Европа пытается запугать Россию, пока США заняты собственными проблемами
Сегодня решил затронуть тему, которая, наверное, интересует всех, судя по вашим вопросам. Тема действительно серьёзная, даже страшная, просто потому, что касается она всех нас. Всех до единого, от стариков до младенцев. Вопрос в разных вариантах, от завуалированного до прямого, звучит во многих комментариях. Что будет тогда, когда на Западе поймут, что война на Украине проиграна?
Действительно, что сегодня происходит в военных и политических верхах Европы? Что творится внутри НАТО? Как альянс планирует провести свой юбилей? Напомню, скоро блок НАТО отпразднует своё 75-летие. Все прекрасно понимают, что такой солидный для военного блока возраст не мог пройти просто так.
Из оборонительного, с учётом мощи ОВД, альянс давно превратился в агрессивный, изменивший многие первоначально принятые принципы. Трансформация налицо. Мы уже видели многочисленные военные конфликты, где страны НАТО принимали участие как агрессоры. Да и география достаточно сильно изменилась.
Успех проведения операций в третьих странах вселил в головы руководителей блока мысль о своём всесилии. Увы, но и мы своими действиями в зоне СВО способствовали укреплению таких мыслей в горячих западных головах. «Русские гуманны и не будут действовать как израильтяне в Газе»…
Я неоднократно писал о том, что в последние десятилетия в мире исчез страх войны. Нет, там, где сейчас или недавно ведутся военные действия, такое понимание есть, но в сытой Европе, как и в США, сегодня реальная война стала аналогом компьютерных игр. Сиди перед экраном и смотри, как человечки и техника передвигаются по экрану…
Ещё страшнее выглядит другой факт. Мир перестал бояться ядерной войны! Причём логики в появлении бесшабашности в вопросе о ядерной войне нет никакой. Если собрать воедино то, как говорят люди о невозможности ядерной войны, то выходит полнейшая ерунда.
«Мы можем делать всё что угодно! Русские всё прекрасно понимают и не будут отвечать ударом ядерным оружием. Для русских даже война должна быть гуманной. Поэтому для того, чтобы победить Россию сегодня, достаточно нанести удар такой силы, чтобы русская армия не успела отреагировать. Взять Москву за три дня – и всё, Россия начнёт разваливаться самостоятельно»…
Ничего не напоминает? Это же гибрид мыслей одного гениального французского дурачка, который успел взять Москву перед тем, как потерять империю, и другого немецкого дурачка, который грезил блицкригом, но принёс горе своему народу на многие десятилетия, поражение вместо скорой победы. Необучаемы европейцы! Память у большинства, как у рыб. Десять минут прошло, и рыбка забыла о крючке, с которого только что сорвалась…
Почему Европа не боится войны с Россией?
Действительно, почему? То, что это происходит, ясно всем. Да и европейские политики заявляют об этом прямо. Все эти решения о милитаризации экономики – не что иное, как именно подготовка к большой войне. Сказки о необходимости помощи Украине оставьте для украинцев.
Это они верят, что их армия без западных поставок сможет держать фронт годами. Мы же понимаем, что СВО не может длиться вечно. Нет у украинцев тех самых 5-10 лет, которые необходимы для перевода западной промышленности на военные рельсы. Для современного украинского режима такого далёкого будущего просто не существует...
Те, кто жил в СССР, помнят, как развивались военные конфликты в то время. НАТО и ОВД, при возникновении и даже угрозе такого конфликта, практически мгновенно связывались на самом высоком уровне и начинали переговоры и консультации, стремясь предотвратить разрастание конфликта и втягивание в него ядерных держав, прежде всего США и СССР.
Что мы видим сейчас? Россия громит режим Зеленского. Ни США, ни Запад в целом не делают ничего, чтобы разрешить ситуацию. Наоборот, Брюссель и Вашингтон «давят» на Киев, заставляя продолжать войну «до последнего украинца». Вместе с этим мы видим, как при помощи США Израиль уничтожает другой народ, палестинцев. Здесь уже Москва не может ничего сделать для остановки этой бойни…
Кроме этого, приходится опять возвращаться к ЯО. Посмотрите первоисточники выступлений президентов, премьеров и чиновников высокого ранга ведущих ядерных держав – каждый из них говорит о безусловной победе над противником в случае возникновения ядерной войны. Не об уничтожении человечества, а о победе! Ладно американцы. Расстояния, большая площадь и мощь собственных ядерных сил позволяют им надеяться на какой-то результат. А французы? А британцы и прочие?
Мне, в принципе, понятна логика европейских политиков относительно войны с Россией. В советское время Европа понимала, что при возникновении угрозы войны боевые действия мгновенно охватят весь континент. Граница НАТО и ОВД соответствовала границе ФРГ и ГДР. И немцы прекрасно понимали, что первыми жертвами будут именно они. Но и французы, испанцы, португальцы, итальянцы не «останутся в стороне».
