших на «Крокус Сити Холл» был на родине судим за педофилию

19
Военкор: Один из напавших на «Крокус Сити Холл» был на родине судим за педофилию

В ходе следствия по делу о нападении боевиков на ТРЦ «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске выясняются интересные подробности о личностях самих нападавших и их ближайших родственниках. Информацию об этом опубликовал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.

Как выяснилось, один из террористов, Шамсудин Фаридуни, который незадолго до теракта был в Стамбуле, в свое время получил судимость в родном Таджикистане за педофилию. Он пытался изнасиловать мальчика, но был остановлен, арестован и судим.

Получается, у нас нет никаких фильтров на въезд для судимых по тяжким статьям. Или нет баз. Или есть, но по ним не пробивают. Или пробивают, но…

- задается вопросом в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.

Судили Фаридуни в 2015 году. Ему дали в Таджикистане 5 лет 8 месяцев лишения свободы по ст. 241 ч. 2 УК республики.

У второго террориста, Далержона Мирзоева, родной брат погиб в Сирии, где он находился в составе формирования ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация). Поэтому в Таджикистане семья Мирзоева находилась на контроле у местных правоохранительных органов. Но в Россию этот человек тоже смог приехать беспрепятственно.

Визовый режим с Таджикистаном отсутствует. Вероятно, никто всерьез не занимается проверками приезжих на наличие судимостей, а также на прошлое и настоящее их ближайших родственников. Власти США, например, отказывают в разрешении на въезд тем, кто был судим за целый ряд преступлений – убийства, изнасилования, педофилию, похищение людей, грабежи, кражи, мошенничества и так далее.

В России также необходимо значительно ужесточить контроль за внешней миграцией, вне зависимости от политических отношений со странами, откуда прибывают мигранты.
  • Сергей Фадеичев/ТАСС
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

ВКонтакте Дзен Телеграм
19 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Trapp1st Ранг пользователя
    Trapp1st
    +6
    Сегодня, 10:06
    Абсолютно не заменимые, ценнейшие специалисты. Нужно еще больше!
    1. Чёрный Ранг пользователя
      Чёрный
      0
      Сегодня, 10:19
      Жду, когда рядом с этими "специалистами" на скамью подсудимых присядут чиновники ФМС и ОВМ МВД, выдававшие им разрешения на работу , да и вообще на въезд в РФ
      1. Trapp1st Ранг пользователя
        Trapp1st
        0
        Сегодня, 10:21
        на скамью подсудимых присядут чиновники ФМС и ОВМ МВД, выдававшими им разрешения на работу , да и вообще на въезд в РФ
        Не плохо было бы увидеть ответственного за наглухо враждебную иммиграционную политику, на кого он в обще работает.
  2. Ирек Ранг пользователя
    Ирек
    +2
    Сегодня, 10:06
    Тогда какого хрена это существо в Россию смогло заехать , может пора за вымя пощупать тех кто ему помог.
    1. Trapp1st Ранг пользователя
      Trapp1st
      0
      Сегодня, 10:10
      может пора за вымя пощупать тех кто ему помог.
      Для этих п.ков и тех кто наваривает огромные состояния на иммигрантах в РФ отдельный котел готов в аду, зря надеются в рай попасть.
    2. rs777 Ранг пользователя
      rs777
      +1
      Сегодня, 10:12
      Отбросы таджикского общества, под видом ценных специалистов, массами завозят в РФ для организации этнической преступности, массовых беспорядков, а там, глядишь, и до гражданской войны недалеко.
  3. carpenter Ранг пользователя
    carpenter
    +1
    Сегодня, 10:07
    В России также необходимо значительно ужесточить контроль за внешней миграцией, вне зависимости от политических отношений со странами, откуда прибывают мигранты.
    И не уж то, кто то прислушается к вашим словам ? Скорее наоборот.
    1. Владимир80 Ранг пользователя
      Владимир80
      +1
      Сегодня, 10:13
      Скорее наоборот.

      именно так, ответ кое-кого будет асимметричным - предложат всем "потомкам персов" автоматически выдавать гражданство и потребуют повысить зарплату, чтобы эмомули рухмон не отругал в следующий раз!
  4. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +1
    Сегодня, 10:08
    Что сказать... не просто бардак, преступная халатность!
    Никто не хочет тратится на создание чёткой системы контроля....
    1. rs777 Ранг пользователя
      rs777
      +2
      Сегодня, 10:13
      Коррупция и подрывная деятельность агентов западных спецслужб.
      1. rocket757 Ранг пользователя
        rocket757
        0
        Сегодня, 10:18
        Да жадность, жлобство и безответственность тех фэйсов, кому должно этой проблемой заниматься.
    2. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 10:20
      Цитата: rocket757
      Что сказать... не просто бардак, преступная халатность!
      Никто не хочет тратится на создание чёткой системы контроля....

      А кто этим будет заниматься, если миграционные службы замешаны во взяточничестве, особенно в Питере. Вон опять арестовали пятерых в Центре языкового тестирования. 15 тысяч рублей и неграмотный таджик получает сертификат, на знание русского языка, хотя он даже читать по таджикски не умеет.
  5. al3x Ранг пользователя
    al3x
    +3
    Сегодня, 10:09
    Мда. Такими темпами и запрещённая ИГИЛ из Сирии и стран ближнего зарубежья к нам переселится всем составом под видом незаменимых специалистов, плиточников, парикмахеров и таксистов. Наверное, в этом засилье мигрантском и в продажности наших чинуш тоже Байден с Украиной виноват.
    1. rs777 Ранг пользователя
      rs777
      -2
      Сегодня, 10:14
      Ничем не напоминает ситуацию на южной границе США?
  6. anjey Ранг пользователя
    anjey
    +1
    Сегодня, 10:11
    Где Мишустин со своей цифровизацией? Здесь она в деле миграции просто необходима!
    А огромная коррупционная лазейка с эмигрантами и гасарбайтерами должна быть прикрыта на всех уровнях,надо брать разные диаспоры просто за гланды!Они покупают российских чиновников как перчатки,к сожалению....
  7. Винни76 Ранг пользователя
    Винни76
    0
    Сегодня, 10:12
    Интересно, у насильников и педофилов тоже нет национальности
  8. Scientist_ Ранг пользователя
    Scientist_
    +1
    Сегодня, 10:13
    судим за педофилию

    Вот каких "незаменимых специалистов" правящий класс гребёт в нашу страну. Без педофилов и иных преступников, видимо, никак.
  9. Scientist_ Ранг пользователя
    Scientist_
    -1
    Сегодня, 10:16
    Цитата: Ирек
    пора за вымя пощупать тех кто ему помог.

    Вы Путина хотите за вымя пощупать?
  10. Heda Ранг пользователя
    Heda
    -1
    Сегодня, 10:21
    У второго террориста, Далержона Мирзоева, родной брат погиб в Сирии, где он находился в составе формирования ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация). Но в Россию этот человек тоже смог приехать беспрепятственно.


    Но виновата конечно же Украина.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»