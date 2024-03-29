Глава МИД РФ: Российский президент был удивлён решением Пашиняна признать Карабах частью Азербайджана

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Глава МИД РФ: Российский президент был удивлён решением Пашиняна признать Карабах частью Азербайджана

После распада Советского Союза Армения и Азербайджан неоднократно вступали в военное противостояние различного масштаба по поводу принадлежности Нагорного Карабаха, населенного в основном этническими армянами. Причем Ереван так и не признал суверенитет самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики (Республика Арцах).

Основную миротворческую роль в урегулировании конфликта двух закавказских республик выполняла Москва. По результатам Второй карабахской войны на основании трехстороннего соглашения, подписанного 9 ноября 2020 года, в регион был введен российский миротворческий контингент.



И вот когда процесс заключения мирного договора между Баку и Ереваном, включая делимитацию спорного участка границы в Карабахе, благодаря усилиям РФ был близок к окончательному согласованию и подписанию, премьер-министр Армении Никол Пашинян резко изменил свою позицию. После ряда встреч с европейским «посредниками» осенью 2022 года в Праге глава армянского правительства и президент Азербайджана Ильхам Алиев при участии канцлера ФРГ, президента Франции и председателя Евросовета подписали заявление о признании Карабаха частью Азербайджана. Подписание окончательной декларации Пашиняном, при участии все тех же европейских посредников, состоялось 5 октября 2023 года в испанской Гранаде. Причем Алиев на этой встрече не присутствовал.

Хотя это решение, вызвавшее исход более ста тысяч армян из Арцаха, имело под собой юридические основания, оно вызвало неоднозначную реакцию как в Армении, так у российского руководства. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе интервью «Известиям» рассказал, что президент России Владимир Путин был удивлён решением Пашиняна признать Карабах частью Азербайджана.

Путин потом сказал Пашиняну на очередной встрече: «Мы были удивлены, что вы так решили»

— сообщил глава российского МИД.

Лавров отметил, что когда премьер-министр Армении подписал документ, по которому Карабах признается частью Азербайджана, вопрос о статусе этого региона автоматически отпал. При этом глава МИД РФ выразил удивление, что когда люди стали массово покидать Нагорный Карабах, Пашинян почему-то вспомнил про роль Москвы и лично спросил у Владимира Путина: «Владимир Владимирович, а почему вы как бы бросили карабахцев на произвол судьбы».

Лавров отметил, что после этого события тоже общался с Пашиняном, когда ездил на различные заседания в Ереван, и «мне казалось, что все-таки он понимает выгоды для Армении от продолжения союзнических отношений с РФ, от взаимодействия в рамках ОДКБ, ЕАЭС». Глава МИД РФ считает, что проводимая сейчас армянским руководством политика по фактическому разрыву связей с Россией не отвечает интересам жителей этой закавказской республики.
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25 комментариев
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  1. Mimoxod Ранг пользователя
    Mimoxod
    +4
    Сегодня, 10:46
    Армянский "неформал" с французским флером" Аля Макрон",во всех отношениях,особенно сексуальных laughing Пидагог просто wink
  2. vet Ранг пользователя
    vet
    -12
    Сегодня, 10:46
    Если говорить откровенно и честно: Армения - еще один грандиозный провал внешней политики Путина и Лаврова. У нас на глазах потеряли дружественную страну. И скоро, видимо, потеряют Казахстан.
    1. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +10
      Сегодня, 10:52
      Армения - еще один грандиозный провал внешней политики Путина и Лаврова
      Радоваться надо, что этот нищий голодранец и ненадежный союзник с нашей шеи слез!
      1. BonchB Ранг пользователя
        BonchB
        +2
        Сегодня, 11:02
        Радоваться надо было бы если бы он ушел в закат, а на его месте появился бы лояльный нам человек с лояльной командой. Страна никуда не денется, как и ее географическое положение. Так что принцип к руководству ..."ой да и хр..н с вами" тут явно не самый лучший.
        1. Yujanin Ранг пользователя
          Yujanin
          +2
          Сегодня, 11:14
          на его месте появился бы лояльный нам человек с лояльной командой. Страна никуда не денется, как и ее географическое положение.

          Поздно пить Боржоми. Армения уже превратилась в Сирию

          Лавров: Мониторинг на армяно-азербайджанской границе теперь будут осуществлять военнослужащие НАТО

          "ОДКБ была готова 2021 году направить свою миротворческую миссию в Армению, что бы снизить накал в отношениях Армении с Азербайджаном, причем мандат миссии был полностью согласован на министерской встрече в Ереване осеню 21 года, мы сидели до ночи все завизировали, утром, когда уже встретились президенты и премьеры, Пашинян вдруг заявил, что консенсуса нет. И через несколько дней он зазвал в Армению такую же миротворческую миссию европейского союза, пообещав Азербайджану, что это только на два месяца, а через два месяца проигнорировав Баку Евросоюз эту миссию удвоил", об этом заявил Лавров.

