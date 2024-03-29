Генерал Браун: Две основные проблемы украинской армии - нехватка артиллерийских снарядов и ракет ПВО
Вечером 28 марта Главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Чарльзом Брауном. Стороны обсудили некоторые стратегические аспекты на перспективу 2024 года, потребности украинской армии на ближайшие месяцы, а также вопросы необходимой помощи со стороны Соединенных Штатов.
Накануне в беседе с военными журналистами в Вашингтоне Чарльз Браун не смог дать прямого ответа на вопрос, как будет выглядеть для Украины наихудший сценарий развития событий в случае прекращения поставок оружия США. Тем не менее две основные проблемы для неё всё же обозначил – нехватку снарядов и ракет ПВО:
Президент Украины Зеленский, в свою очередь, признал неготовность ВСУ к обороне в случае масштабного наступления российских войск, поскольку у Украины, по его словам, «почти не осталось артиллерии». При этом Зеленский выразил крайнюю обеспокоенность проблемой финансирования ВСУ со стороны Соединенных Штатов и заявил, что большая часть выделенных денег так и остается в США.
Сам факт новых запросов со стороны киевского режима о необходимой передаче средств артиллерии и ПВО свидетельствует о том, что основные арсеналы этого вооружения, ранее переданного западными странами в интересах ВСУ, уже уничтожены российскими войсками, а боеприпасы к ним в значительной степени (хотя и не полностью) израсходованы. Напомним, что сегодня поступили сообщения об уничтожении очередной пусковой установки ЗРК в Киевской области. Пока нет данных о том, был ли это комплекс натовского или советского образца.
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