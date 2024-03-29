Бундестаг: Страны НАТО не станут автоматически членами конфликта в случае отправки одной из них войск на Украину
Отправка одной из стран НАТО своих войск на территорию Украины не делает остальные страны альянса участниками конфликта. К такому выводу пришли в германском Бундестаге, сообщают немецкие медиа.
Научный департамент немецкого парламента пришел выводу, что страны НАТО не становятся автоматически участниками конфликта, если одна из них решит отправить свои войска на Украину. В этом случае эта страна, а под ней понимается Франция, будет действовать на свой страх и риск, статья 5 устава НАТО здесь работать не будет.
- заявила депутат Беатрикс фон Шторх добавив, что вмешательство французских войск в конфликт на Украине допустимо согласно уставу ООН, но статья 5 устава НАТО о коллективной обороне работает только в случае нападения на страны альянса. Здесь же речь идет о собственной инициативе Франции.
Другими словами, если французы хотят повоевать против российской армии, то флаг им в руки, раз такое у них желание. Но они будут воевать одни, остальные страны альянса в конфликт вмешиваться не будут.
Напомним, что заявление французского президента Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину было встречено критикой со стороны всех членов альянса, кроме Прибалтики. На сегодняшний день практически все лидеры стран блока высказались в негативном ключе в отношении этой идеи, отказавшись посылать войска на Украину. Даже в США покрутили пальцем у виска, комментируя французскую инициативу.
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