          По словам Лаврова, сейчас ситуация сложилась еще хуже. Ибо в Армению теперь направляются военнослужащие из Норвегии, Канады и США с целью замены миссии ЕС в миссию НАТО.

          Лавров убежден, что вся эта история последних лет извращается лично Пашиняном и его сотрудниками, а так же руководством парламента Армении

          Видео с заявлением Лаврова https://t.me/military_az/39705
        2. nepunamemuk Ранг пользователя
          nepunamemuk
          0
          Сегодня, 11:29
          географическое положение никуда не денется но страны Арцах уже не будет
          никогда am
    2. anjey Ранг пользователя
      anjey
      +3
      Сегодня, 11:03
      Что делать ?Хернуть по США,Великобритании и Европе Ядреными ракетами?Они как черви -короеды ,столетиями точат Россию.Да ,мы по тихому убиваем доллар и перенаправляем свои энергоресурсы,но они идут на конфратацию им нужна Большая Война,чтобы спасти свою Империю,но только не на их территории,надо ясно определить явного Врага и Террориста из за лужи(США,Великобритания). Уничтожать в первую очередь их!
      С Европой разберемся позже.....
      1. anjey Ранг пользователя
        anjey
        0
        Сегодня, 11:44
        Европу после континетального уничтожения Врагов ,мы сохраним и реабилитируем,она нам нужна, а хороший англосакс -мертвый англосакс!!!.....Сюр -к которому не хочется идти ,но нас принуждают элиты Запада.-почему они надеются спастись???Это их глупость на высшем уровне laughing
    3. LuckyBlog Ранг пользователя
      LuckyBlog
      +3
      Сегодня, 11:12
      обе страны уже давно потеряны и не по причинам зависящих от нас , особенно Казахстан. есть даже мнение что через какое то время СВО будет и там (надеюсь благоразумие возьмет вверх, но как показывает практика пока что оно идет вниз)
    4. rgd20 Ранг пользователя
      rgd20
      +3
      Сегодня, 11:18
      Вы про ГУУАМ слышали что-нибудь ?
      Буква А - Армения.
      Уже тогда у "лояльных" политиков было минимум "многовекторное" сидение на 2 стульях.
      А по факту - получение халявных ресурсов от РФ в обмен на позволение РФ иметь военные объекты на территории Армении.

      И вообще приход к власти "шагающего Пашиняна" началось на фоне попыток повышения стоимости электроэнергии, поставляемой из РФ.
      При том, что и для потребителей РФ электроэнергия подорожала.
      Потом это уже переросла в "борьбу с коррупцией (которая при Пашиняне ожидаемо меньше не стала)
  3. Privet Ранг пользователя
    Privet
    +1
    Сегодня, 10:46
    Пашинян, агент по недвижимости.
  4. С.З. Ранг пользователя
    С.З.
    -6
    Сегодня, 10:47
    Наша власть настолько праведна, что ее на международной арене постоянно либо удивляют либо обманывают. Но во внутренней политике, слава Богу, все наоборот, так как наш народ еще более праведный, чем власть.
  5. dmi.pris1 Ранг пользователя
    dmi.pris1
    -4
    Сегодня, 10:48
    Потрясающая наивность и удивительность!...Пашинян еще эту территорию к Франции присоединит.То ли еще будет.Если турки не успеют.А Кремль продолжит быть в удивлении
  6. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 10:48
    Это называется высший пилотаж,все стрелки переведены на ЕС.Вот пусть с них Пашинян и спрашивает ,а почему армяне из Нагорного Карабаха бежали.А те поматросят и бросят.
  7. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    +9
    Сегодня, 10:49
    когда премьер-министр Армении подписал документ, по которому Карабах признается частью Азербайджана, вопрос о статусе этого региона автоматически отпал.

    Зато не отпали претензии Армении к нам и наоборот их становится всё больше... Армяне ваш Пашинян молча сдал Карабах и даже не дернулся, а нас вы упрекаете что мы за уже юридически азербайджанский Карабах не стали воевать...??? Вы случайно не с дуба рухнули...???
    1. Yujanin Ранг пользователя
      Yujanin
      +2
      Сегодня, 11:01
      Армяне ваш Пашинян молча сдал Карабах и даже не дернулся, а нас вы упрекаете что мы за уже юридически азербайджанский Карабах не стали воевать...??? Вы случайно не с дуба рухнули...???

