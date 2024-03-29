Источник: ВС России создают мобильные группы для борьбы с беспилотниками противника
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В составе российских войск появятся мобильные группы для борьбы с беспилотниками противника, формирование специальных подразделений уже идет в составе нескольких общевойсковых армий и армий ВВС и ПВО. Об этом сообщил источник в военном ведомстве.
Российское Минобороны решило создать высокомобильные группы для борьбы с беспилотной авиацией противника. На вооружении данных групп будут находиться зенитные установки ЗУ-23-2, установленные на шасси грузового автотранспорта, а также пикапы, вооруженные крупнокалиберными пулеметами. Кроме того, группам будут приданы средства радиоэлектронной борьбы и машины дымовой завесы, способные поставить завесу, непроницаемую как для оптико-электронных систем, так и для тепловизоров БПЛА.
(...) появление мобильных групп с автоматическими зенитными пушками и пулеметами ожидаемо. Противник такие меры начал применять уже давно, у него есть специальные батальоны для поражения наших дронов
- приводят "Известия" слова военного эксперта Юрия Лямина.
Стоит отметить, что в составе ВСУ такие мобильные группы действуют уже довольно длительное время, они используются для охоты на российские дроны-камикадзе типа "Герань", прикрывая различные объекты. При этом украинские военные используют как самодельные пулеметные установки, так и зенитные комплексы заводской сборки чешского производства MR-2 Viktor со спаренной пулеметной установкой калибра 14,5 мм.
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