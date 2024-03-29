Китай разработал новую зенитную ракету, способную поражать цели на дальности до двух тысяч километров
Китайская ПВО в скором времени получит на вооружение новые зенитные управляемые ракеты, способные сбивать воздушные цели на дальности до 2 тысяч километров. Об этом пишет гонконгская газета South China Morning Post.
По данным издания, разработкой ракеты занимались ученые из Северо-западного политехнического университета. Перед ними была поставлена задача создать зенитную ракету большой дальности длиной не более 10 метров и весом до 4 тонн. Специалисты в эти критерии уложились, даже превысив их. Как уточняется, ЗУР получилась длиной 8 метров и весом 2,5 тонны. При этом для ее производства не требуются высокие затраты.
Новую зенитную ракету планируется использовать с мобильных наземных установок. Ракета двухступенчатая, на первом этапе работает твердотопливный ракетный двигатель, обеспечивающий вертикальный взлет, далее в работу включается прямоточный воздушно-реактивный двигатель, который будет обеспечивать полет ракеты в верхних слоях атмосферы. Наведение и корректировку полета ракеты планируется осуществлять с помощью спутниковой навигации.
В публикации говорится, что данную ракету планируется использовать для поражения самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и стратегических ракетоносцев вероятного противника, препятствуя их вмешательству в возможные региональные конфликты, явно подразумевая под противником США, а конфликт с Тайванем.
На каком этапе находятся работы по ракете не сообщается, но о запуске ЗУР в серийное производство пока информации нет.
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