Американская компания заявила об увеличении стоимости межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel из-за внесенных ВВС США изменений
Стоимость межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel, призванной заменить ракету Minuteman III, значительно увеличилась из-за внесения командованием военно-воздушных сил США определенных изменений в систему обслуживания. Об этом заявил представитель американской корпорации Northrop Grumman.
Изначально командование ВВС США предусматривало возможность сохранения почти всех существующих кабелей для повторного использования для ракеты LGM-35A Sentinel. Однако затем военные пришли к выводу о необходимости модернизации кабелей. В итоге в 2020 году ВВС США заключили контракт с компанией Northrop Grumman на проведение соответствующих работ.
Кроме того, военные пришли к выводу о необходимости внесения изменений в конструкции стартовых комплексов Sentinel. Оба решения способствовали значительному росту расходов государства на новую ракету. Но это обстоятельство привело к негативной реакции американских конгрессменов. В итоге Пентагону пришлось инициировать проверку причин роста стоимости программы.
Напомним, что программа Sentinel ставит своей целью замену устаревших межконтинентальных баллистических ракет LGM-30G Minuteman III, являющихся одной из основ ядерной триады ВС США.
На разработку и производство новой ракеты компания Northrop Grumman получила контракт на сумму 13,3 миллиарда долларов. При этом общая стоимость программы закладывалась в 96 миллиардов долларов.
Рост расходов привел к задержкам в производстве ракеты. Теперь первые испытания откладываются на два года. Ранее планировалось провести испытания в 2024 году, но сейчас сроки испытаний сдвинулись на февраль 2026 года. Учитывая американскую бюрократию, мы понимаем, что это – не предел откладывания, и не исключено, что затем сроки испытаний сдвинутся еще на пару лет как минимум.
- https://www.northropgrumman.com/
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