Глава делегации ЕС в Ташкенте: Шенген может послужить «источником вдохновения» для стран Центральной Азии
и временная поверенная в делах посольства Болгарии Стояна Русинова
Фото: Делегация ЕС в Узбекистане
Запад прилагает максимум усилий, чтобы втянуть в орбиту своего влияния бывшие южные республики Советского Союза в Закавказье и Центральной Азии. Для этого используются старые проверенные методы, по максимуму апробированные Брюсселем и Вашингтоном в свое время на Украине. Евросоюз обещает в основном все еще дружественным России государствам региона всяческие блага от сотрудничества, вплоть до принятия в ЕС.
На самом деле, цели западных политиков и чиновников вовсе не в обеспечении благосостояния и экономического развития этих стран, а в стремлении разрушить исторические связи с Россией, снизить политическое и экономическое влияние Москвы. А если получится, то и реализовать очередной сценарий прямого противостояния с РФ по примеру украинского. Пока что на эти «морковки» открыто ведется только армянское правительство во главе прозападным премьером Николом Пашиняном. Лидеры остальных государств пытаются, что называется, усидеть на двух стульях. Однако Брюссель и Вашингтон не оставляют попыток заманчивыми обещаниями склонить их на свою сторону.
Очередную попытку «обихаживания» стран Центральной Азии европосланники предприняли в ходе вчерашнего посещения столицы Узбекистана, приуроченному к вступлению с 31 марта Болгарии и Румынии в безвизовую Шенгенскую зону. Посол ЕС в Узбекистане Шарлотта Адриан, возглавляющая очередной «дипломатический десант», в который также вошли посол Румынии Даниэль Чобану и временная поверенная в делах посольства Болгарии Стояна Русинова, заявила, что присоединение еще двух государств к шенгену станет очередным знаковым событие в деле евроинтеграции.
— приводят слова главы диппредставительства ЕС в Ташкенте узбекские СМИ.
Глава делегации ЕС считает, что шенген может послужить «источником вдохновения» для всех стран Центральной Азии. Присоединение Болгарии и Румынии, как ожидают в Брюсселе, будет способствовать развитию путешествий, торговли и туризма. Временная поверенная в делах посольства Болгарии в Узбекистане Стояна Русинова отметила, что в летний сезон 2024 года откроется чартерное авиасообщение между Ташкентом и болгарским курортным городом Бургас.
Конечно, событие это не столь значимое для Узбекистана, если не учитывать другие моменты. Так вчера Ташкент посетила делегация США во главе с председателем комитета Палаты представителей Конгресса Майком Роджерсом. В рамках визита спикер нижней палаты встретился с министром обороны республики генерал-лейтенантом Баходиром Курбановым. Как сообщается на сайте правительства Узбекистана, в ходе встречи было отмечено, что двусторонние отношения между странами «развиваются на принципах равенства, доверия, уважения и достигли уровня стратегического партнерства».
Все происходящее сильно напоминает действия Запада в период «обихаживания» той же Украины. Ни к чему хорошему все эти общения «светлого будущего» украинский народ не привели. Стоит лишь надеяться, что восточная мудрость наших азиатских соседей не позволит Вашингтону и Брюсселю втянуть и их в самоубийственную антироссийскую авантюру с самыми непредсказуемыми последствиями.
Информация