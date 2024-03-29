Американская компания заявила об увеличении стоимости межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel из-за внесенных ВВС США изменений

7
Американская компания заявила об увеличении стоимости межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel из-за внесенных ВВС США изменений

Стоимость межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel, призванной заменить ракету Minuteman III, значительно увеличилась из-за внесения командованием военно-воздушных сил США определенных изменений в систему обслуживания. Об этом заявил представитель американской корпорации Northrop Grumman.

Изначально командование ВВС США предусматривало возможность сохранения почти всех существующих кабелей для повторного использования для ракеты LGM-35A Sentinel. Однако затем военные пришли к выводу о необходимости модернизации кабелей. В итоге в 2020 году ВВС США заключили контракт с компанией Northrop Grumman на проведение соответствующих работ.



Кроме того, военные пришли к выводу о необходимости внесения изменений в конструкции стартовых комплексов Sentinel. Оба решения способствовали значительному росту расходов государства на новую ракету. Но это обстоятельство привело к негативной реакции американских конгрессменов. В итоге Пентагону пришлось инициировать проверку причин роста стоимости программы.

Напомним, что программа Sentinel ставит своей целью замену устаревших межконтинентальных баллистических ракет LGM-30G Minuteman III, являющихся одной из основ ядерной триады ВС США.

На разработку и производство новой ракеты компания Northrop Grumman получила контракт на сумму 13,3 миллиарда долларов. При этом общая стоимость программы закладывалась в 96 миллиардов долларов.

Рост расходов привел к задержкам в производстве ракеты. Теперь первые испытания откладываются на два года. Ранее планировалось провести испытания в 2024 году, но сейчас сроки испытаний сдвинулись на февраль 2026 года. Учитывая американскую бюрократию, мы понимаем, что это – не предел откладывания, и не исключено, что затем сроки испытаний сдвинутся еще на пару лет как минимум.
  • https://www.northropgrumman.com/
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

ВКонтакте Дзен Телеграм
7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Дед-дилетант Ранг пользователя
    Дед-дилетант
    -1
    Сегодня, 10:23
    Очередной распил. А вообще - мне очень странно, что они озаботились заменой Минитменов. Столько лет не переживали, а тут - раз, и жареный петух клюнул... request
  2. lukash66 Ранг пользователя
    lukash66
    +1
    Сегодня, 10:24
    Все как обычно, никаких чудес. В следующем году попросят ещё накинуть с полсотни ярдов. Чего им жалко что ли, ещё нарисуют.))
  3. Смею_заметить_ Ранг пользователя
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 10:31
    Американская компания заявила об увеличении стоимости межконтинентальной баллистической ракеты
    Ну, дык... а как же иначе?!.. От, дикие!
    Пока вы её там строгали, знаете, как курс доллара вырос?!!! wassat
  4. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 10:36
    Во пилят, так пилят! (Короткий комментарий)wink
    1. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      0
      Сегодня, 11:15

      Голландец Михель
      (михель)
      0
      Сегодня, 10:36
      Новый
      Во пилят, так пилят! (Короткий комментарий)wink
      Им теперь ещё новый мост надо строить, а Вы "пилят")). wink
  5. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:36
    Какая прям неожиданность,дешевле - да это фантастика.
  6. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 10:49
    Пентагону пришлось инициировать проверку причин роста стоимости программы
    Что-то раньше конгрессменов не сильно интересовало завышение стоимости по другим проектам, а также израсходование огромных сумм на провальные проекты, от которых в итоге пришлось отказаться. Или тут вопрос о возможности ядерного сдерживания, который невозможно проигнорировать?
    первые испытания откладываются на два года
    И прекрасно.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»