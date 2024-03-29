Западная пресса: Армия Китая построила в пустыне Внутренней Монголии точную копию правительственного района столицы острова Тайвань

9
Западная пресса: Армия Китая построила в пустыне Внутренней Монголии точную копию правительственного района столицы острова Тайвань

Власти Китая могут готовить части Народно-освободительной армии (НОАК) к проведению военной операции против острова Тайвань. К такому выводу приходит западная пресса, анализируя информацию о полигоне с точной копией правительственного квартала столицы Тайваня города Тайбэя.

Как утверждает одно из немецких изданий, копия правительственного района тайваньской столицы была построена в пустынном районе Внутренней Монголии, в 1000 километрах к западу от столицы КНР Пекина. Полигон можно увидеть на спутниковых снимках.



По мнению экспертов, структура зданий и улиц воспроизводит правительственный район Тайбэя с максимальной точностью. В центре построенного квартала находится здание президентской администрации. Кроме того, построены 10 улиц, перекрестки и площади, а многие здания представляют собой лишь муляжи фасадов.

Строительство подобного масштабного полигона не имеет иных объяснений, кроме как подготовки китайской армии к проведению военной операции против Тайваня. Для этого боевым подразделениям необходимо отточить до автоматизма действия на улицах тайваньской столицы.

Ситуация в Тайваньском проливе в последнее время значительно обострилась. Во многом причина этому – политика США, способствующих эскалации конфликтных ситуаций практически во всех странах и регионах, где есть их определенные интересы. Тайвань в этом плане не является исключением, как и другая проблемная точка Восточной Азии – Корейский полуостров, где США продолжают содействовать милитаризации Южной Кореи и провоцировать Северную Корею на ответные меры.
  • Министерство обороны Российской Федерации
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

ВКонтакте Дзен Телеграм
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ian Ранг пользователя
    ian
    +3
    Сегодня, 13:30
    И правильное решение. И "недругам" страшно, и специалисты отработают тактику. Максимальная эффективность и минимальные потери на месте.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 13:30
    «Строительство подобного масштабного полигона не имеет иных объяснений, кроме как подготовки китайской армии к проведению военной операции против Тайваня» —

    — Кино они снимают ...
    1. ian Ранг пользователя
      ian
      +2
      Сегодня, 13:34
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Кино они снимают ...

      Точно. "А я иду, шагаю по Тайбэю"
      1. антивирус Ранг пользователя
        антивирус
        0
        Сегодня, 13:46
        Чины обманули всех дважды.
        Квартал трансфомер.
        Из тайбея в вашинтон.и лондон
        А кремля там пока не видели?
  3. СергейАлександрович Ранг пользователя
    СергейАлександрович
    0
    Сегодня, 13:32
    Готовятся к штурму "дворца Амина"?
  4. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +3
    Сегодня, 13:34
    По заветам А.В. Суворова. Вот только, что-то подсказывает, что этот макет и для авиации.
  5. Комментарий был удален.
  6. Enceladus Ранг пользователя
    Enceladus
    +1
    Сегодня, 13:39
    Строительство подобного масштабного полигона не имеет иных объяснений, кроме как подготовки китайской армии к проведению военной операции против Тайваня.

    Есть! Троллинг 80 левела! good И рыпку сьесть и на люстре покачаться! lol
  7. Лешак Ранг пользователя
    Лешак
    +3
    Сегодня, 13:40
    Не знаю, что там и зачем, но то что китайцы умеют учиться факт неоспоримый. Любой полезный опыт тут же берут на вооружение без лишней волокиты.
  8. Gomunkul Ранг пользователя
    Gomunkul
    0
    Сегодня, 13:56
    Строительство подобного масштабного полигона не имеет иных объяснений, кроме как подготовки китайской армии к проведению военной операции против Тайваня.
    Поживём, увидим. Сейчас сложно строить догадки, каким образом КНР собирается решать вопрос с Тайванем.
    Подкину и я свой вариант, для чего Китай построил макет правительственного квартала: Моё видение: спецназ КНР под видом туристов попадает на Тайвань, в условленном месте получает оружие, рассредотачивается по близь лежащим зданиям к правительственному кварталу, в час Х, перекрываются все подъезды к нему, штурмовые группы захватывают руководство страны. В эфир выходит обращение к народу о том, что правительство отправлено в отставку, избрано новое переходное правительство для воссоединение острова с материком. Для исключения вмешательства из вне, переходное правительство обращается к властям КНР за помощью. На остров водятся войска для поддержания правопорядка. В день Х проводится референдум и т.д. и т.п. hi

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»