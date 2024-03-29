Китай разработал новую зенитную ракету, способную поражать цели на дальности до двух тысяч километров

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Китай разработал новую зенитную ракету, способную поражать цели на дальности до двух тысяч километров

Китайская ПВО в скором времени получит на вооружение новые зенитные управляемые ракеты, способные сбивать воздушные цели на дальности до 2 тысяч километров. Об этом пишет гонконгская газета South China Morning Post.

По данным издания, разработкой ракеты занимались ученые из Северо-западного политехнического университета. Перед ними была поставлена задача создать зенитную ракету большой дальности длиной не более 10 метров и весом до 4 тонн. Специалисты в эти критерии уложились, даже превысив их. Как уточняется, ЗУР получилась длиной 8 метров и весом 2,5 тонны. При этом для ее производства не требуются высокие затраты.



Новую зенитную ракету планируется использовать с мобильных наземных установок. Ракета двухступенчатая, на первом этапе работает твердотопливный ракетный двигатель, обеспечивающий вертикальный взлет, далее в работу включается прямоточный воздушно-реактивный двигатель, который будет обеспечивать полет ракеты в верхних слоях атмосферы. Наведение и корректировку полета ракеты планируется осуществлять с помощью спутниковой навигации.

В публикации говорится, что данную ракету планируется использовать для поражения самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и стратегических ракетоносцев вероятного противника, препятствуя их вмешательству в возможные региональные конфликты, явно подразумевая под противником США, а конфликт с Тайванем.

На каком этапе находятся работы по ракете не сообщается, но о запуске ЗУР в серийное производство пока информации нет.
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    17 комментариев
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    1. Yujanin Ранг пользователя
      Yujanin
      0
      Сегодня, 11:47
      Китай разработал новую зенитную ракету, способную поражать цели на дальности до двух тысяч километров


      Напоминает историю с дедом на приеме у сексопатолога:
      -Ну так и вы говорите!
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 11:53
        Ну так Си утверждал, что мы - Китай и Россия спина к спине... Ну так пусть поделится... Или опять будет ждать на берегу пока труп врага мимо проплывёт...???
      2. Hwostatij Ранг пользователя
        Hwostatij
        0
        Сегодня, 11:56
        Технически ничего особо сложного тут нет (ну, относительно, конечно). Интересно, как будет работать система наведения на цель на таких расстояниях - что-то типа нашей связки А-50 + С400, или что-то другое.
        1. Владимир80 Ранг пользователя
          Владимир80
          +1
          Сегодня, 12:01
          или что-то другое

          может через спутник?
          1. Hwostatij Ранг пользователя
            Hwostatij
            +1
            Сегодня, 12:04
            может через спутник?

            Ну, связь-то, видимо, через спутник, а кто целеуказание будет выдавать?
            1. Yujanin Ранг пользователя
              Yujanin
              0
              Сегодня, 12:08
              а кто целеуказание будет выдавать?

              Флайтрадар24 laughing
        2. Yujanin Ранг пользователя
          Yujanin
          0
          Сегодня, 12:05
          емнип у китайцев нет РЛС , радиус действия которой составляет 2 тыс. км.
        3. Невский_ЗУ Ранг пользователя
          Невский_ЗУ
          +1
          Сегодня, 12:09
          Как я понял, эта ракета ПВО для конфликта: средней интенсивности, пусть и продолжительной. Типа наше СВО. Соответственно спутники сбивать, по которым ракета принимает целиуказание за пределами радиогоризонта, никто сбивать не будет. На конечном участке полёта в дело вступает активная головка самонаведения ракеты. Как то так.
      3. Лт. запаса ВВС Ранг пользователя
        Лт. запаса ВВС
        0
        Сегодня, 11:57
        Если у зенитной ракеты есть прямоточный двигатель(а судя по фото на второй ступени он и стоит) то при внешнем целеуказании вполне реально.
      4. Alien From Ранг пользователя
        Alien From
        0
        Сегодня, 12:00
        Действительно, осетра бы они урезали..... feel
    2. Paul Zewike Ранг пользователя
      Paul Zewike
      -1
      Сегодня, 11:53
      Мне кажется, что такая ракета будет дороже любой потенциальной цели.
      1. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        0
        Сегодня, 12:03
        Цитата: Paul Zewike
        Мне кажется, что такая ракета будет дороже любой потенциальной цели.

        Судя по группе улыбающихся людей, они уверены в своём «детище»...
    3. anjey Ранг пользователя
      anjey
      +1
      Сегодня, 11:54
      Китай он всегда Китай,попробуй его понять,надеюсь что лучше им с Россией быть в военной и политической связке а не наоборот.....
    4. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 11:56
      Китайская ПВО в скором времени получит на вооружение новые зенитные управляемые ракеты, способные сбивать воздушные цели на дальности до 2 тысяч километров.

      Про дальность понятно, а что там по высоте? С какой скоростью будет летать эта ракета? Что там с ГСН?
      Вопросов немного, но они не второстепенные...
    5. Starover_Z Ранг пользователя
      Starover_Z
      +1
      Сегодня, 11:59
      Китайская ПВО в скором времени получит на вооружение новые зенитные управляемые ракеты, способные сбивать воздушные цели на дальности до 2 тысяч километров.

      Пролететь она возможно пролетит, но как они расчитывают захватывать и удерживать цель на такой дальности ? И на какой высоте может достать цель ?
      А может они как раз для спутников слепили, но скромно промолчали ? И про испытания ничего не написано...
    6. Taskhyl
      Taskhyl
      +1
      Сегодня, 12:01
      Нихрена себе дальность!!!
    7. sifgame Ранг пользователя
      sifgame
      0
      Сегодня, 12:06
      куда цель то улетит , пока эта ракета свои две тысячи пролетит

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