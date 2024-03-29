Западная пресса: Армия Китая построила в пустыне Внутренней Монголии точную копию правительственного района столицы острова Тайвань

Власти Китая могут готовить части Народно-освободительной армии (НОАК) к проведению военной операции против острова Тайвань. К такому выводу приходит западная пресса, анализируя информацию о полигоне с точной копией правительственного квартала столицы Тайваня города Тайбэя.Как утверждает одно из немецких изданий, копия правительственного района тайваньской столицы была построена в пустынном районе Внутренней Монголии, в 1000 километрах к западу от столицы КНР Пекина. Полигон можно увидеть на спутниковых снимках.По мнению экспертов, структура зданий и улиц воспроизводит правительственный район Тайбэя с максимальной точностью. В центре построенного квартала находится здание президентской администрации. Кроме того, построены 10 улиц, перекрестки и площади, а многие здания представляют собой лишь муляжи фасадов.Строительство подобного масштабного полигона не имеет иных объяснений, кроме как подготовки китайской армии к проведению военной операции против Тайваня. Для этого боевым подразделениям необходимо отточить до автоматизма действия на улицах тайваньской столицы.Ситуация в Тайваньском проливе в последнее время значительно обострилась. Во многом причина этому – политика США, способствующих эскалации конфликтных ситуаций практически во всех странах и регионах, где есть их определенные интересы. Тайвань в этом плане не является исключением, как и другая проблемная точка Восточной Азии – Корейский полуостров, где США продолжают содействовать милитаризации Южной Кореи и провоцировать Северную Корею на ответные меры.

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