Опубликованы кадры уничтожения военнослужащим ВС РФ FPV-дрона ВСУ огнём стрелкового оружия

11
Опубликованы кадры уничтожения военнослужащим ВС РФ FPV-дрона ВСУ огнём стрелкового оружия

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть момент уничтожения бойцом российской армии украинского FPV-дрона. Примечательно, что беспилотник был уничтожен на подлете огнем из автомата.

Как можно увидеть, российский военнослужащий меткими выстрелами из стрелкового оружия успешно сбил летевший прямо на него беспилотник противника. При этом FPV-дрон был уничтожен на подлете, буквально на расстоянии около десяти метров.






Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский солгал, когда утверждал, что до конца текущего года украинской армии будет поставлен миллион беспилотников разных видов. Как сообщают украинские источники, исходя из озвученных Зеленским данных, за первый квартал 2024 года ВСУ должны были получить как минимум 250 тысяч дронов, однако в настоящее время Киев поставляет своим боевикам не более пяти процентов всех используемых ими беспилотников.

В то же время сообщается, что в России разработан новый тип FPV-дрона, дистанционно взрывающийся при приближении противника к засадной позиции. Как отмечают разработчики, беспилотник способен на протяжении нескольких месяцев в засаде ждать дистанционной активизации. Таким образом, расчет FPV может выйти на позицию старта, установить неактивированные дроны и уйти, не опасаясь быть обнаруженным средствами радиоэлектронной разведки ВСУ, после чего в нужный момент беспилотник может поразить приблизившегося к скрытой позиции противника.

  • Минобороны России
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

ВКонтакте Дзен Телеграм
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 13:17
    — Василий Тёркин! ...
    ( «Кто стрелял?» .Александр Твардовский)
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 13:38
      ( «Кто стрелял?» .Александр Твардовский)

      Может из профессиональных охотников, тех что белке в глаз попадают... Хорошо что всё так закончилось... Бывает и дрон побеждает... Пацаны, сильно не рискуйте, а главное вернитесь живыми домой!!!
  2. Mazunga Ранг пользователя
    Mazunga
    +2
    Сегодня, 13:18
    фартануло братишкам фарта и дальше по житухе вернитесь живыми с победой
  3. СергейАлександрович Ранг пользователя
    СергейАлександрович
    0
    Сегодня, 13:20
    Дробь ещё нужна твердая, как в патронах для стендовой стрельбы.
  4. alexoff Ранг пользователя
    alexoff
    0
    Сегодня, 13:24
    А какое стрелковое оружие? Небось нештатное? Куда смотрят полковые бюрократы?!
    1. СергейАлександрович Ранг пользователя
      СергейАлександрович
      +1
      Сегодня, 13:29
      Судя по объему пороховых газов по видео, действительно имеет место быть нетрадиционное стрелковое вооружение.
  5. Горный стрелок Ранг пользователя
    Горный стрелок
    +1
    Сегодня, 13:40
    Есть же "Сайга". 12 калибра. Дробь? Картечь! Хорошо бы "вязаная". Чтобы плотность сохраняла на дистанции 50-70 метров. И на стенде потренировать "по тарелочкам"
    1. СергейАлександрович Ранг пользователя
      СергейАлександрович
      0
      Сегодня, 13:54
      Скорее всего, это она и есть.
  6. 89824024836
    89824024836
    0
    Сегодня, 13:42
    Для поражения дронов ручным боевым автоматическим оружием необходимо увеличить плотность огня до 2000 выстрелов в мин. Кстати не проблема. Вопрос охлаждения ствола решается перекачиваемым через него воздуха - патент РФ(открыт), вопрос скорострельности - специальным много пульным патроном.
  7. Тополь Ранг пользователя
    Тополь
    0
    Сегодня, 13:42
    Мне кажется, против таких Дронов помповик подошёл бы с дробью или картечью, всё-таки там пятно поражения побольше.
  8. AVA77 Ранг пользователя
    AVA77
    +1
    Сегодня, 13:45
    Судя по видео, талант и хладнокровие.
    Моё почтение стрелку.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»