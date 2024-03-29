Глава делегации ЕС в Ташкенте: Шенген может послужить «источником вдохновения» для стран Центральной Азии

3
Глава делегации ЕС в Ташкенте: Шенген может послужить «источником вдохновения» для стран Центральной Азии

Посол Румынии Даниэль Чобану, посол ЕС Шарлотта Адриан
и временная поверенная в делах посольства Болгарии Стояна Русинова
Фото: Делегация ЕС в Узбекистане


Запад прилагает максимум усилий, чтобы втянуть в орбиту своего влияния бывшие южные республики Советского Союза в Закавказье и Центральной Азии. Для этого используются старые проверенные методы, по максимуму апробированные Брюсселем и Вашингтоном в свое время на Украине. Евросоюз обещает в основном все еще дружественным России государствам региона всяческие блага от сотрудничества, вплоть до принятия в ЕС.



На самом деле, цели западных политиков и чиновников вовсе не в обеспечении благосостояния и экономического развития этих стран, а в стремлении разрушить исторические связи с Россией, снизить политическое и экономическое влияние Москвы. А если получится, то и реализовать очередной сценарий прямого противостояния с РФ по примеру украинского. Пока что на эти «морковки» открыто ведется только армянское правительство во главе прозападным премьером Николом Пашиняном. Лидеры остальных государств пытаются, что называется, усидеть на двух стульях. Однако Брюссель и Вашингтон не оставляют попыток заманчивыми обещаниями склонить их на свою сторону.

Очередную попытку «обихаживания» стран Центральной Азии европосланники предприняли в ходе вчерашнего посещения столицы Узбекистана, приуроченному к вступлению с 31 марта Болгарии и Румынии в безвизовую Шенгенскую зону. Посол ЕС в Узбекистане Шарлотта Адриан, возглавляющая очередной «дипломатический десант», в который также вошли посол Румынии Даниэль Чобану и временная поверенная в делах посольства Болгарии Стояна Русинова, заявила, что присоединение еще двух государств к шенгену станет очередным знаковым событие в деле евроинтеграции.

Это также хорошая новость для Узбекистана, поскольку открываются новые возможности для путешествий и обмена

— приводят слова главы диппредставительства ЕС в Ташкенте узбекские СМИ.

Глава делегации ЕС считает, что шенген может послужить «источником вдохновения» для всех стран Центральной Азии. Присоединение Болгарии и Румынии, как ожидают в Брюсселе, будет способствовать развитию путешествий, торговли и туризма. Временная поверенная в делах посольства Болгарии в Узбекистане Стояна Русинова отметила, что в летний сезон 2024 года откроется чартерное авиасообщение между Ташкентом и болгарским курортным городом Бургас.

Конечно, событие это не столь значимое для Узбекистана, если не учитывать другие моменты. Так вчера Ташкент посетила делегация США во главе с председателем комитета Палаты представителей Конгресса Майком Роджерсом. В рамках визита спикер нижней палаты встретился с министром обороны республики генерал-лейтенантом Баходиром Курбановым. Как сообщается на сайте правительства Узбекистана, в ходе встречи было отмечено, что двусторонние отношения между странами «развиваются на принципах равенства, доверия, уважения и достигли уровня стратегического партнерства».


Фото: Правительство Узбекистана


Все происходящее сильно напоминает действия Запада в период «обихаживания» той же Украины. Ни к чему хорошему все эти общения «светлого будущего» украинский народ не привели. Стоит лишь надеяться, что восточная мудрость наших азиатских соседей не позволит Вашингтону и Брюсселю втянуть и их в самоубийственную антироссийскую авантюру с самыми непредсказуемыми последствиями.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    3 комментария
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. ian Ранг пользователя
      ian
      +2
      Сегодня, 13:46
      "Равшан и Джамшут в Париже". Новая страница истории....
    2. alystan Ранг пользователя
      alystan
      0
      Сегодня, 13:53
      Прямо морковка и пряник в одном флаконе. Все это уже проходили, дочь Каримова не даст соврать.
      Раньше правда только богатых Буратин всякими поблажками зазывали к себе. Потом их стали гнобить и проверять на законность их богатств. На днях, наполовину узбек Каримов подал в суд на двух немецких судей за неправомерные действия против его собственности в ЕС.
      Вот кого надо в качестве антирекламы против ЕС использовать.
    3. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 13:59
      Вступайте! Один глупый и быковатый народец уже,вступил. До сих пор, в окопах сидят и даже кружевных труселей не дали. Скоро наши узбеки будут кричать " эй, вонючий хо#хол, пошел вон,мана!")

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»