Европа пытается запугать Россию, пока США заняты собственными проблемами

Почему Европа не боится войны с Россией?

Как европейцы хотят нас победить?

«В современном мире не существует ограниченных конфликтов. Большая война уже развязана, и это касается не только Украины. Мы (европейцы) все вовлечены в конфликт.»

«На данный момент мы не можем исключить этот сценарий. Никто в Европе не может позволить России победить Украину, открытие второго фронта реально и неизбежно.»

«…будут применяться разные сценарии, надо внимательно следить за внутренней ситуацией [в стране]. Россия истощается, я не уверена, что можно мобилизовать новых людей, я не уверена, что жители России хотят продолжительной войны…»

Вместо окончания

«Да мало ли кто к чему всю жизнь готовился?



Я, например, всю жизнь готовился и мечтал выйти в торпедную атаку по американской подводной лодке, засыпать её реактивными глубинными бомбами, увидеть, как силою взрывов выбрасываются в воздух сотни тонн воды, как на поверхность моря всплывают обломки, бумаги, одежда, расплываются масляные пятна – всё, нет её больше!



Мне это тоже по ночам снится до сих пор!



А чем я хуже этих спортсменов?



Тогда давайте и нам, командирам кораблей, раз в 4 года возможность стрельнуть по американской, ну, хрен с ним, – по английской подводной лодке! Причём мы-то – командиры, уж точно делали бы это не анонимно, а под Андреевским флагом!



А что уж говорить об офицерах РВСН, которые всю жизнь ждут возможности нажать на кнопочку?»