Не допустить отсечения от моря: ВСУ показали возведение фортификаций в Одесской области

42
Не допустить отсечения от моря: ВСУ показали возведение фортификаций в Одесской области

На Западе ожидают скорого ввода в бой накопленных российской армией резервов и одновременно прогнозируют истощение военного потенциала ВСУ, что будет благоприятствовать ходу наступательной кампании. Как предполагается, основные удары будут нанесены в направлении Харькова и Одессы. В случае успешного наступления ВС РФ на этих участках фронта будут решены две стратегические задачи: создание буферной зоны на границе и отсечение Украины от моря.

Киевский режим пытается не допустить этого, в связи с чем в целях сдерживания наступления российских войск на обоих направлениях развернуто масштабное фортификационное строительство. Соответствующие кадры публикуются украинской стороной. В частности, показано возведение заглубленных опорных пунктов и установка «зубов дракона» в Одесской области. Сравнительная удаленность от линии фронта позволяет активно использовать строительную технику.





Если Украине удастся построить интегрированную систему укреплений, которая будет усилена минными полями и обеспечит защиту ключевых транспортных узлов, то ее оборонный потенциал должен улучшиться, что значительно снизит угрозу крупного наступления России

- полагают в Центре восточноевропейских исследований OSW.



Однако, как указывают западные эксперты, при возведении оборонительных позиций украинская сторона сталкивается с тремя основными проблемами: необходимостью проведения работ в форсированном режиме из-за упущенного времени, неготовностью военно-инженерной корпуса выполнить поставленную задачу и коррупцией, приводящей к созданию «потёмкинских дотов».
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    42 комментария
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. AlexGa Ранг пользователя
      AlexGa
      +6
      Сегодня, 12:15
      Никакие укрепления их уже не спасут! Казахи призвали своих граждан покинуть Одесскую и Харьковскую области. Так что судьба этих областей, думаю, решена.
      1. Nastia Makarova Ранг пользователя
        Nastia Makarova
        0
        Сегодня, 13:27
        они бабло пилят на подряде)))) а для вида на камеру что нибудь покажут
    2. nepunamemuk Ранг пользователя
      nepunamemuk
      +24
      Сегодня, 12:15
      а ведь Янукович мог десять лет назад обойтись не "небесной сотней" а "тупой тыщей" раздавленной танками как в Китае am
      1. Pavel73 Ранг пользователя
        Pavel73
        +10
        Сегодня, 12:28
        Не было бы никакой тысячи. Чёткое и ясное предупреждение, что в случае совершения протестующими группового и/или вооруженного нападения на милицию (хоть бы и с булыжниками) будет открыт огонь на поражение. Независимо от пола и возраста нападающих. И после десятка продырявленных черепов всё быстро бы успокоилось. В таких делах важна не столько сила, сколько решительность. Как впрочем и при любом внутриколлективном конфликте. А стоит дать слабину, сомнут сразу же. И крови будет только больше.
        1. Андрей Дибров Ранг пользователя
          Андрей Дибров
          +3
          Сегодня, 12:33
          Снесли бы тогда банковую подчистую - и яныковощ щас бы не в дон южное догонялся.
          Некому там астана-витюся "защищатися". Если он даже ни в крымах, ни в данбасах там и в йюх никому не сдался.
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 12:31
        а ведь Янукович мог десять лет назад обойтись не "небесной сотней" а "тупой тыщей" раздавленной танками как в Китае

        Это точно!!! Я когда-то предлагал нашим либералам с этим китайским опытом поближе ознакомиться...
      3. ТермиНахТер Ранг пользователя
        ТермиНахТер
        +5
        Сегодня, 12:47
        Проблема в том, что Янык - дешевое фуфло, а не государственный деятель. Как и все другие, в Бандерлянде, он умел только воровать деньги из бюджета и делать умное хлебало в ТВ.
      4. Ныробский Ранг пользователя
        Ныробский
        0
        Сегодня, 13:32
        Цитата: nepunamemuk
        а ведь Янукович мог десять лет назад обойтись не "небесной сотней" а "тупой тыщей" раздавленной танками как в Китае am

