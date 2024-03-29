Глава комитета Рады: В Варшаве заработала «коалиция» западных стран по поставкам Украине бронетехники
В столице Польши Варшаве начала работу так называемая «коалиция бронетехники», созданная рядом западных стран с целью оказания дальнейшей военной помощи Украине. Об этом рассказал руководитель комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.
По словам украинского депутата, в польской столице состоялась учредительная встреча коалиции. Инициаторами проведения мероприятия выступили Польша и Германия, а к самой коалиции уже присоединились Великобритания, Швеция и Италия.
Украинский депутат утверждает, что основными целями работы коалиции станут поставки ВСУ военной техники – танков и бронемашин, боеприпасов, а также ремонт и обслуживание техники и подготовка военнослужащих и технического персонала. Поставки бронетехники, утверждает Гетманцев, необходимы Украине для того, чтобы усилить обеспеченность ВСУ танками и бронемашинами. По их количеству украинская армия сегодня серьезно уступает российской.
Впрочем, судьба предыдущих поставок бронетехники оказалась не очень хорошей для Украины. Множество танков и бронемашин западного производства были уничтожены российской армией во время отражения летне-осеннего контрнаступления ВСУ.
Так, активно уничтожались танки Leopard немецкого производства и Challenger британского производства, боевые машины пехоты Bradley американского производства. Теперь настала очередь и американских танков Abrams. Как минимум три-четыре танка американского производства уже были уничтожены российскими войсками в ходе боев на Авдеевском участке фронта.
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