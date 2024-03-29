Постпред Эстонии при НАТО призвал альянс пойти на эскалацию конфликта с Россией на Украине

Я считаю, что на самом деле не следует все время подчеркивать, что мы не хотим обострения конфликта. Любой военный конфликт, кризис — это взаимная эскалация с обеих сторон (…) Я думаю, нам нужно пойти на такой шаг, но так, чтобы это было уместно, конечно

НАТО не нужно отсиживаться в стороне от украинского конфликта, альянсу необходимо пойти на эскалацию, но при этом не зайти "слишком далеко". С таким заявлением выступил постоянный представитель Эстонии при НАТО Юри Луйк.Прибалтийские лимитрофы до того боятся Россию, что готовы натравить на нее НАТО, лишь бы российская армия была повержена. Ведь по мнению прибалтийских политиков, в Москве спят и видят, как захватить Прибалтику с ее "богатствами". Вот и Луйк выступил за эскалацию конфликта на Украине, предложив ввести туда войска НАТО. По его словам, альянс потеряет инициативу, если будет постоянно уклоняться от конфликта.- заявил эстонский политик.Ранее Луйк неоднократно заявлял, что Украина может не выстоять в конфликте с Россией, если Запад ей не окажет военную помощь. При этом эстонец выступает за любую поддержку Зеленского, включая ввод войск НАТО на территорию Украины. По его словам, как только Россия одержит победу на Украине, то тут же нападет на Европу, а первыми на ее пути окажутся страны Балтии. По сути, эстонский политик переживает не за Украину, а за себя самого, да за таких же, как он политиков. А осмелели прибалты после недавних заявлений Макрона. Из-за спины "большого дяди" всегда легче лаять.