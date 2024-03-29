Опубликованы кадры уничтожения военнослужащим ВС РФ FPV-дрона ВСУ огнём стрелкового оружия
В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть момент уничтожения бойцом российской армии украинского FPV-дрона. Примечательно, что беспилотник был уничтожен на подлете огнем из автомата.
Как можно увидеть, российский военнослужащий меткими выстрелами из стрелкового оружия успешно сбил летевший прямо на него беспилотник противника. При этом FPV-дрон был уничтожен на подлете, буквально на расстоянии около десяти метров.
Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский солгал, когда утверждал, что до конца текущего года украинской армии будет поставлен миллион беспилотников разных видов. Как сообщают украинские источники, исходя из озвученных Зеленским данных, за первый квартал 2024 года ВСУ должны были получить как минимум 250 тысяч дронов, однако в настоящее время Киев поставляет своим боевикам не более пяти процентов всех используемых ими беспилотников.
В то же время сообщается, что в России разработан новый тип FPV-дрона, дистанционно взрывающийся при приближении противника к засадной позиции. Как отмечают разработчики, беспилотник способен на протяжении нескольких месяцев в засаде ждать дистанционной активизации. Таким образом, расчет FPV может выйти на позицию старта, установить неактивированные дроны и уйти, не опасаясь быть обнаруженным средствами радиоэлектронной разведки ВСУ, после чего в нужный момент беспилотник может поразить приблизившегося к скрытой позиции противника.
- Минобороны России
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