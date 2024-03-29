Пресс-секретарь президента РФ ответил на слова главы МИД Украины о «формуле мира»: не приемлем навязанные правила переговоров
Российская Федерация не собирается следовать каким-либо правилам проведения переговоров, навязываемым извне. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков.
Представитель Кремля ответил на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Украинский министр иностранных дел ранее допустил возможность обсуждения с Россией урегулирования конфликта в рамках потенциальных второго и третьего мирного саммита в Швейцарии, но опираясь на предлагаемую Киевом «формулу мира» украинского президента Владимира Зеленского.
По словам Кулебы, «формула мира» представляет собой некий аналог «меню», в котором можно выбирать отдельные пункты для дальнейшей работы. Напомним, что Украина требует от России отказаться от всех новых регионов, вошедших в ее состав с 2014 года, включая Крымский полуостров.
Пресс-секретарь российского президента заявил, что Российская Федерация не собирается следовать правилам, которые «будут кем-то еще выработаны», и участвовать в навязанных переговорах по урегулированию ситуации на Украине.
В то же время, Москва неоднократно допускала вероятность проведения переговоров по урегулированию конфликта, но на своих условиях, предполагающих признание российскими вошедших в состав нашей страны по итогам референдумов новых регионов – Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Украинский режим с подачи западных покровителей с такими результатами конфликта категорически не согласен.
- kremlin.ru
Информация