Российские военные в СВО высоко оценили комплекс дальней разведки «Альбатрос М5»
Российский комплекс разведки дальнего действия "Альбатрос М5" применяется российскими военными в зоне СВО практически на всех направлениях. Данный комплекс способен проводить разведку на большую глубину обороны противника. Об этом сообщили в компании "Альбатрос", являющейся разработчиком данного комплекса.
На сегодняшний день компания производит в месяц до 30 беспилотников "Альбатрос М5", а также еще 10 беспилотников других моделей. Вся продукция идет в зону СВО. При необходимости выпуск БПЛА можно поднять в два раза. Комплекс разведки "Альбатрос" двойного назначения, он прекрасно проявил себя как в гражданской сфере, так и в зоне спецоперации. Он применяется практически на всех направлениях и получил положительные отзывы.
- приводит ТАСС слова представителя компании.
Беспилотник создан по схеме "летающее крыло", размах крыльев 3,3 метра, запускается с помощью ручной катапульты (метод рогатки), приземление с помощью парашюта. Двигатель электрический, время нахождения в воздухе - 4,5 часа. Винт тянущий, скорость крейсерская - 72 км/час, максимальная - 120 км/час. Взлетная масса - 15 кг. Максимальная дальность полета - 300 км, высота - до 5 км. Способен работать в автоматическом режиме при отсутствии связи.
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