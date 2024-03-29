Постпред Эстонии при НАТО призвал альянс пойти на эскалацию конфликта с Россией на Украине

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Постпред Эстонии при НАТО призвал альянс пойти на эскалацию конфликта с Россией на Украине

НАТО не нужно отсиживаться в стороне от украинского конфликта, альянсу необходимо пойти на эскалацию, но при этом не зайти "слишком далеко". С таким заявлением выступил постоянный представитель Эстонии при НАТО Юри Луйк.

Прибалтийские лимитрофы до того боятся Россию, что готовы натравить на нее НАТО, лишь бы российская армия была повержена. Ведь по мнению прибалтийских политиков, в Москве спят и видят, как захватить Прибалтику с ее "богатствами". Вот и Луйк выступил за эскалацию конфликта на Украине, предложив ввести туда войска НАТО. По его словам, альянс потеряет инициативу, если будет постоянно уклоняться от конфликта.



Я считаю, что на самом деле не следует все время подчеркивать, что мы не хотим обострения конфликта. Любой военный конфликт, кризис — это взаимная эскалация с обеих сторон (…) Я думаю, нам нужно пойти на такой шаг, но так, чтобы это было уместно, конечно

- заявил эстонский политик.

Ранее Луйк неоднократно заявлял, что Украина может не выстоять в конфликте с Россией, если Запад ей не окажет военную помощь. При этом эстонец выступает за любую поддержку Зеленского, включая ввод войск НАТО на территорию Украины. По его словам, как только Россия одержит победу на Украине, то тут же нападет на Европу, а первыми на ее пути окажутся страны Балтии. По сути, эстонский политик переживает не за Украину, а за себя самого, да за таких же, как он политиков. А осмелели прибалты после недавних заявлений Макрона. Из-за спины "большого дяди" всегда легче лаять.
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    38 комментариев
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    1. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      +10
      Сегодня, 11:04
      НАТО не нужно отсиживаться в стороне от украинского конфликта, альянсу необходимо пойти на эскалацию, но при этом не зайти "слишком далеко". С таким заявлением выступил постоянный представитель Эстонии при НАТО Юри Луйк.
      приблудная шавкотня впереди паровоза!
      1. Ilya-spb Ранг пользователя
        Ilya-spb
        +1
        Сегодня, 11:08
        А может, действительно, надо напасть на страны Балтии и аннексировать их?
        1. Бомба Ранг пользователя
          Бомба
          -2
          Сегодня, 11:34
          Армия 3млн. чел. или вы будите нападать вместе с соседом Петькой?
      2. Кузнец 55 Ранг пользователя
        Кузнец 55
        +8
        Сегодня, 11:09
        Одна страна из «прибалтийских тигров» отправила на борьбу с хуситами (внимание) 1 солдата . Сколько солдат отправит Эстония на окраину ?
        1. a.s.zzz888 Ранг пользователя
          a.s.zzz888
          +7
          Сегодня, 11:10
          Кузнец 55
          (Peter Schmidt)
          0
          Сегодня, 11:09
          Новый
          Одна страна из «прибалтийских тигров» отправила на борьбу с хуситами 1 солдата . Сколько солдат отправит Эстония на окраину ?
          Остальных двух. В том числе, из личной охраны президента. wink
          1. Lev_Russia Ранг пользователя
            Lev_Russia
            0
            Сегодня, 11:39
            НАТО не нужно отсиживаться в стороне от украинского конфликта, альянсу необходимо пойти на эскалацию

            Клопы на теле НАТО призывают и сам альянс испить русской кровушки... А если НАТО сдохнет, чем вы клопы питаться будете... Опять к нам переползете...???
        2. Федор Соколов Ранг пользователя
          Федор Соколов
          0
          Сегодня, 11:46
          Так это же позорная Эстония и направила аж целого солдата в Красное море!
        3. Федор 5755 Ранг пользователя
          Федор 5755
          0
          Сегодня, 11:54
          Мал клоп (в смысле шпроты) да вонючие больно
        4. fif21 Ранг пользователя
          fif21
          0
          Сегодня, 12:01
          Цитата: Кузнец 55
          Сколько солдат отправит Эстония на окраину ?

          Пусть этот едет wassat Кто ему запрещает ? Возбудить уголовное дело и повестку на Лубянку . А там поговорим bully
      3. barclay Ранг пользователя
        barclay
        +2
        Сегодня, 11:23
        Все-же не все в Эстонии такие упоротые.