        У него бабосы хранились в забугорных банках, а посему, как только ему оттуда намекнули на то, что он лишится всего и сразу, шкурные интересы превозмогли интересы государственные.
    3. singless Ранг пользователя
      singless
      +9
      Сегодня, 12:16
      все фортификационные сооружения являются преградой для всу что б не убежать и погибнуть
    4. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +5
      Сегодня, 12:19
      С такими " братьями" как украинцы и врагов не надо. Результат- кровь,кровь,кровь.. Загнать в резервации и обнести минными полями.
    5. Mimoxod Ранг пользователя
      Mimoxod
      +10
      Сегодня, 12:19
      Твари все прозападные,Одесса - русский город!Простому населению никто не угрожает,оно будет жить лучше чем при Украине -это однозначно,Россия востановит "Жемчужину у Моря",если честно, при Украине она намного пришла в упадок..,
      1. Андрей Дибров Ранг пользователя
        Андрей Дибров
        -2
        Сегодня, 13:28
        гм
        Там еще до этого всего украинцы в мариуполях после 14-го жили не хуже чем в белгородах и прочих "приграничьях".
        Т.е., "украина без россии пропадала" также как щас гейропа "замерзает". Который год. И армяне с казахами тоже "загнивают".
        В общем-то, после осознания всей этой мишуры у кого-то и начались мандражы по реальным геополитическим ролям на этом шарике.
        1. Roma-1977 Ранг пользователя
          Roma-1977
          0
          Сегодня, 13:43
          В Мариуполе русские живут. И жили.
          1. Андрей Дибров Ранг пользователя
            Андрей Дибров
            0
            Сегодня, 13:44
            На манхеттене тоже )))
            И не только.
            Американским и не только "манхеттенам" на это как бэ пофиг.
    6. А. Эверт Ранг пользователя
      А. Эверт
      +3
      Сегодня, 12:20
      Строительство развернули, чтобы напоследок получить финансирование, деньги распилить, а на остаток что-то сварганить.
    7. Болторез Ранг пользователя
      Болторез
      0
      Сегодня, 12:22
      А закопанный в землю гофрированный бочонок не сомнется как бумажка от близкого взрыва? Грунт ударную волну хорошо передает.
      1. Старый_войн Ранг пользователя
        Старый_войн
        0
        Сегодня, 13:19
        Не сомнётся. В 70 е разработанные проекты на эту тему. https://dzen.ru/a/Y_yxsGjQ0T065Aqt
    8. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      +2
      Сегодня, 12:26
      Стесняюсь спросить..
      А за чей счёт банкет?
      Каждая такая приблуда, которую в планету зарывают денег стоит. И не малых!
    9. anjey Ранг пользователя
      anjey
      +4
      Сегодня, 12:26
      Одесса- никогда не была и нет будет бандеровской,она не должна забыть 200 сожженых в Доме Профсоюза, пророссийских простых людей.......Одеса?
      1. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
        Сабуров_Александр53
        +3
        Сегодня, 12:56
        Одесса- никогда не была и нет будет бандеровской
        Не заблуждайтесь, там на 200 сожженных было с миллион приветствующих это сожжение. Так что была, была Одесса "особенным" городом не только при царях, но и при СССР, где так и не удалось установить настоящую государственную власть. Жульё и контрабанда напрочь пропитали эту жемчужину-клоаку продажным менталитетом.
        Я помню, как первыми антироссийскими ушлепками, оказались почти все члены знаменитой команды КВН " Одесские джентльмены", дружно съехавшие в Израиль и так же дружно теперь поддерживают бандерлогов на Украине...
    10. Ростислав Прокопенко Ранг пользователя
      Ростислав Прокопенко
      +2
      Сегодня, 12:27
      У меня тепловая камера на последнем объекте выглядела как фортификационное сооружение на порядок лучше этих живопырок... laughing
    11. ТермиНахТер Ранг пользователя
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 12:27
      Я конечно не Мольтке, и не Клаузевиц))) но, если будет потеряна большая часть областей на севере, на юге и в центре, то какой смысл в удержании Одессы? Опять - таки, в случае захвата Николаева с окрестностями, Одессу с центром страны соединяет одна трасса "Киев - Одесса" и одна ж/д ветка. Это без особых проблем уничтожается "Искандерами" и даже "смерчами", не говоря о КАБ. И опять же, смотрим "п. 1" - какой смысл удержания Одессы?
      1. Южноукраинец Ранг пользователя
        Южноукраинец
        0
        Сегодня, 12:35
        .И опять же, смотрим "п. 1" - какой смысл удержания Одессы?

        Имеется ввиду всей Одесской области, которая граничит с Молдавией и страной НАТО Румынией. Через эти страны поступает техни́ка, в частности безэкипажные катера, с помощью которых бандеровцы "кошмарят" корабли Черноморского флота.
        1. ТермиНахТер Ранг пользователя
          ТермиНахТер
          0
          Сегодня, 12:41
          Вы хотите сказать, что одна область продолжит воевать с Россией? Или Румыния рискнет поучаствовать в конфликте? Румынам сейчас надо думать о том, как бы сохранить тот кусок Черного моря, который им подарил Ющенко.
          1. Южноукраинец Ранг пользователя
            Южноукраинец
            0
            Сегодня, 13:12
            . Вы хотите сказать, что одна область продолжит воевать с Россией?

