Пресс-секретарь президента РФ ответил на слова главы МИД Украины о «формуле мира»: не приемлем навязанные правила переговоров

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Пресс-секретарь президента РФ ответил на слова главы МИД Украины о «формуле мира»: не приемлем навязанные правила переговоров

Российская Федерация не собирается следовать каким-либо правилам проведения переговоров, навязываемым извне. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков.

Представитель Кремля ответил на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Украинский министр иностранных дел ранее допустил возможность обсуждения с Россией урегулирования конфликта в рамках потенциальных второго и третьего мирного саммита в Швейцарии, но опираясь на предлагаемую Киевом «формулу мира» украинского президента Владимира Зеленского.

По словам Кулебы, «формула мира» представляет собой некий аналог «меню», в котором можно выбирать отдельные пункты для дальнейшей работы. Напомним, что Украина требует от России отказаться от всех новых регионов, вошедших в ее состав с 2014 года, включая Крымский полуостров.

Пресс-секретарь российского президента заявил, что Российская Федерация не собирается следовать правилам, которые «будут кем-то еще выработаны», и участвовать в навязанных переговорах по урегулированию ситуации на Украине.

В то же время, Москва неоднократно допускала вероятность проведения переговоров по урегулированию конфликта, но на своих условиях, предполагающих признание российскими вошедших в состав нашей страны по итогам референдумов новых регионов – Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Украинский режим с подачи западных покровителей с такими результатами конфликта категорически не согласен.
  • kremlin.ru
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10 комментариев
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  1. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +5
    Сегодня, 13:29
    Украина требует от России отказаться от всех новых регионов, вошедших в ее состав с 2014 года, включая Крымский полуостров.
    Не в том положении украина, чтобы требовать, а тем более у России. Им сейчас впору не требовать, а уже подумывать как и куда бежать в дальнейшем и престать уповать на "друзей украины", которые в нужный для них момент просто "умоют руки".
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 13:45
      Российская Федерация не собирается следовать каким-либо правилам проведения переговоров, навязываемым извне.

      Ну и очень хорошо... Нужно всё сделать, чтобы у нас для Украины были необсуждаемые условия, ну а для этого нужно побеждать и капитуляцию принимать... Понимаем, что это очень трудно, а по другому никак... По другому война против нас будет длиться вечно...
  2. alystan Ранг пользователя
    alystan
    +1
    Сегодня, 13:30
    Украинский министр иностранных дел ранее допустил возможность обсуждения с Россией урегулирования конфликта в рамках потенциальных второго и третьего мирного саммита в Швейцарии, но опираясь на предлагаемую Киевом «формулу мира» украинского президента Владимира Зеленского.

    Послать Женевские саммиты вслед за Минскими соглашениями. И Зеленского с Кулебой вместе с их кураторами туда же.
  3. Msi Ранг пользователя
    Msi
    +2
    Сегодня, 13:33
    Российская Федерация не собирается следовать каким-либо правилам проведения переговоров, навязываемым извне.

    Сейчас нам крайне невыгодны паузы и переговоры... Ситуация на украине для них не очень хорошая...
    1. Монтесума Ранг пользователя
      Монтесума
      0
      Сегодня, 13:58
      Цитата: Msi
      Сейчас нам крайне невыгодны паузы и переговоры

