Главком Сырский: ВСУ существенно снизили запрос на мобилизацию 500 тысяч человек после проведённого аудита
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Главком ВСУ сделал заявление, которое фактически идёт вразрез с требованиями сенатора Линдси Грэма (внесён в список террористов и террористов Росфинмониторингом). Напомним, что Грэм во время своего визита в Киев потребовал ускорить процесс принятия закона о мобилизации. При этом Грэм* заявил, что вообще нужно не законы по этому поводу принимать, а сразу мобилизовать как можно больше украинцев, не рассуждая о том, делать ли это с 25 или 27 лет.
Теперь главком ВСУ Сырский заявляет, что вооружённые силы Украины «значительно уменьшили запрос на мобилизацию 500 тысяч человек».
По словам Сырского, «запрос уменьшен» в связи с «пересмотром внутренних ресурсов боевого состава ВСУ».
Генерал Сырский:
Мы ожидаем, что у нас будет достаточно людей, способных защищать родину. Речь идет не только о мобилизованных, но и о добровольцах.
По словам украинского главком, проведенный аудит позволил «направить в боевые части тысячи военнослужащих из частей, не участвующих в боях».
Эти заявление прозвучали сразу после того, как областные ТЦК ряда областей Украины объявили о необходимости «объявить в розыск» десятки тысяч военнообязанных, которые «не явились в ТЦК (украинский аналог военкомата). Так, в одной только Полтавской области в таком случае придётся возбуждать около 30 тысяч уголовных дел.
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