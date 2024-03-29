Источник: ВС России создают мобильные группы для борьбы с беспилотниками противника

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Источник: ВС России создают мобильные группы для борьбы с беспилотниками противника

В составе российских войск появятся мобильные группы для борьбы с беспилотниками противника, формирование специальных подразделений уже идет в составе нескольких общевойсковых армий и армий ВВС и ПВО. Об этом сообщил источник в военном ведомстве.

Российское Минобороны решило создать высокомобильные группы для борьбы с беспилотной авиацией противника. На вооружении данных групп будут находиться зенитные установки ЗУ-23-2, установленные на шасси грузового автотранспорта, а также пикапы, вооруженные крупнокалиберными пулеметами. Кроме того, группам будут приданы средства радиоэлектронной борьбы и машины дымовой завесы, способные поставить завесу, непроницаемую как для оптико-электронных систем, так и для тепловизоров БПЛА.



(...) появление мобильных групп с автоматическими зенитными пушками и пулеметами ожидаемо. Противник такие меры начал применять уже давно, у него есть специальные батальоны для поражения наших дронов

- приводят "Известия" слова военного эксперта Юрия Лямина.

Стоит отметить, что в составе ВСУ такие мобильные группы действуют уже довольно длительное время, они используются для охоты на российские дроны-камикадзе типа "Герань", прикрывая различные объекты. При этом украинские военные используют как самодельные пулеметные установки, так и зенитные комплексы заводской сборки чешского производства MR-2 Viktor со спаренной пулеметной установкой калибра 14,5 мм.
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    15 комментариев
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    1. barclay Ранг пользователя
      barclay
      +3
      Сегодня, 12:44
      Хорошо, что есть с кого копировать. Чего сами то не догадались? Тем более, что ЗУ-23 с автоматом сопровождения уже сделали.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 12:52
        Хорошо, что есть с кого копировать. Чего сами то не догадались?

        Как говорится - всё что угодно, лишь бы польза была!!! Тем более, что укры у нас тоже всё подряд полезное заимствуют...
      2. Nastia Makarova Ранг пользователя
        Nastia Makarova
        0
        Сегодня, 13:34
        раньше не делали потому что не надо было, редкие бпла долетали а теперь много, но это тоже не панацея, лишь дополнение, тем более что там срочники будут, вот и будет им применение
    2. Kunich Ранг пользователя
      Kunich
      +6
      Сегодня, 12:49
      Хорошо хоть, что сейчас создаются,а не когда все НПЗ сгорели. Неужели до некоторых дуболомов дошло?
      1. frruc Ранг пользователя
        frruc
        0
        Сегодня, 12:56
        У xoxлов уже давно стоят такие точки для борьбы с БПЛА на крышах высоток .
    3. СергейАлександрович Ранг пользователя
      СергейАлександрович
      0
      Сегодня, 12:54
      Всё равно без строительства многоэтажных автопаркингов и прочих строений двойного назначения, способных служить и в качестве башен ПВО не обойтись. Вблизи городской застройки и промзонах эффективность стрельбы и обнаружения будут низкими из-за деревьев, проводов и прочих препятствий.
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +3
      Сегодня, 12:57
      появление мобильных групп с автоматическими зенитными пушками и пулеметами ожидаемо
      Признаюсь считал, что у нас уже есть такие группы. А их оказывается только создают.
      1. Nastia Makarova Ранг пользователя
        Nastia Makarova
        0
        Сегодня, 13:36
        такие есть с самого начала но в ДНР ЛНР прикрывали обьекты, да и в других местах, а это говорится про белкородскую и курскую область
    5. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 12:59
      И все таки, будущее за автоматизированные зенитными системами.
      Какие именно "стволы" применять??? это к действующим специалистам, там ведь чёткие критерии эффективности, да и знать надо, что именно есть сейчас или будет в ближайшем будующем.
      В общем, поживём увидим, что будет и как.
    6. Гендос Ранг пользователя
      Гендос
      0
      Сегодня, 13:01
      И опыт сын ошибок трудных...Учимся потихоньку
    7. abc_alex Ранг пользователя
      abc_alex
      +1
      Сегодня, 13:09
      На вооружении данных групп будут находиться зенитные установки ЗУ-23-2, установленные на шасси грузового автотранспорта


      И снова, ... "зушку" громоздят на грузовики. И снова будет массовый самодел. И снова генеральские упрямство и тупор ы л ость после окончания БД не позволит озадачить ВПК созданием штатной, серийной модели ствольной системы на базе армейского грузовика и малокалиберной автоматической зенитной пушки. Как средства огневой поддержки пехотных рот. Сколько ещё это позорище будет длиться? Афганистан, две войны в Чечне, Грузия... полвека уже пехота изгаляется как может раз за разом громоздя ЗУ-23-2 в кузова машин. И раз за разом командование делает вид, что ничего не происходит и ничего этого на надо... Вот смотришь порой на всё это безобразие и начинаешь понимать Сталина. Правда что ли без массовых чисток командного состава армия тупо гниёт изнутри?
      1. Starover_Z Ранг пользователя
        Starover_Z
        0
        Сегодня, 13:20
        Цитата: abc_alex
        И раз за разом командование делает вид, что ничего не происходит и ничего этого на надо...

        И тут будет взаимная "охота", особенно когда установка будет в пути. С одного дрона сверху заметят и пошлют ударные дроны с разных сторон. Без специального радара тут не обойтись. Хорошо если будут ездить с включённой системой РЭБ и глушения.
        1. abc_alex Ранг пользователя
          abc_alex
          0
          Сегодня, 13:37
          Так всегда и везде. Самолёты и зенитки, танки и ПТ пушки, корабли и ПКР. Я в данном случае говорю не об этом.
          У нас есть высокомобильная система ПВО ближнего радиуса с радаром и ОЛС. Гибка-С.

          Я говорил о том, что уже полвека как стоит вопрос о необходимости придать ротам артиллерийскую системы на базе автоматической пушки калибра 20-30 мм. И именно на базе армейского грузовика. Не БТР или БМП. У них свои ниши, а именно на базе грузовика. Причём именно универсальной системы. С Афгана пехота массово громоздит СУ-23-2 на грузовики. И раз за разом генералы утверждают, что "им не надо".
          А оно не просто "надо", а необходимо. Вот сейчас для борьбы с БПЛА. Была бы в войсках штатная серийная система такого рода, можно было бы быстро создать и ротное ПВО, скомбинировав готовые ОЛС отечественной техники с пушками...
        2. Nastia Makarova Ранг пользователя
          Nastia Makarova
          0
          Сегодня, 13:38
          это про подразделения в белгородской и курской областей, какие там впн дроны
    8. Kollega Ранг пользователя
      Kollega
      0
      Сегодня, 13:11
      Без специального боеприпаса и без системы определения направления чужого дрона -- система будет бесполезной.

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