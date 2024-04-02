80-летию со дня рождения А. А. Сереброва посвящается
Александр Александрович Серебров
Наблюдать космические пределы как самую близкую реальность, а родную планету как далекий оазис жизни – с недосягаемого для ее обитателей расстояния – то, к чему стремился и чего достиг Александр Серебров, четырежды покоривший открытый космос, работавший на станции «Мир» и участвовавший в ее научной и практической разработке.
Яркая жизнь летчика-космонавта инженера-физика Александра Александровича Сереброва, его стремление сделать возможным то, что никто из землян еще не делал – является примером для всех поколений. В 2024 году Александру Сереброву исполнилось бы 80 лет, поэтому нельзя не вспомнить о его многочисленных заслугах, отразившихся на истории современной России.
Детство
Александр Александрович Серебров родился 15 февраля 1944 года в Москве. Детство будущего космонавта прошло в Подмосковье, в посёлке Солнечный, где располагался санаторий, в котором после военной службы работала врачом мама Александра Сереброва – Мария Владиславовна.
Скоро настала пора идти в школу, а до ближайшей – 6 с половиной километров по лесу. На выручку пришла тётя, муж которой работал на Кировском шинном заводе. Она пригласила племянника к себе, чтобы он мог учиться в школе, пока мать не переберётся куда-нибудь поближе к городу.
Первые семь лет школьной жизни Александр Серебров провел в Кирове, в восьмом классе он переехал в Москву. Все свободное от школьных занятий и выполнения домашних заданий время Александр отдавал спорту. Как он сам отмечал: «Спорт помог мне выжить». Будучи ребенком послевоенных трудностей и имевшим проблемы со здоровьем в детстве – за первые 3 года жизни Александр 5 раз болел воспалением легких, именно спорт превратил его в крепкого, физически сильного, готового к покорению самых высоких вершин человека.
В школьные годы Александр занимался фигурным катанием, баскетболом, борьбой, лыжами, плаванием. В шестнадцатилетнем возрасте каждый месяц Александр проплывал в общей сложности по 100 километров. Занятия спортом закалили и укрепили Александра, восстановили его здоровье, а физическая подготовка юноши была на самом высоком уровне.
Стоит отметить, что и учился Александр Серебров хорошо, он был одним из лучших учеников по физике, посещал дополнительные лекции по математике и физике, принимал участие в олимпиадах, самостоятельно занимался по продвинутым учебникам. В результате Александр окончил школу с серебряной медалью, имея в аттестате только две четверки – по географии и истории.
В детстве Александр Серебров мечтал стать и танкистом, и пожарником, и летчиком, но в один вечер, как потом сам говорил Александр Серебров: «…что-то во мне изменилось». Возвращаясь домой с тренировки по фигурному катанию в ноябре 1957 года, с подсказки тренера Николая Александровича Брежнева, Александр увидел, как по небу очень быстро перемещается яркая звезда – это был первый искусственный спутник Земли. С того момента каждый вечер после тренировок, когда выключали освещение, Александр смотрел в небо, желая увидеть «движущуюся звезду».
3 ноября 1957 года был запущен второй искусственный спутник Земли. Через некоторое время он тоже стал появляться на небе перед взором юного Александра Сереброва. Часто говорят, что детские переживания и открытия могут стать началом новой неординарной жизни человека. Именно это и случилось с Александром Серебровым – яркое детское впечатление сыграло немалую роль в самоопределении.
Именно в то время, еще до полета Ю. Гагарина в космос, Александр Серебров решил стать инженером-испытателем суперсовременной авиационной техники. В 50-е годы стремительно развивалась сверхзвуковая авиация, и свое будущее Александр видел в создании и испытании техники, которая позволяла бы летать за пределами атмосферы с гиперзвуковой скоростью.
От товарища своего двоюродного брата Александр узнал, что в Московском физико-техническом институте есть аэромеханический факультет. На 4 курсе в качестве курсовой работы студенты должны были выполнить самостоятельный полет на самолете. Вдохновившись этой информацией, Александр Серебров за 3 года до окончания школы и первого полета человека в космос определился с поступлением в технический институт.
Закончив школу и успешно сдав вступительные испытания с первого раза, Александр Серебров в 1961 году поступил в самый сложный в мире технический вуз – МФТИ.
МФТИ
В институте Александр Серебров вел активную студенческую жизнь, был комсоргом, членом ДНД и физоргом группы, на старших курсах являлся членом факультетского бюро Всероссийского ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ) и проходил обучение на военной кафедре МФТИ. Помимо этого, Александр не забывал поддерживать себя в отличной физической форме – он был пловцом в сборной факультета и института.
Каждое лето с 1964 по 1966 год он работал в лагере «Орлёнок» с детьми 14–18 лет, которых он готовил к самостоятельности, учил понимать природу и окружающий мир: не теряться в лесу, уметь ориентироваться на местности днем и ночью. Астрономия преподавалась только в старших – 10-х или 11-х классах, поэтому для большинства «орлят» воспитатели оказывались первыми путеводителями в астрономию. За хорошую работу ему была объявлена благодарность. Вожатство в детских оздоровительных лагерях стало отправной точкой Александра Сереброва в просветительской деятельности, которой он посвятил немалую часть своей жизни.
В 1983 году Александр Серебров в интервью корреспонденту газеты «За науку» вспоминает годы обучения в МФТИ:
После полета Ю. Гагарина спектр интересов Александра значительно сузился, а после полета в 1964 году экипажа из трех человек: командира – военного летчика, бортинженера и врача – гражданских лиц – он окончательно решил, что его место не в самолете, а в космическом корабле в качестве бортинженера.
