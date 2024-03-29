Военкор: Один из напавших на «Крокус Сити Холл» был на родине судим за педофилию
В ходе следствия по делу о нападении боевиков на ТРЦ «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске выясняются интересные подробности о личностях самих нападавших и их ближайших родственниках. Информацию об этом опубликовал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.
Как выяснилось, один из террористов, Шамсудин Фаридуни, который незадолго до теракта был в Стамбуле, в свое время получил судимость в родном Таджикистане за педофилию. Он пытался изнасиловать мальчика, но был остановлен, арестован и судим.
- задается вопросом в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.
Судили Фаридуни в 2015 году. Ему дали в Таджикистане 5 лет 8 месяцев лишения свободы по ст. 241 ч. 2 УК республики.
У второго террориста, Далержона Мирзоева, родной брат погиб в Сирии, где он находился в составе формирования ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация). Поэтому в Таджикистане семья Мирзоева находилась на контроле у местных правоохранительных органов. Но в Россию этот человек тоже смог приехать беспрепятственно.
Визовый режим с Таджикистаном отсутствует. Вероятно, никто всерьез не занимается проверками приезжих на наличие судимостей, а также на прошлое и настоящее их ближайших родственников. Власти США, например, отказывают в разрешении на въезд тем, кто был судим за целый ряд преступлений – убийства, изнасилования, педофилию, похищение людей, грабежи, кражи, мошенничества и так далее.
В России также необходимо значительно ужесточить контроль за внешней миграцией, вне зависимости от политических отношений со странами, откуда прибывают мигранты.
- Сергей Фадеичев/ТАСС
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