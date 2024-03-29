Спецслужбы Таджикистана задержали девять предполагаемых сообщников, напавших на «Крокус Сити Холл» боевиков
На территории Таджикистана местными спецслужбами задержаны девять граждан республики. Их подозревают в связях с напавшими на подмосковный ТРЦ «Крокус Сити Холл» боевиками ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
В настоящее время в республике продолжаются оперативные мероприятия по выявлению лиц, сочувствующих радикальным группировкам и участвующих в их деятельности. Официальный Душанбе серьезно заволновался после нападения в подмосковном Красногорске, так как ужесточение Россией миграционной политики идет явно вразрез с политическими и экономическими интересами руководства Таджикистана.
Интересно, что в республике с экстремизмом и фундаментализмом спецслужбы борются очень активно. Это – одна из причин отъезда в Российскую Федерацию как раз той части таджикских граждан, которая сочувствует радикальным идеям и связана с экстремистскими группировками. До последнего времени контроль за подобной публикой в нашей стране был куда менее пристальным, чем в самом Таджикистане.
Напомним, что сейчас под стражей находятся все четверо исполнителей теракта в «Крокус Сити Холл». Все они – граждане Таджикистана, незадолго до нападения они находились в Турции, где могли проходить подготовку в учебных лагерях террористических группировок.
Кроме того, задержаны еще пятеро лиц, заподозренных в оказании различного содействия террористам при подготовке к нападению на ТРЦ в Красногорске. Участникам нападения грозит пожизненное лишение свободы.
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