Сейчас же первыми под раздачу попадут «самые агрессивные». Те, кто раньше был под зонтиком ОВД. Поляки, прибалты, румыны и прочие восточные европейцы. Их не жалко. Пока суть да дело, пока русская армия будет стирать с лица земли эти государства, европейцы надеются на окончание войны. На тот самый блицкриг.
Только вот система ПРО, да и ПВО, как оказалось после атаки по Киеву, не сможет уничтожить всех ракет России. А президент Путин многократно предупреждал о том, что удары будут нанесены по центрам принятия решений. То есть расстояния сегодня играют лишь условную роль защитников. Париж, Берлин, Брюссель и прочие западные столицы будут уничтожены ещё до уничтожения Варшавы или Таллина…
Очень поражает меня и тот факт, что несмотря на то, какие успехи демонстрирует Россия в экономике, в военном деле, Европа, да и США всё ещё считают нас той Россией, какую они видели в 90-е годы прошлого века. Нет, я понимаю, что такое отношение во многом формируется бывшими нашими же гражданами, которые сбежали тогда и уже практически ничего не знают о современной России. Они выступают экспертами на Западе.
Возможно, подчеркну – возможно, это ещё одна причина, по которой Запад считает для себя возможным угрожать Москве. Мы «региональная держава», которая никогда не решится ответить на агрессию НАТО. По крайней мере, в разговорах с гражданами европейских стран, не специалистами, а с простыми обывателями, я это часто замечаю. Люди просто не могут поверить в то, что они видят в интернете. Самое расхожее мнение – «это же Москва (Питер), это не Россия».
Отсюда и нежелание признать права влиять на европейскую политику. Отсюда и игнорирование всех предупреждений, которые высказывались различными российскими чиновниками и депутатами. Я помню реакцию на «мюнхенскую речь» президента Путина в 2007 году. Я помню реакцию Запада на заявление российского президента в декабре 2021 года. Ноль. Послушали и забыли…
Мы же, по устоявшемуся на Западе мнению, проигравшие войну. Не ту, Вторую мировую, а «холодную»... Мы должны стоять на коленях и выслушивать приказы нового хозяина. Возможно, и Украину стали поддерживать именно поэтому. Разбитые в холодной войне русские смеют что-то делать без разрешения? Значит, их нужно ещё раз наказать.
И французский президент посмел раскрыть рот и угрожать Москве по этой же причине. Европа живёт с «отставанием» лет в 20-25 от реальности. Поэтому и удивился Макрон, когда даже самые агрессивные политики его не поддержали. Как же так? Россия же не имеет права на самооборону. Мощь НАТО настолько превосходит русских, что... Далее опять синтез идей Наполеона и Гитлера, с которого я начал этот материал.
Сегодня Запад, и особенно Европа пока не усвоила тот факт, что её роль в мировой политике уже не так важна, как раньше. США прекрасно отработали вариант уничтожения конкурентов с помощью третьих стран. Европейцы уже понимают, что без дешёвых российских ресурсов экономика их стран умирает. Так что для лидеров европейских стран есть только два пути. И оба проигрышные.
Первый – пойти против своего хозяина и игнорировать требования Вашингтона по разрыву всех отношений с Россией. Чем это обернётся для Европы, думаю, понятно. Экономические, политические и военные рычаги давления сейчас в руках американцев. Так что сбросить любое европейское правительство, заменить любого президента или премьера на лояльного США – совсем не проблема.
Второй путь – это война с Россией. Без участия США это заведомо проигрышное дело. Американцы ни разу не говорили прямо, как европейцы, о желании участвовать в интервенции в Россию. Просто в Вашингтоне понимают всю пагубность этой затеи. Так что в случае обострения Европа, почти со 100-процентной вероятностью, будет получать оплеухи в одну морду лица.
Как европейцы хотят нас победить?
Очень коротко о планах европейских лидеров по покорению России. Понятно, что такие планы существуют. И мы об этом знаем. Тем более европейские «длинные языки» для собственного пиара вбрасывают какие-то части договорённостей в прессу. Дальше дело техники. Синтез, анализ – и готова более или менее, но точная картинка происходящего. Если проверить выводы по другим каналам, то всё встает на свои места.
Особенно «хороши» в роли российских разведчиков женщины от политики. Мы все помним этих женщин, даже тогда, когда их выгнали с работы. Но след в наших сердцах они оставляют глубочайший. Помните американок Дженнифер Псаки, Викторию Нуланд, Кондолизу Райс, Хилари Клинтон?
