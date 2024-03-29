Не допустить отсечения от моря: ВСУ показали возведение фортификаций в Одесской области
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На Западе ожидают скорого ввода в бой накопленных российской армией резервов и одновременно прогнозируют истощение военного потенциала ВСУ, что будет благоприятствовать ходу наступательной кампании. Как предполагается, основные удары будут нанесены в направлении Харькова и Одессы. В случае успешного наступления ВС РФ на этих участках фронта будут решены две стратегические задачи: создание буферной зоны на границе и отсечение Украины от моря.
Киевский режим пытается не допустить этого, в связи с чем в целях сдерживания наступления российских войск на обоих направлениях развернуто масштабное фортификационное строительство. Соответствующие кадры публикуются украинской стороной. В частности, показано возведение заглубленных опорных пунктов и установка «зубов дракона» в Одесской области. Сравнительная удаленность от линии фронта позволяет активно использовать строительную технику.
Если Украине удастся построить интегрированную систему укреплений, которая будет усилена минными полями и обеспечит защиту ключевых транспортных узлов, то ее оборонный потенциал должен улучшиться, что значительно снизит угрозу крупного наступления России
- полагают в Центре восточноевропейских исследований OSW.
Однако, как указывают западные эксперты, при возведении оборонительных позиций украинская сторона сталкивается с тремя основными проблемами: необходимостью проведения работ в форсированном режиме из-за упущенного времени, неготовностью военно-инженерной корпуса выполнить поставленную задачу и коррупцией, приводящей к созданию «потёмкинских дотов».
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