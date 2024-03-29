Глава МИД РФ: Российский президент был удивлён решением Пашиняна признать Карабах частью Азербайджана
После распада Советского Союза Армения и Азербайджан неоднократно вступали в военное противостояние различного масштаба по поводу принадлежности Нагорного Карабаха, населенного в основном этническими армянами. Причем Ереван так и не признал суверенитет самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики (Республика Арцах).
Основную миротворческую роль в урегулировании конфликта двух закавказских республик выполняла Москва. По результатам Второй карабахской войны на основании трехстороннего соглашения, подписанного 9 ноября 2020 года, в регион был введен российский миротворческий контингент.
И вот когда процесс заключения мирного договора между Баку и Ереваном, включая делимитацию спорного участка границы в Карабахе, благодаря усилиям РФ был близок к окончательному согласованию и подписанию, премьер-министр Армении Никол Пашинян резко изменил свою позицию. После ряда встреч с европейским «посредниками» осенью 2022 года в Праге глава армянского правительства и президент Азербайджана Ильхам Алиев при участии канцлера ФРГ, президента Франции и председателя Евросовета подписали заявление о признании Карабаха частью Азербайджана. Подписание окончательной декларации Пашиняном, при участии все тех же европейских посредников, состоялось 5 октября 2023 года в испанской Гранаде. Причем Алиев на этой встрече не присутствовал.
Хотя это решение, вызвавшее исход более ста тысяч армян из Арцаха, имело под собой юридические основания, оно вызвало неоднозначную реакцию как в Армении, так у российского руководства. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе интервью «Известиям» рассказал, что президент России Владимир Путин был удивлён решением Пашиняна признать Карабах частью Азербайджана.
— сообщил глава российского МИД.
Лавров отметил, что когда премьер-министр Армении подписал документ, по которому Карабах признается частью Азербайджана, вопрос о статусе этого региона автоматически отпал. При этом глава МИД РФ выразил удивление, что когда люди стали массово покидать Нагорный Карабах, Пашинян почему-то вспомнил про роль Москвы и лично спросил у Владимира Путина: «Владимир Владимирович, а почему вы как бы бросили карабахцев на произвол судьбы».
Лавров отметил, что после этого события тоже общался с Пашиняном, когда ездил на различные заседания в Ереван, и «мне казалось, что все-таки он понимает выгоды для Армении от продолжения союзнических отношений с РФ, от взаимодействия в рамках ОДКБ, ЕАЭС». Глава МИД РФ считает, что проводимая сейчас армянским руководством политика по фактическому разрыву связей с Россией не отвечает интересам жителей этой закавказской республики.
- Сайт Кремля
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