А европейские дамы... Помните британку Лиз Трасс, датчанку Мэтт Фредериксен, немку Урсулу фон дер Ляйен, Наталью Гаврилицу и Майю Санду из Молдовы?.. Список тех женщин, что «творят историю Европы и Америки» велик. Но нас сейчас интересует всего одна дама. Это бывший руководитель департамента политического планирования Министерства обороны Франции Карина Стакетти.
Как вам признание? Мужчины что-то мямлят, а «железные леди» режут правду матку прямо в глаза. Европа уже воюет с Россией – и точка! Европа вовлечена... Кем? Россией? Или сами влезли? Интересное интервью дала Карина Стакетти информационному каналу Ukrlife. Именно оттуда цитаты.
Продолжим. Вопрос об открытии второго фронта уже войсками НАТО нисколько её не смутил. Чувствуется, что она в курсе обсуждаемых в Европе планов.
Далее менее интересно уже потому, что всё это известно давно. Что-то вроде «мы начнём, а дальше Россия развалится на мелкие кусочки». Но всё же как они нас будут убивать? Карина даёт ответ и на этот вопрос. Но как-то странно это выглядит. Европа и США будут воевать «отдалённо». Мутить воду внутри России, использовать какие-то ошибки и промахи наших властей, при этом лезть под российские снаряды и ракеты не будут.
Вот даже спорить не буду. Нет в России человека, который хотел бы продолжительной, а тем более масштабной войны. А вот другая часть высказывания говорит о полном незнании русского менталитета. Россия всегда отличалась тем, что в случае большой войны направляла на фронт хорошо мотивированных людей.
Даже в периоды военных кризисов, вроде обороны Ленинграда, Москвы, Севастополя, Воронежа и других городов, в бой шли по зову сердца. Мы помним ополчение, мы помним партизан. Мобилизация, даже частичная, естественно, вызовет некоторое напряжение в обществе. Но про волнения говорить глупо – прошедшие выборы показали настроение россиян.
Мне кажется, Запад сегодня поставил задачу своим военным бряцать оружием, чтобы запугать Москву. Все эти учения, переброски войск и прочее – это всего лишь цепь событий, призванных решить эту задачу. Мы должны признать силу НАТО и свою слабость.
Вместо окончания
Нас уже давно пытаются запугать. Помните, как украинцы призывали нашу армию на Украину? «Приходите, мы вас ждём...». Ну пришли, и что? Где ждуны? Почему вместо призывов «приходите» слышно традиционное «а нас за что?».
Вспоминаю, как совсем недавно НАТО анонсировало крупнейшие в своей истории учения. Сколько я тогда прочитал мнений о том, как мы испугаемся этих учений. Как грозный альянс заставит притихнуть не только русскую, но и белорусскую армию. И что в итоге? Вчера Польша приостановила учения в связи с гибелью пятого военнослужащего. Пятого! Без войны, без противника.
Более того, командование учений издало приказ о запрещении использования на учениях любых взрывчатых материалов и боевых боеприпасов. Теперь воевать солдаты и офицеры НАТО будут только на картах и в учебных классах. А то передавят друг друга или перестреляют… И вот эти «супермены» будут запугивать наших бойцов? Будут «доминировать на европейском ТВД»?
Ну и ещё один штришок в пользу бедных. Все копошения Европы возможны только до того момента, когда в США закончатся выборы. Сейчас США немного «отпустили вожжи», решают собственные проблемы. Но кто бы ни стал следующим президентом Соединенных Штатов, Европе мгновенно затянут ошейник так, что все глупые мысли сразу исчезнут. Всяк сверчок знай свой шесток.
Ну и последнее. Буквально только что мне переслали пост одного из командиров кораблей ВМФ РФ. Касается он спортсменов, которые «плачут» от того, что не поедут на Олимпиаду. Но мне этот пост интересен в смысле возможности запугать русского бойца. Думаю, у такого командира и команда под стать:
Я, например, всю жизнь готовился и мечтал выйти в торпедную атаку по американской подводной лодке, засыпать её реактивными глубинными бомбами, увидеть, как силою взрывов выбрасываются в воздух сотни тонн воды, как на поверхность моря всплывают обломки, бумаги, одежда, расплываются масляные пятна – всё, нет её больше!
Мне это тоже по ночам снится до сих пор!
А чем я хуже этих спортсменов?
Тогда давайте и нам, командирам кораблей, раз в 4 года возможность стрельнуть по американской, ну, хрен с ним, – по английской подводной лодке! Причём мы-то – командиры, уж точно делали бы это не анонимно, а под Андреевским флагом!
А что уж говорить об офицерах РВСН, которые всю жизнь ждут возможности нажать на кнопочку?»
Как там в кино было у Маэстро: «— Такого запугаешь…».
Информация