«Мы не обсуждаем приказы»: Сырский заявил о «воинском долге» перед Зеленским

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«Мы не обсуждаем приказы»: Сырский заявил о «воинском долге» перед Зеленским

Занявший пост главкома ВСУ Александр Сырский считается марионеткой главы киевского режима Зеленского, всецело преданной своему покровителю. Не обладая особыми полководческими дарованиями, он видит смысл своей работы в неукоснительном выполнении поручений президента и решения поставленных им задач.

В этой связи он считает недопустимым любое несогласие с позицией Зеленского, которое позволял себе прежний главком Валерий Залужный, за что и поплатился своей должностью:



У военных есть одна обязанность – мы не обсуждаем приказы, мы их выполняем. Поэтому если у президента страны, Верховного главнокомандующего, были причины для такой замены, особенно во время активной фазы войны, - это означает, что эти причины – весомые.


Учитывая такое отношение к своему «воинскому долгу», новый главком вполне заслужил репутацию «мясника», которую ему дали украинские военнослужащие.

Сырский нас всех убьёт

- заявил один из солдат изданию Politico.

Хотя следует отметить, что любой военачальник, стоящий во главе ВСУ, будет действовать в общей парадигме существования киевского режима: сражаться до последнего украинца. Такую «боевую задачу» поставили перед властями страны Соединенные Штаты, а отказаться от её выполнения означает подписать себе приговор.
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    12 комментариев
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    1. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +4
      Сегодня, 12:46
      любой военачальник, стоящий во главе ВСУ, будет действовать в общей парадигме существования киевского режима: сражаться до последнего украинца

      Согласен. Честно признаться не вижу в их командирах никакой разницы...
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +4
        Сегодня, 12:50
        Занявший пост главкома ВСУ Александр Сырский считается марионеткой главы киевского режима Зеленского, всецело преданной своему покровителю.

        Раз должен будет отрабатывать, а главное в политику не лезть... Ну а мы подождём следующего главкома... Тем более, что они на войне очень часто меняются...
    2. С.З. Ранг пользователя
      С.З.
      -5
      Сегодня, 12:48
      "Занявший пост главкома ВСУ Александр Сырский считается марионеткой главы киевского режима Зеленского, всецело преданной своему покровителю. Не обладая особыми полководческими дарованиями, он видит смысл своей работы в неукоснительном выполнении поручений президента и решения поставленных им задач."

      Это точно про Украину?
      1. Ныробский Ранг пользователя
        Ныробский
        +6
        Сегодня, 12:58
        Цитата: С.З.
        "Занявший пост главкома ВСУ Александр Сырский считается марионеткой главы киевского режима Зеленского, всецело преданной своему покровителю. Не обладая особыми полководческими дарованиями, он видит смысл своей работы в неукоснительном выполнении поручений президента и решения поставленных им задач."

        Это точно про Украину?

        Нет, это про американскую колонию, которая раньше называлась украина. yes
    3. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +3
      Сегодня, 12:53
      Ну да, за свободу, демократию и зелебобус... флаг меж булок и вперёд, грудью на амбразуру.
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +4
      Сегодня, 12:53
      У военных есть одна обязанность – мы не обсуждаем приказы, мы их выполняем.
      В армии действительно приказы не обсуждаются. Даже согласно Дисциплинарного Устава приказ можно оспорить только после его выполнения. Но у Сырского свое понимание этого, отсюда и характерные прозвища в армейской среде. Да если бы только у Сырского, остальные не лучше. Спонсоры войны сказали до последнего украинца, значит до последнего.
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        +2
        Сегодня, 13:06
        Даже согласно Дисциплинарного Устава приказ можно оспорить только после его выполнения.

        Вспомнилось...
        "... Жизнью шутит он моею,
        И, у жизни на краю,
        Обсуждать приказ не смею,
        Просыпаюсь и курю…" (А. Межиров)
    5. андрей мартов Ранг пользователя
      андрей мартов
      0
      Сегодня, 12:54
      А кто таков этот "последний украинец" до которого собираются воевать,как его Фамилие Имя Отчество. . . winked
    6. ТермиНахТер Ранг пользователя
      ТермиНахТер
      +4
      Сегодня, 12:58
      А чем Залужа, был лучше Сырника? Никаких стратегических талантов не проявил. Это прекрасно видно и по Мариуполю, и по наступлению в Харьковской и Херсонской областях, и по прошлогоднему контрнахрюку. С чисто человеческой точки зрения, то же, скажем мягко - продукт жизнедеятельности человека. Был не согласен с Зелей - рапорт на стол и на "вольные хлеба". Но предпочел сидеть на своем месте, пока не выгнали, гнать людишек на убой и зарабатывать миллионы. Домишко в Чили купил, счета в заграничных банках. На хрена ему тот Бандерлянд? Для них, для всех, Украина - территория, на которой они зарабатывают деньги, а не Родина.
      1. Ныробский Ранг пользователя
        Ныробский
        +3
        Сегодня, 13:05
        Цитата: ТермиНахТер
        А чем Залужа, был лучше Сырника? Никаких стратегических талантов не проявил.

        Тут вопрос не в таланте, а в личной преданности.
        Залужный для Зелепуки представлял угрозу политическую и, в случае заявки на трон всея украины, мог забрать у вовы гетьманскую булаву в результате простых выборов президента без всяких майданов т.к. был популярен как среди военнослужащих, так и среди громадян. Сырский в этом плане для Зелепуки абсолютно безопасен.
        1. Дес Ранг пользователя
          Дес
          0
          Сегодня, 13:59
          Таки ведь и нет у г.Зеленского конкурентов)). А вот это удивительно. И, разумеется, никаких аналогий.
    7. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      +3
      Сегодня, 12:59
      Чем у них хуже, тем нам легче.
      Нефиг указывать на их недостатки, пусть у них их будет больше.

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