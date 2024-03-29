Глава комитета Рады: В Варшаве заработала «коалиция» западных стран по поставкам Украине бронетехники

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Глава комитета Рады: В Варшаве заработала «коалиция» западных стран по поставкам Украине бронетехники

В столице Польши Варшаве начала работу так называемая «коалиция бронетехники», созданная рядом западных стран с целью оказания дальнейшей военной помощи Украине. Об этом рассказал руководитель комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

По словам украинского депутата, в польской столице состоялась учредительная встреча коалиции. Инициаторами проведения мероприятия выступили Польша и Германия, а к самой коалиции уже присоединились Великобритания, Швеция и Италия.



Украинский депутат утверждает, что основными целями работы коалиции станут поставки ВСУ военной техники – танков и бронемашин, боеприпасов, а также ремонт и обслуживание техники и подготовка военнослужащих и технического персонала. Поставки бронетехники, утверждает Гетманцев, необходимы Украине для того, чтобы усилить обеспеченность ВСУ танками и бронемашинами. По их количеству украинская армия сегодня серьезно уступает российской.

Впрочем, судьба предыдущих поставок бронетехники оказалась не очень хорошей для Украины. Множество танков и бронемашин западного производства были уничтожены российской армией во время отражения летне-осеннего контрнаступления ВСУ.

Так, активно уничтожались танки Leopard немецкого производства и Challenger британского производства, боевые машины пехоты Bradley американского производства. Теперь настала очередь и американских танков Abrams. Как минимум три-четыре танка американского производства уже были уничтожены российскими войсками в ходе боев на Авдеевском участке фронта.
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    8 комментариев
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    1. Irokez Ранг пользователя
      Irokez
      +1
      Сегодня, 10:56
      основными целями работы коалиции станут поставки ВСУ военной техники

      Сколько ни создавай всяких коалиций от этого ничего не изменится. Ну будут поставлять старое вооружение как Советское так и НАТОвское купленные со всего мира. Всё равно не в коня корм. А где там эта Чехия обещающая закупить уйму боеприпасов и почему она не в коалиции?
      США Европу кидает и другие кинут эту клячу с рухлядью Окраинской.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 11:04
        А какая нам разница, Запад и без создания вот такой "виртуальной коалиции" прекрасно решал кто и что будет УкроРейху поставлять, но на фронте особых улучшений положения как не было, так и нет... Все что поставляется нами фиксируется и суммируется и когда-нибудь всем зачтётся...
    2. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 10:59
      Здесь уже высказывалась мысль выставлять подбитые танки возле посольств недружественных государств. Может это охладит их пыл?
    3. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +1
      Сегодня, 11:03
      основными целями работы коалиции станут поставки ВСУ военной техники – танков и бронемашин, боеприпасов, а также ремонт и обслуживание техники и подготовка военнослужащих и технического персонала.

      А на чьей территории это будет происходить? Уточните, плиз! laughing
      1. a.s.zzz888 Ранг пользователя
        a.s.zzz888
        +1
        Сегодня, 11:09
        Егоза
        (Елена)
        +1
        Сегодня, 11:03... А на чьей территории это будет происходить? Уточните, плиз!
        Могут, и пшечню напрячь! Через тот же жешув. Как вариант. Елена, hi !
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 11:13
      Варшаве начала работу так называемая «коалиция бронетехники»
      Какая по счету после "артиллерийской", авиационной", "снарядной" и... ?
      Инициаторами проведения мероприятия выступили Польша и Германия
      Очевидно Германия считает, что еще мало танков "Леопард" уничтожено и выведено из строя на украине. Ну, что же это их "право" подставляться под удар.
    5. kriten Ранг пользователя
      kriten
      0
      Сегодня, 11:55
      А может нашему МО начать уничтожать поставки при переходе границы? Средства поражения есть. Найдутся ли средства обнаружения и разведки. Причем может перестать жалеть мосты и тоннели.
    6. AKsvlad047 Ранг пользователя
      AKsvlad047
      0
      Сегодня, 12:01
      Это не хорошая новость! Любая накачка укрофашиков, любым оружием, однозначно ведет к более высоким потерям наших бойцов на ЛБС, а то, что им будут выделять оружие регулярно у меня нет ни малейшего сомнения. Единственный выход из сложившейся ситуации - это скорейшая и полная наша победа, иначе рискуем получить неприемлемые потери людских ресурсов, а сейчас в России это самый ценный актив!

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