        Но их голоса подавлены. Думаю без нашей победы на Украине их голоса так и не услышат.

        https://youtu.be/2z1_F8XucoQ?si=o6ybBONP-HWR5Aj5
      4. Комментарий был удален.
      5. свой1970 Ранг пользователя
        свой1970
        0
        Сегодня, 11:37
        "Устроить эскалацию но чтоб это было уместно"- новое слово в военном деле.
        А вы все - Клаузевиц то, Клаузевиц се....
        Вот у кого учиться надо военному делу.....
    2. Аэродромный Ранг пользователя
      Аэродромный
      +2
      Сегодня, 11:06
      в принципе, если стаю бульдозеров запустить и снести все "эти шпротии" в море, никто и не заметит.
      1. a.s.zzz888 Ранг пользователя
        a.s.zzz888
        +1
        Сегодня, 11:19
        Аэродромный
        (Аэродромный)
        +1
        Сегодня, 11:06
        в принципе, если стаю бульдозеров запустить и снести все "эти шпротии" в море, никто и не заметит.
        Уверены? А крабы?
    3. Seal Ранг пользователя
      Seal
      +1
      Сегодня, 11:07
      О-да. Эстония уже послала половину своей армии в регион Красного моря бороться с хуситами. Вторую половину, видимо, собирается послать на Украину. Если, конечно, второй военнослужащий могучей эстонской армии не уйдёт на больничный. laughing
    4. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 11:07
      — «Мы держим в руках Прибалтийские провинции …
      Независимость этих государств – понятие условное.
      Ни одно из них не может сделать что-либо без нашего согласия» ...
      Газета «Daily Herald» 19 ноября 1919 г
      1. Selidat Ранг пользователя
        Selidat
        0
        Сегодня, 11:41
        Никто и не сомневается. И как показывают события недавних пары лет, уже не только страны Балтии.
        Основные игроки Европы уже так же ведут себя как провинции Дяди Сэма
    5. anjey Ранг пользователя
      anjey
      +2
      Сегодня, 11:08
      Ригас Маукас -эс тэви милу!!! laughingЛабусы мы вас полюбим ,европы и саши вам не помогут! laughing
    6. Васян1971 Ранг пользователя
      Васян1971
      +1
      Сегодня, 11:08
      НАТО не нужно отсиживаться в стороне от украинского конфликта, альянсу необходимо пойти на эскалацию, но при этом не зайти "слишком далеко".

      Ну, да Луйк. И хочется и колется...
    7. kosmozoo Ранг пользователя
      kosmozoo
      0
      Сегодня, 11:15
      После восстановления российского протектората, прибалтам отведена роль мусорного полигона.
    8. Владимир80 Ранг пользователя
      Владимир80
      -1
      Сегодня, 11:19
      Прибалтийские лимитрофы до того боятся Россию, что готовы натравить на нее НАТО

      забыли частицу не поставить... они совсем не боятся России!
    9. BAI Ранг пользователя
      BAI
      +2
      Сегодня, 11:20
      в Москве спят и видят, как захватить Прибалтику с ее "богатствами

      Ихние, так сказать, богатства не нужны. А сухопутный коридор в Калининград не помешает
    10. Pavel73 Ранг пользователя
      Pavel73
      +1
      Сегодня, 11:21
      Три клопа лимитрофа. Странно, что совсем недавно по Звезде показывали "Долгая дорога в дюнах". По этому телеканалу ничего просто так не показывают.
    11. Zaurbek Ранг пользователя
      Zaurbek
      +2
      Сегодня, 11:23
      Мне вот интересно, НАТО скажет - Ок начинаем, но первые дивизии на РФ составляем из граждан Трибалтики Вы будете на "Острие ножа"..... Какая будет реакция Руководства Трибалтов?!
      1. мазута Ранг пользователя
        мазута
        0
        Сегодня, 11:57
        Примерно вот так я думаю...
    12. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 11:26
      Постпред Эстонии при НАТО призвал альянс пойти на эскалацию конфликта с Россией на Украине