      Хай-ванский менталитет.
    2. Slon_on Ранг пользователя
      Slon_on
      +5
      Сегодня, 11:15
      У них это такая национальная забава - обвинять Ивана в том, почему он не воюет с Мамедом за Арцах, а Гамлет не может - четыре шаурменных в Челябинске, Ашот тоже занят в ереванской кафешке, кто-же будет коварных "русаков" осуждать.
  8. Seal Ранг пользователя
    Seal
    +10
    Сегодня, 10:58
    Цитата: vet
    У нас на глазах потеряли дружественную страну.
    Она никогда не была нам дружественной. Только делала вид. Напомню, что еще Армянская ССР до такой степени ненавидела СССР и, соответственно, всех нас, что запретила проведение Референдума о сохранении СССР на своей территории. В компании других "дружеских " в отношении нас республик: Эстонии, Латвии, Литвы, Молдавии и Грузии.
  9. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +3
    Сегодня, 10:59
    премьер-министр Армении Никол Пашинян резко изменил свою позицию
    Что совершенно не удивительно при том, что перед этим тесно пообщался с европейским «посредниками». Как не удивительно и то, что Пашинян не в первый раз перекладывает ответственность за свои косяки на Россию. Но с этим соросенком пуская разбирается армянский народ, который внес его на руках в парламент. Только для этого этому народу необходимо созреть и наконец четко понять кто виновен в его бедах.
  10. Владимир80 Ранг пользователя
    Владимир80
    +5
    Сегодня, 11:06
    был удивлён решением Пашиняна признать Карабах частью Азербайджана


    ничего удивительного ,пообещали в состав ЕС включить... да за такое обещание многие современные граждане (не только в Армении) готовы продать что-угодно...
  11. Был Мамонт Ранг пользователя
    Был Мамонт
    +1
    Сегодня, 11:19
    "В Армении запретили трансляцию авторских передач «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» в мультиплексе телеканала «РТР-Планета»"
    https://www.rbc.ru/technology_and_media/29/03/2024/660667d59a79475e5154379c
    Он, конечно, хам, однако... . Следующей будет СимонЯН?
  12. НЕзлобный
    НЕзлобный
    0
    Сегодня, 11:48
    Цитата: vet
    Если говорить откровенно и честно: Армения - еще один грандиозный провал внешней политики Путина и Лаврова. У нас на глазах потеряли дружественную страну. И скоро, видимо, потеряют Казахстан.


    Так точно! Логика РФ также прослеживалась, например, в таких действиях: создание ОДКБ в целях хоть как-то примирить непримиримых; плюс всякие прочие эконом.союзы с ништяками, официальны и не очень. (Плохо) Не работают эти движения.
    Мне эта ситуация до боли напоминает принципы подхода и развития отношений с ВНА. Надо быть мега-дипломатом, чтобы проиграть своего наиближайшего соседа во всех смыслах "залётному корешу" из-за океана, в сухом остатке, если смотреть на всю ситуацию максимально сверху.
    Если не делать из себя умника-заумника в костюмчике и в очёчках, то скандалы с соседям в 9 из 10 случаев гасятся.... баблосами. Банально - подкупом всех и вся. И в мировой политике и практике это - норма, нет в этом ничего зазорного. Амеры всю жизнь так делали и с успехом продолжают делать.
    Странно, что мега нефте-газовое наибогатейшее гос-во номер 1 на планете , которая третья от солнца, не нашло денег, бумажек, на качественное разруливание всех этих тёрок. НО упорно доводит всю картину маслом до войны.

    А меж тем, во времена СССРа все конфликты в южных регионах гасили, по сути, баблом. Массированным вливанием денюшек в экономики южных республик.
    1. Болторез Ранг пользователя
      Болторез
      0
      Сегодня, 11:57
      не нашло денег, бумажек
      А самим уже не нужны что ли?
  13. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    0
    Сегодня, 11:54
    Глава МИД РФ: Российский президент был удивлён решением Пашиняна признать Карабах частью Азербайджана

    Вот тут Путин удивился ,а то что Пашинян везде обвиняет в этом нас ,он не удивляется ?
  14. НЕзлобный
    НЕзлобный
    0
    Сегодня, 12:00
    Цитата: Болторез
    не нашло денег, бумажек
    А самим уже не нужны что ли?

    Нужны. НО дешевле подкупить / заплатить / утихомирить любой ценой. Иначе самим потом никаких денег не хватит на войны....

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