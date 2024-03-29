Генерал Браун: Две основные проблемы украинской армии - нехватка артиллерийских снарядов и ракет ПВО

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Генерал Браун: Две основные проблемы украинской армии - нехватка артиллерийских снарядов и ракет ПВО

Вечером 28 марта Главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Чарльзом Брауном. Стороны обсудили некоторые стратегические аспекты на перспективу 2024 года, потребности украинской армии на ближайшие месяцы, а также вопросы необходимой помощи со стороны Соединенных Штатов.

Накануне в беседе с военными журналистами в Вашингтоне Чарльз Браун не смог дать прямого ответа на вопрос, как будет выглядеть для Украины наихудший сценарий развития событий в случае прекращения поставок оружия США. Тем не менее две основные проблемы для неё всё же обозначил – нехватку снарядов и ракет ПВО:



Однако вызов, поскольку в значительных масштабах применяется артиллерия, будет заключаться в этом. И затем я бы еще сказал: противовоздушная оборона. Поскольку это также является ключевым средством. Это тоже важно.

Президент Украины Зеленский, в свою очередь, признал неготовность ВСУ к обороне в случае масштабного наступления российских войск, поскольку у Украины, по его словам, «почти не осталось артиллерии». При этом Зеленский выразил крайнюю обеспокоенность проблемой финансирования ВСУ со стороны Соединенных Штатов и заявил, что большая часть выделенных денег так и остается в США.

Сам факт новых запросов со стороны киевского режима о необходимой передаче средств артиллерии и ПВО свидетельствует о том, что основные арсеналы этого вооружения, ранее переданного западными странами в интересах ВСУ, уже уничтожены российскими войсками, а боеприпасы к ним в значительной степени (хотя и не полностью) израсходованы. Напомним, что сегодня поступили сообщения об уничтожении очередной пусковой установки ЗРК в Киевской области. Пока нет данных о том, был ли это комплекс натовского или советского образца.
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    15 комментариев
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    1. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
        1. anjey Ранг пользователя
          anjey
          +1
          Сегодня, 11:28
          Расчитывая на долгую стратегию -мы их все равно сделаем(Запад),лишив дешевых энергоресурсов и уйдя из зоны доллара!Но конечно же реально воюя с (Западом)....
          1. Lev_Russia Ранг пользователя
            Lev_Russia
            0
            Сегодня, 11:31
            Две основные проблемы украинской армии - нехватка артиллерийских снарядов и ракет ПВО

            А про третью почему позабыл...??? И огромная наглость при требовании всего этого...
          2. anjey Ранг пользователя
            anjey
            0
            Сегодня, 12:07
            Если эти недоумки и удоды на Западе, слишком много возьмут на себя ,то будет ТМВ....Россия очистить Мир от Дьявольской Грязи,даже и своими жертвами ,так может быть к сожалению....
    2. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      +1
      Сегодня, 11:13
      Накануне в беседе с военными журналистами в Вашингтоне Чарльз Браун не смог дать прямого ответа на вопрос, как будет выглядеть для Украины наихудший сценарий развития событий в случае прекращения поставок оружия США.
      Туговато у него с мозгами. Или отсутствием таковых.
      1. Виктор Сергеев Ранг пользователя
        Виктор Сергеев
        +2
        Сегодня, 11:15
        Так его взяли по квоте, а там мозги не обязательны.
        1. a.s.zzz888 Ранг пользователя
          a.s.zzz888
          +1
          Сегодня, 11:17
          Виктор Сергеев
          (Виктор Сергеев)
          +1
          Сегодня, 11:15
          Новый
          Так его взяли по квоте, а там мозги не обязательны.
          Тогда ладно, пусть себе служит мерикатосии и дальше. laughing
    3. Виктор Сергеев Ранг пользователя
      Виктор Сергеев
      +1
      Сегодня, 11:14
      Ага, а еще отсутствие Дарт Вейдера и Звезды смерти. Главная проблемма это желание уложить все мужское население в землю во славу господина. Вот никогда не думал, что белые негры будут умирать во славу черного господина.
    4. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      +2
      Сегодня, 11:14
      При этом Зеленский выразил крайнюю обеспокоенность проблемой финансирования ВСУ со стороны Соединенных Штатов и заявил, что большая часть выделенных денег так и остается в США.
      Не всё же украинским политикам разворовывать. И потом мост г. Балтимор необходимо восстанавливать.
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +3
        Сегодня, 11:20
        Цитата: oppozite28
        Зеленский выразил крайнюю обеспокоенность проблемой финансирования ВСУ со стороны Соединенных Штатов и заявил, что большая часть выделенных денег так и остается в США.

        Вот это его больше всего беспокоит. Попросту бесит. До крика, до визга. А ничего сделать не получается.
        1. oppozite28 Ранг пользователя
          oppozite28
          +2
          Сегодня, 11:33
          Вот это его больше всего беспокоит. Попросту бесит. До крика, до визга. А ничего сделать не получается.
          Так ещё и летняя компания как назло не за горами. Терзают смутные сомнения, но осмелюсь предположить что лоцманом на судне Dali врезавшегося в мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки тоже был украинцем crying feel
    5. Хорон Ранг пользователя
      Хорон
      +2
      Сегодня, 11:26
      Генерал Браун: Две основные проблемы украинской армии - нехватка артиллерийских снарядов и ракет ПВО

      Нет только одна - стремление гадить под дверь россии, из-за этого у укропии появились все остальные проблемы.
    6. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 11:38
      две основные проблемы для неё всё же обозначил – нехватку снарядов и ракет ПВО
      Так постоянно обстреливать гражданских ни каких снарядов не напасешься. Так и с ракетами ПВО. Все еще помнят, как в киеве "Patriot" лупил в небо очередью из всего комплекта ракет, а в итоге получил "Кинжал" в бочину. Ежедневные наши удары ракетами и БПЛА тоже опустошают запасы каждую ночь. А будет для киева еще хуже.
    7. fiv Ранг пользователя
      fiv
      +1
      Сегодня, 11:39
      А он и правда, браун. А основная проблема скаклов - то что они с нато воюют против нас, а надо с нами против нато.
    8. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      +1
      Сегодня, 11:51
      Тем не менее две основные проблемы для неё всё же обозначил – нехватку снарядов и ракет ПВО:
      Однако вызов, поскольку в значительных масштабах применяется артиллерия, будет заключаться в этом. И затем я бы еще сказал: противовоздушная оборона. Поскольку это также является ключевым средством. Это тоже важно.
      Украина для армии США всего лишь испытательный полигон.
    9. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 12:03
      Не хватает ВСУ снарядов,ракет ПВО,денег,военнослужащих,танков,самолетов и мозгов !
      Краткие требования

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