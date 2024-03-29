Премьер-министр Польши: Европа находится в предвоенном периоде

Глава польского правительства Дональд Туск полагает, что Европа в настоящее время находится без преувеличения в предвоенном периоде.В интервью испанскому изданию El Pais польский премьер отметил, что, по его мнению, сейчас возможен абсолютно любой сценарий. Он также отметил, что с подобной ситуацией Европа не сталкивалась с 1945 года, когда закончилась Вторая мировая война.Польский политик подчеркнул, что эта ситуация является весьма "удручающей", особенно для молодого поколения, однако необходимо учиться адаптироваться под условия, которые диктует новая эпоха.По словам Туска, премьер-министр Испании Педро Санчес призывает его прекратить использовать слово "война". Туск считает, что для Испании угроза масштабного вооруженного конфликта пока что выглядит абстрактной, однако при этом в восточной части Европы "война больше не является абстракцией".Туск также добавил, что Европе необходимо максимально сосредоточиться на своей оборонной сфере, чтобы стать для США более привлекательным союзником.Ранее сообщалось, что власти Польши добровольно увеличили для себя требования по объемам поставок украинской армии артиллерийских боеприпасов. По словам главы польского МИД Сикорского, Варшава удвоила свои обязательства по количеству снарядов в рамках инициативы правительства Чехии по снабжению ВСУ. Таким образом, польские власти делают все от них возможное для эскалации вооруженного конфликта в Европе, которого опасается Туск.

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