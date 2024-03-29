Российские военные в СВО высоко оценили комплекс дальней разведки «Альбатрос М5»

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Российские военные в СВО высоко оценили комплекс дальней разведки «Альбатрос М5»

Российский комплекс разведки дальнего действия "Альбатрос М5" применяется российскими военными в зоне СВО практически на всех направлениях. Данный комплекс способен проводить разведку на большую глубину обороны противника. Об этом сообщили в компании "Альбатрос", являющейся разработчиком данного комплекса.

На сегодняшний день компания производит в месяц до 30 беспилотников "Альбатрос М5", а также еще 10 беспилотников других моделей. Вся продукция идет в зону СВО. При необходимости выпуск БПЛА можно поднять в два раза. Комплекс разведки "Альбатрос" двойного назначения, он прекрасно проявил себя как в гражданской сфере, так и в зоне спецоперации. Он применяется практически на всех направлениях и получил положительные отзывы.



Донецк, Луганск, Артемовск, Запорожье, Херсонская область, а также граница Курской, Брянской и Белгородской области. На каждом направлении есть своя специфика. Но куда бы мы не приезжали работать как специалисты, везде нас встречают отличные ребята, настоящие патриоты. (...) Очень хвалят качество передаваемого изображения с камеры и тепловизора

- приводит ТАСС слова представителя компании.


Беспилотник создан по схеме "летающее крыло", размах крыльев 3,3 метра, запускается с помощью ручной катапульты (метод рогатки), приземление с помощью парашюта. Двигатель электрический, время нахождения в воздухе - 4,5 часа. Винт тянущий, скорость крейсерская - 72 км/час, максимальная - 120 км/час. Взлетная масса - 15 кг. Максимальная дальность полета - 300 км, высота - до 5 км. Способен работать в автоматическом режиме при отсутствии связи.
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    9 комментариев
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    1. neri73-r Ранг пользователя
      neri73-r
      -1
      Сегодня, 10:41
      300 максимальная, значит может работать до 100-120 км от линии соприкосновения. Мне кажется, на сегодняшний день, это не "дальняя" разведка.
      1. Peter1First Ранг пользователя
        Peter1First
        0
        Сегодня, 11:12
        Поверьте, всё что стреляет или готовится к стрельбе как раз и расположено до 100 км от ЛБС
        1. neri73-r Ранг пользователя
          neri73-r
          0
          Сегодня, 11:27
          Я это не оспариваю, я про название "дальняя", сейчас это уже тактическая дальность.
    2. Peter1First Ранг пользователя
      Peter1First
      -1
      Сегодня, 10:44
      Ключевые слова "способен работать в автономном режиме при отсутствии связи" Но плохо, что медленный и силуэт крупный -уязвим для зенитных пулеметов!
      1. Кузнец 55 Ранг пользователя
        Кузнец 55
        +4
        Сегодня, 11:04
        На высоте 5 км его простым глазом не увидеть . В бинокль так же очень трудно заметить . Поэтому только радар . Но как он выглядит на экране радара …. Если к тому же тихий , привод то электрический , то вещь полезная . Как из песни . Я сверху вижу все , ты так и знай .
        1. pva1964 Ранг пользователя
          pva1964
          0
          Сегодня, 11:51
          мне сверху видно всё ты так и знай
      2. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        0
        Сегодня, 11:49
        Цитата: Peter1First
        Но плохо, что медленный и силуэт крупный - уязвим для зенитных пулеметов!

        stop Дальность стрельбы «Шилки», к примеру, 0,2 - 2,5 км...«Тунгуски» - 0,2 - 4 км (пушки).
        Высота полёта дрона 5 км...Для каких пулемётов он уязвим?
    3. Галеон Ранг пользователя
      Галеон
      +2
      Сегодня, 10:47
      Очень хорошая и нужная техника. Настоящие глаза для такой системы, РСЗО Смерч, к примеру.
    4. cpls22 Ранг пользователя
      cpls22
      +2
      Сегодня, 10:52
      Металла в нём минимум, похоже. Должен быть незаметным, особенно в автономном режиме. Высоко лечу, далеко гляжу - хорошая штука, если качество оптики приличное.

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