      Слабоумие и отвага в одном флаконе...
      1. Лешак Ранг пользователя
        Лешак
        0
        Сегодня, 11:38
        Слабоумие - да, а отвагой там и не пахнет. Они же рассчитывают на чужие армии, а не на свои "полтора землекопа". Загребать жар чужими руками особой отваги не требуется.
    13. Владимир - USSR Ранг пользователя
      Владимир - USSR
      -1
      Сегодня, 11:27
      прибалтийское тявканье уже надоело, если они хотят эскалации, то милости просим к нам в гости
    14. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      -1
      Сегодня, 11:28
      Холодно у них в Эстонии, хотят Солнца, того, что: "...ярче тысячи Солнц...".
    15. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 11:28
      альянсу необходимо пойти на эскалацию, но при этом не зайти "слишком далеко"
      И это проблеял тот чьи вооруженные силы представляют в НАТО ноль без палочки. Как пример: Эстония решили отправить аж одного своего в/сл для борьбы с хуситами в Красном море. Недалеко от эстонцев ушли латыши и литовцы - вони много, а реальной пользы ни какой.
    16. sever41 Ранг пользователя
      sever41
      0
      Сегодня, 11:31
      Я уже писал, что прибалты в целом не плохо живут: дороги ровные, газоны, современная архитектура, кружевные трусы и.т.д. Особенно Эстония лидер по уровню жизни в этой троице, сиди ровно и развивайся дальше экономически. Да что уж там, на крайняк можно сидеть на пособии по безработице и получать около 300-500 Евро. Откуда такое рвение покончить с этим всем? Думаю опытный и профессиональный психиатр не сможет ответить.
      1. Лешак Ранг пользователя
        Лешак
        +1
        Сегодня, 11:40
        Из Ваших слов напрашивается один вывод - от жиру бесятся.
    17. НЕзлобный
      НЕзлобный
      0
      Сегодня, 11:32
      У прибалтов есть резон: РФ рано или поздно будет должна кардинально решить в свою пользу вопрос с "Калининградом". Логика у прибалтов железная.
    18. Ныробский Ранг пользователя
      Ныробский
      0
      Сегодня, 11:33
      Всегда удивлялся тому, каким образом патологические идиёты попадают во власть! winked
      Ведь ёжику понятно то, что прямая заруба НАТО и России приведёт к ускоренному обнулению прибалтийской государственности и расширению Калининградской области от Польши до Псковской области.
    19. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      -1
      Сегодня, 11:36
      Постпред Эстонии при НАТО призвал альянс пойти на эскалацию конфликта с Россией на Украине

      Какая интересная «третья позиция»:
      Сам я Павла не видал. Но ты не надейся. Казак зарубил его. Саблей. Напополам. Всё. Нет его. Ты лампу-то прикрути… коптит! Я опосля на то место вернулся, ружьишки собрал. Чего добру пропадать? Оно уже и покупатель нашелся.

      Мне просто любопытна сама ситуация. Предположим, послушают в НАТО этого умалишённого и пойдут на эскалацию конфликта с Россией, преследуя какую цель? Они видимо живо представляют, что ещё немного, ещё чуть-чуть и Россия будет повержена? Со всеми её ВС, которые в разы многочисленнее всех армий Прибалтики, со всей её ядерной триадой на всей 1/8 части суши? Нет?
      А что произойдёт, если Россия вдруг и самым привычным образом одержит победу и над нацистами Украины, и над той частью НАТО, которая осмелится показать зубы? Не думает ли эта безголовая сущность, что по праву победителя Россия потребует выплат контрибуций от всех, кто был причастен к военному конфликту?
      Куда бежать будете? Кому пойдёте жаловаться?
    20. cmax Ранг пользователя
      cmax
      0
      Сегодня, 11:49
      Язык враг твой, эстонец. Раз уж такая пошла масть, когда там будет Россия, всех этих 'суперменшей" выслать, всех. Хоть на Марс. Без этих клопов будет легче да и надёжней. Все равно благодарности не дождемся, а гадить будут, как сейчас.
    21. Piramidon Ранг пользователя
      Piramidon
      0
      Сегодня, 11:53
      Как и определено природой - чем мельче шавка, тем громче тявкает, чем мельче клоп, тем более вонюч.
    22. Монтесума Ранг пользователя
      Монтесума
      0
      Сегодня, 12:02
      А осмелели прибалты после недавних заявлений Макрона. Из-за спины "большого дяди" всегда легче лаять.

      Из-за спины "большого дяди",
      Усердно разевая рты,
      Полезли всяческие б...ди,
      Осипшие до хрипоты.

      Чем мельче клоп, тем больше вони -
      Пословица не даст соврать.
      Не в силах сделать что-то сами,
      Всё кличут натовскую рать.

      На русофобии свихнувшись,
      Никак малявкам не понять,
      Что при замесе настоящем
      Их может попросту не стать.
    23. Томпсон Ранг пользователя
      Томпсон
      0
      Сегодня, 12:09
      Он сказал взаимная эскалация . А при чем здесь НАТО?
      Т.е. или он признает прямое участие НАТО в конфликте

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