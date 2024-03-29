Бундестаг: Страны НАТО не станут автоматически членами конфликта в случае отправки одной из них войск на Украину

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Бундестаг: Страны НАТО не станут автоматически членами конфликта в случае отправки одной из них войск на Украину

Отправка одной из стран НАТО своих войск на территорию Украины не делает остальные страны альянса участниками конфликта. К такому выводу пришли в германском Бундестаге, сообщают немецкие медиа.

Научный департамент немецкого парламента пришел выводу, что страны НАТО не становятся автоматически участниками конфликта, если одна из них решит отправить свои войска на Украину. В этом случае эта страна, а под ней понимается Франция, будет действовать на свой страх и риск, статья 5 устава НАТО здесь работать не будет.



(...) участие страны НАТО в коллективной самообороне (статья 51 Устава ООН) от имени Украины не будет являться поводом для реализации пятой статьи Договора альянса

- заявила депутат Беатрикс фон Шторх добавив, что вмешательство французских войск в конфликт на Украине допустимо согласно уставу ООН, но статья 5 устава НАТО о коллективной обороне работает только в случае нападения на страны альянса. Здесь же речь идет о собственной инициативе Франции.

Другими словами, если французы хотят повоевать против российской армии, то флаг им в руки, раз такое у них желание. Но они будут воевать одни, остальные страны альянса в конфликт вмешиваться не будут.

Напомним, что заявление французского президента Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину было встречено критикой со стороны всех членов альянса, кроме Прибалтики. На сегодняшний день практически все лидеры стран блока высказались в негативном ключе в отношении этой идеи, отказавшись посылать войска на Украину. Даже в США покрутили пальцем у виска, комментируя французскую инициативу.
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    12 комментариев
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    1. Uncle Lee Ранг пользователя
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 13:48
      Даже в США покрутили пальцем у виска, комментируя французскую инициативу.
      Хуже нет дурaкa с инициативой.
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 13:52
        Uncle Lee hi, моё мнение, здесь другое Макрона используют как пробный шар, нужна реакция России и если чего, то "смельчаков" наберется.
    2. Perun61 Ранг пользователя
      Perun61
      0
      Сегодня, 13:48
      Страны НАТО не станут автоматически вступать в войну в случае конфликта одной из них с Россией
    3. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 13:49
      Ну а что, "дружба" - "дружбой", а гробики врозь.
    4. Александр 3 Ранг пользователя
      Александр 3
      0
      Сегодня, 13:50
      Даже в США покрутили пальцем у виска, комментируя французскую инициативу.Им надо у макрона пальцем покрутить,может поймёт.
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 13:57
        Александр 3 hi, э нет США, в "сторонке" стоит пока, смотрит, на кой им лезть вперед, сначала Е. С. в ход пойдёт а там как пойдёт, коли Е. С. отхватит, Вашингтон скажет мы не при делах это их инициатива, а если плохой вариант для нас то эти уверяю вас примчатся быстрее ветра.
    5. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      0
      Сегодня, 13:51
      Уничтожим нато по одной стране? 30 шт - по 1 /год.
      Прибалтов не трогать, пока
    6. abc_alex Ранг пользователя
      abc_alex
      +1
      Сегодня, 13:54
      ... Им потребовалась целая научная комиссия Бундестага, чтобы прочитать текст устава НАТО???
      Или они отродясь её не читали, и комиссия нужна была, чтобы получить текст на руки?
      О том, что НИ ОДИН пункт устава не обеспечивает автоматического вступления в войну стран альянса написали уже по-моему на всех медийных площадках и раз миллион во всех соц. сетях.
      Я думаю, нужно усилить Комиссию. Тогда, возможно, она совершит прорывное открытие: даже НАПАДЕНИЕ на страну НАТО не означает автоматического выступления в войну стран альянса. :) :) :)
      1. Aken Ранг пользователя
        Aken
        0
        Сегодня, 13:58
        совершит прорывное открытие: даже НАПАДЕНИЕ на страну НАТО не означает автоматического выступления в войну стран альянса. :) :) :)

        Это открытие давно уже совершено.
        НАТО не будет вступать в войну, если нападение совершено на Польшу.
        А некоторые страны НАТО даже вздохнут с облегчением.
    7. Тополь Ранг пользователя
      Тополь
      0
      Сегодня, 13:56
      Французы, возможно, надеются, что наши ракеты через всю Европу до них не долетят. Зря надеются. Всплывёт наша подлодка в Атлантическом океане, шарахнет "Цирконами" куда надо и опять нырнет. Остальные выразят им сочувствие.
    8. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 14:00
      Так не бывает и не будет! Либо вы есть- либо вас нет!
    9. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      0
      Сегодня, 14:01
      А если этому инициатору прилетит, возможно ядреный батон, что члены будут делать, ведь один из них свой член сунул туда, куда не следовало совать?

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