      Предполагаю, что их и не будет. Зе зациклен на своём ультиматуме, РФ тоже останавливаться не собирается, судя по наращиванию темпов разрушения укрорейховской инфраструктуры. Наступает сезон интенсификации боевых действий, так что ждём переломных событий не в пользу киевской хунты.
  4. Тополь Ранг пользователя
    Тополь
    0
    Сегодня, 13:38
    «формула мира» представляет собой некий аналог «меню»,
    Там на западе сейчас вовсю продвигают разных типа "съедобных" червяков и тараканов. И это их "меню" такое же. Пускай сами едят.
  5. Evgenijus Ранг пользователя
    Evgenijus
    +1
    Сегодня, 13:46
    На эти условия переговоров с Украиной возможен только Ультиматум от России о немедленном прекращении военных действий ВСУ, сдаче всего оружия, расформировании регулярной армии Украины и всех националистических украинских и прочих формирований, выдача для суда всех военных преступников, освобождение пленных, финансовая компенсация за разрушенные города и населенные пункты ДНР и ЛНР и других территорий, которые разрушены в результате обстрелов со стороны ВСУ. Юристы дополнят этот список. Но вопрос все же есть - почему нет до сих пор этого Ультиматума, при невыполнении которого Россия продолжит СВО, расширив список задач перед армией России.
  6. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    +1
    Сегодня, 13:46
    Зашибись-заценили новость! Имею сказать, таки: моё мнение, признать вна террористическим гос-вом, как и её сюзерена - би дэ Фашингтона и саксо-наглию с Ландоном со всеми последующими возможными контактами, Первое- полная и безоговорочная капитуляция,
    2.Второесложение всех видов вооружени й под контроллем ВС РФ в СВО + ВС союзников дружественных стран при содействии ООН, ни в коем случае не СБ ООН, выкормышей и проплаченных янке-срие-ей и ястребами саксо-наглов и прочих врагов человечества в лице глобалистов теневого государства шса;
    3. Обмен списками военнопленных при срочном содействии комиссара ООН по перемещённым лицам и МКК ( Международного Красного Креста ) в пределах полномочий.
    И ещё 10 обязательных пунктов, уверен , дипломаты РФ обладают таковыми обязательными навыками проведения необходимых таких случаях движух!
    Пы сы И, разумееется, никакой остановки действий ВС РФ в СВО; цели и задачи , намеченные Верховным , должны быть выполнены в полном объёме!
    Здоровья ВС РФ в СВО: Живыми с Победой к любящим и любимым семьям!
    Вы- наше всё! Гордимся Вами, мы , наши дети и внуки равняются на вас, бесконечно
    любим вас! И наши кулаки - всегда Вам в помощь!
    Смерть врагам!
    Победа будет за нами!
  7. С.З. Ранг пользователя
    С.З.
    0
    Сегодня, 13:55
    Песков сказал правильно, да только у него никто и не спрашивал. Пока на ЛБС ситуация не определена до конца, никакие переговоры не начнутся. Ни мы, ни они не исчерпали своих ресурсов, прежде всего человеческих. Видимо, борьба будет идти именно до этого, пока у одной из сторон не кончатся люди для войны.

    При этом борьба все ближе подходит не к политическому спору, а к борьбе на выживание, в котором безусловным победителем окажется третья сторона.

    Не так важно, сколько еще территорий мы приобретем а сколько потеряет Украина, важно, что и мы и они выползем из этой борьбы ослабленными и истощенными под молчаливое одобрение так ненавистного нам Запада и хитрого Китая, которые уже сейчас прикидывает, кто и сколько получит - ведь они теряют только условные банковские знаки, которые с лихвой вернут себе по окончании конфликта.

    Украина попадет в сферу влияния Запада, куда она так стремилась, а мы - в сферу влияния Китая, что прекрасно демонстрирует мудрость тех, кто это затеял.
  8. Анна Штольц
    Анна Штольц
    0
    Сегодня, 14:00
    Основа обсуждений в последнее время - это обсуждение высказываний всевозможных политиков, госдеятелей и прочих аналитиков. Но, как показала практика, обращать внимание на то, что было сказано даже на самом высоком уровне, абсолютно не стоит. Сегодня они говорят одно, завтра - другое, и ни то, ни другое вообще никакого веса не имеет. Как, например, высказывания данного профессионального изрекателя рандомных заявлений. Имеет смысл обсуждать только свершившиеся факты. Ну и как-то самим их обрабатывать, чтобы строить версии будущего.

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