            Как я понял, Вы сомневаетесь в смысле удержания Одессы бандеровцами, если наша армия вплотную подойдёт к Одессе. А я говорю, что врагам важно побережье Черного моря, даже если логистическая связь Одессы с остальной Украиной будет нарушена. Через Молдавию и Румынию можно продолжать снабжение, даже отрезанной группировки. Англосаксам очень хочется уничтожить Черноморский флот России, для этого им нужен выход к морю
            1. ТермиНахТер Ранг пользователя
              ТермиНахТер
              0
              Сегодня, 13:15
              От Румынии и Молдавии, Одесскую область, отделяют не малые речки (по Дунаю ходил до Галаца) Днестр, Прут. Вплавь трудновато будет, а бродов там вообще нет.
      2. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +3
        Сегодня, 12:41
        Самое главное-"Если".Вы видите предпосылки освобождения этих областей?Лично я не вижу.
      3. Андрей Дибров Ранг пользователя
        Андрей Дибров
        0
        Сегодня, 13:37
        Смысл давно не в "удержании" чего-либо на этом шарике, в принципе.
        А в наглядной такой демонстрации всему миру что "один народ" не хочет иметь никаких дел "с другим народом" (очевидное право, по умолчанию).
        Тут ни одессы, ни крымы ни прочие гектары вообще уже до одного места. В итоге хох-лов уже на один подиум с евреями. Со всеми вытекающими.
        Оттого всё вот это вот уже который год. Все всё понимают. Об чем нарышкины и трусилися на ровном месте еще в том феврале - но кто-то не внял в очевидное.
    12. Прокоп_Свинин Ранг пользователя
      Прокоп_Свинин
      +1
      Сегодня, 12:29
      Когда будет выход к Одессе и ПМР, надеюсь, ограничения на применения ОДАБ будут сняты. Тогда эти убежища просто станут братскими могилами.
      1. ТермиНахТер Ранг пользователя
        ТермиНахТер
        +1
        Сегодня, 12:45
        Глядя на эти видео и фото, могу сказать одно - это легкая (полевая) фортификация. Бревна, земля, кое-где, ж/б блоки, плиты толщиной 30 - 50 см. В Авдеевке, были ДОТы - 1,5 - 2 м. фортификационного ж/б, по фронту и перекрытия. Не помогло. Откуда уверенность, что помогут намного более слабые укрепления?
    13. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 12:30
      будут решены две стратегические задачи: создание буферной зоны на границе и отсечение Украины от моря.
      И пусть даже не сомневаются, что задачи будут решены, а цели достигнуты.
    14. spirit Ранг пользователя
      spirit
      +1
      Сегодня, 12:38
      Для взятия Одессы, нужно форсировать Днепр.Так как плацдарм был ранее"сдан" это будет стоит огромной крови,к сожалению. И ни один "диван"лично форсировать этот Днепр,уверен не собирается
      1. Ghost1 Ранг пользователя
        Ghost1
        +1
        Сегодня, 13:16
        Некоторые про это тут не думают, а лишь бы написать позабористей комментарий.
      2. ТермиНахТер Ранг пользователя
        ТермиНахТер
        -2
        Сегодня, 13:16
        Очень давно. один умный человек сказал: "Город защищают не стены, а люди на них". Днепр - река широкая, но ее уже форсировали.
    15. Бек69 Ранг пользователя
      Бек69
      +3
      Сегодня, 12:54
      Какие молодцы, украинцы, шикарные бетонные гробы, в них будет удобно слушать ФАБ-3000.....
    16. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 13:02
      Как именно будут развиваться события, фиг её знает... поживём, увидим.
    17. Гендос Ранг пользователя
      Гендос
      +1
      Сегодня, 13:03
      Поздно уже пить боржоми ..Для наших ФАБ-ов это не преграда,сперва ФАБы потом пехота
    18. yo-yo Ранг пользователя
      yo-yo
      0
      Сегодня, 13:10
      Украине нужно бояться не отсечения от моря, а всего здрАвого мира.
    19. Андрей Дибров Ранг пользователя
      Андрей Дибров
      0
      Сегодня, 13:31
      Цитата: Болторез
      А закопанный в землю гофрированный бочонок не сомнется как бумажка от близкого взрыва? Грунт ударную волну хорошо передает.

      Лучше грунтом чем осколками чугуния по шее
    20. DvaParovoza Ранг пользователя
      DvaParovoza
      0
      Сегодня, 13:44
      Вот тут то и пригодятся ФАБ-3000.
    21. berlaga2005 Ранг пользователя
      berlaga2005
      0
      Сегодня, 13:45
      Пора уже Герани отправлять на бетонные заводы. Остановка смесителя может иметь серьезные последствия.
    22. Denissdaf Ранг пользователя
      Denissdaf
      0
      Сегодня, 13:58
      Красивые могилы, на фото, себе выкапывают.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»