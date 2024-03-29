У военных есть одна обязанность – мы не обсуждаем приказы, мы их выполняем. Поэтому если у президента страны, Верховного главнокомандующего, были причины для такой замены, особенно во время активной фазы войны, - это означает, что эти причины – весомые.

Сырский нас всех убьёт

Занявший пост главкома ВСУ Александр Сырский считается марионеткой главы киевского режима Зеленского, всецело преданной своему покровителю. Не обладая особыми полководческими дарованиями, он видит смысл своей работы в неукоснительном выполнении поручений президента и решения поставленных им задач.В этой связи он считает недопустимым любое несогласие с позицией Зеленского, которое позволял себе прежний главком Валерий Залужный, за что и поплатился своей должностью:Учитывая такое отношение к своему «воинскому долгу», новый главком вполне заслужил репутацию «мясника», которую ему дали украинские военнослужащие.- заявил один из солдат изданию Politico.Хотя следует отметить, что любой военачальник, стоящий во главе ВСУ, будет действовать в общей парадигме существования киевского режима: сражаться до последнего украинца. Такую «боевую задачу» поставили перед властями страны Соединенные Штаты, а отказаться от её выполнения означает подписать себе приговор.