Главком Сырский: ВСУ существенно снизили запрос на мобилизацию 500 тысяч человек после проведённого аудита

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Главком Сырский: ВСУ существенно снизили запрос на мобилизацию 500 тысяч человек после проведённого аудита

Главком ВСУ сделал заявление, которое фактически идёт вразрез с требованиями сенатора Линдси Грэма (внесён в список террористов и террористов Росфинмониторингом). Напомним, что Грэм во время своего визита в Киев потребовал ускорить процесс принятия закона о мобилизации. При этом Грэм* заявил, что вообще нужно не законы по этому поводу принимать, а сразу мобилизовать как можно больше украинцев, не рассуждая о том, делать ли это с 25 или 27 лет.

Теперь главком ВСУ Сырский заявляет, что вооружённые силы Украины «значительно уменьшили запрос на мобилизацию 500 тысяч человек».



По словам Сырского, «запрос уменьшен» в связи с «пересмотром внутренних ресурсов боевого состава ВСУ».

Генерал Сырский:

Мы ожидаем, что у нас будет достаточно людей, способных защищать родину. Речь идет не только о мобилизованных, но и о добровольцах.

По словам украинского главком, проведенный аудит позволил «направить в боевые части тысячи военнослужащих из частей, не участвующих в боях».

Эти заявление прозвучали сразу после того, как областные ТЦК ряда областей Украины объявили о необходимости «объявить в розыск» десятки тысяч военнообязанных, которые «не явились в ТЦК (украинский аналог военкомата). Так, в одной только Полтавской области в таком случае придётся возбуждать около 30 тысяч уголовных дел.
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    16 комментариев
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    1. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 10:57
      с требованиями сенатора Линдси Грэма
      Вот кто смотрящий по Украине!
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 11:28
        Теперь главком ВСУ Сырский заявляет, что вооружённые силы Украины «значительно уменьшили запрос на мобилизацию 500 тысяч человек».

        Пели, ели, веселились - подсчитали прослезились...
    2. Виктор Сергеев Ранг пользователя
      Виктор Сергеев
      +8
      Сегодня, 11:00
      Перевожу с Сырского на русский: надеюсь в 2024 г. мы положим 500 000 мужиков и нам хватит.
      Грэм: Вы что твари охренели, минимум два миллиона, нам земли нужно освобождать от человеческиго мусора, Вы что пять лет канетелиться будете? Всем в атаку, до последнего.
      1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
        Андрей Николаевич
        0
        Сегодня, 12:10
        Пусть утилизируют. Нам тоже лишние рты,не нужны. Они налоги в наш бюджет,не платили,30 лет.
    3. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +6
      Сегодня, 11:00
      ТЦК ряда областей Украины объявили о необходимости «объявить в розыск» десятки тысяч военнообязанных, которые «не явились в ТЦК (украинский аналог военкомата).

      "Не страшно умирать зная, что ты эту смерть заслужил. Страшно умирать просто ради чужого каприза"
    4. nobody75 Ранг пользователя
      nobody75
      +1
      Сегодня, 11:06
      По словам украинского главком, проведенный аудит позволил «направить в боевые части тысячи военнослужащих из частей, не участвующих в боях»

      Сырский вынужден перебрасывать войска с Белорусской границы на фронт, дыры затыкать. Пока мой план работает...
      С Уважением
      1. Nastia Makarova Ранг пользователя
        Nastia Makarova
        0
        Сегодня, 11:47
        что за план?............
        1. nobody75 Ранг пользователя
          nobody75
          +1
          Сегодня, 11:54
          Под угрозой развала фронта заставить противника перебросить войска с севера.
          С Уважением
          1. Nastia Makarova Ранг пользователя
            Nastia Makarova
            0
            Сегодня, 11:58
            так это понятно большинству, плюс еще из внутренних территорий, много есть "блатных" бригад которые не ездят на фронт
    5. Тихонов_Александр Ранг пользователя
      Тихонов_Александр
      +1
      Сегодня, 11:15
      Число уклонистов приличное. Если только в Полтавской области с населением 1 млн 400 тыс сбегают от мобилизации 30 тысяч, то в пересчёте на всё население укропии (взл минимум - 27 миллионов) получается 580 тысяч уклоняющихся. Немало.
    6. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 11:19
      «запрос уменьшен» в связи с «пересмотром внутренних ресурсов боевого состава ВСУ»
      Это те "внутренние ресурсы", которые околачивались в глубоком тылу на Западной украине? А как с теми, которые вдоль границы с Белоруссией стоят? Неужели все таки с французами договорились?
      1. Бомба Ранг пользователя
        Бомба
        0
        Сегодня, 11:27
        Скорее всего да. 500 000 по 800-1000 утилизированных в день, это почти два года мясорубки. Сброда еще будет лет на пять войны точно.
        1. Pharmacist Ранг пользователя
          Pharmacist
          +1
          Сегодня, 11:52
          Так проблема ещё и в том, что качество призывников чем дальше, тем хуже. И в плане подготовки, и в плане мотивации. В России это в 1917 вылилось в две революции, сдачу фронта и прочие прелести - после того, как цвет армии остался на полях сражений.
    7. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 11:22
      «ВСУ существенно снизили запрос на мобилизацию 500 тысяч человек после проведённого аудита» —

      — Запрашивать неоткуда ...
    8. GrandDao Ранг пользователя
      GrandDao
      +3
      Сегодня, 11:29
      сшп систематически и весьма успешно уничтожает население окраины руками их президента и банды фашистов. Ведь к этому вы шли скакуны майданутые?
    9. Пивасик Ранг пользователя
      Пивасик
      0
      Сегодня, 12:01
      Генерал Сырский:
      "Мы ожидаем, что у нас будет достаточно людей, способных защищать родину. Речь идет не только о мобилизованных, но и о добровольцах." Добровольцы !?

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