Стоит отметить, что полет 1964 года – это «Восток-1», который впервые в истории был запущен с тремя участниками. С целью минимизации веса экипаж летал без скафандров и, кроме того, впервые в мире врачом-космонавтом проводились медицинские обследования и испытания.
В 1967 году Александр Серебров, защитив диплом на оценку отлично, закончил МФТИ по специальности «Аэродинамика – термодинамика» на базе НИИ тепловых процессов, в котором работали начиная с 1933 года все основатели и создатели отечественной космонавтики.
В том же 1967 году Александр поступил в аспирантуру МФТИ. Он был распределен на кафедру физической механики, принимал активное участие в создании практикума по аэрофизике и одновременно продолжал работу над диссертацией. В 1970 году он закончил аспирантуру МФТИ по специальности «Физика жидкостей, газов и плазмы», а в 1974 году получает степень кандидата технических наук, защитив диссертацию на тему «Проблемы тепловой защиты пилотируемого космического корабля, входящего в атмосферу Земли после облета Марса».
Вот как о своем товарище рассказывает близкий друг и одногруппник Александра Сереброва Тимофей Владимирович Кондранин:
Будущий космонавт вел правильный образ жизни. Он всегда был аккуратен и подтянут. В институте Александр собирал всевозможные репродукции автомобилей, выписывал технические журналы. Умел видеть в необычном – обычное и в обычном – необычное.
Он придумал новый способ, как пить из стеклянной бутылки в невесомости, используя для этого явления капиллярности и сведя потери жидкости к минимуму.
Зато 12 апреля 1961 года для него не казалось чем-то необычным. Он чувствовал, что это вовсе не фантастика, это закономерный этап».
Оборот из газеты «За науку» 1983 года, посвященный Александру Сереброву
Бортинженер
После окончания аспирантуры Александр Серебров встретился с заведующим кафедрой профессором К. Д. Бушуевым (техническим директором программы «Союз-Аполлон», который пообещал помочь ему в стремлении стать бортинженером космического корабля.
Попав на медобследование для получения допуска к тренировкам, Александр Серебров был признан временно негодным. И только после 4 операций: удаления гланд, операции на 2 пазухи носа и укрепляющих пластических операций на брюшной стенке, в 1975 году Александр был признан годным к специальным тренировкам по программе подготовки космонавтов.
На тот момент возможность стать бортинженером космического корабля была только у сотрудников Научно-производственного объединения «Энергия», где создавались космические корабли «Союз», станции «Салют» и «Мир». Поэтому в 1976 году Александру Сереброву пришлось перейти работать из МФТИ в НПО «Энергия», в отдел, где для космонавтов разрабатывались инструкции по эксплуатации научной аппаратуры на борту орбитальных станций.
По воспоминаниям Александра Сереброва, описанным в книге японского философа Дайсаку Икеды «Космос. Земля. Человек. Диалоги», переход на другую работу, в новый коллектив был сложным процессом. Приходилось очень много работать, выполнять любые поручения, несмотря на то, что в группе подготовки космонавтов у него одного была ученая степень и самая высокая должность – старший научный сотрудник.
Александр одновременно и работал в Центре управления полетами, и подготавливал к полету станцию «Салют-7», и компоновал базовый блок на деревянном макете станции «Мир», и писал инструкции летающим космонавтам по научным исследованиям в их работе.
С детства научившись преодолевать все препятствия и трудности, Александр Серебров успешно сдал экзамены для поступления в отряд космонавтов, и 1 декабря 1978 года решением Главной Межведомственной комиссии был рекомендован для зачисления в отряд космонавтов Научно-производственного объединения «Энергия» в составе 5-го набора.
В диалогах с Дайсаку Икедой Александр Серебров признавался о своих переживаниях перед первым полетом:
Свой первый полёт в космос Александр Александрович Серебров совершил с 19 по 27 августа 1982 года в качестве бортинженера космических кораблей «Союз Т-7» (с момента старта до стыковки) и «Союз Т-5» (с момента расстыковки и до посадки) и второй экспедиции посещения долговременной орбитальной станции «Салют-7» вместе с командиром корабля Леонидом Ивановичем Поповым и космонавтом-исследователем Светланой Евгеньевной Савицкой, и работал на станции с экипажем первой основной экспедиции – космонавтами Анатолием Николаевичем Березовым и Валентином Витальевичем Лебедевым.
Самое яркое воспоминание Александра Сереброва связано именно с первым полетом, первым выходом космического корабля на орбиту:
Как только наступает 526-я секунда с момента отрыва ракеты от стартового ствола, раздается сильный удар-взрыв в спину, наступает невесомость, и тебе кажется, что тебя опрокинули вниз головой…
Сразу же первый взгляд – на Землю. Корабль при отделении от ракеты закручивается вокруг произвольной оси со скоростью 0,5 град./мин, поэтому панорама, видимая из иллюминатора, медленно проплывающая перед глазами, величава, Тихий океан, облака, горизонт изумительной гаммы цветов, в основном голубого цвета».
На долговременной орбитальной станции «Салют-7» проводилось большое количество научных экспериментов. Один из них состоял в выращивании травы арабидобсис по методике советских биологов.
Семена, выращенные в космосе в промежутке между первой и второй экспедицией посещения орбитальной станции «Салют-7», экипаж Александра Сереброва спустил на Землю. Затем эти семена еще несколько раз проделывали маршрут – рост и созревание в невесомости, спуск на Землю, исследования – и снова в космос. При этом параллельно выращивались земные растения из «космических» семян. Данные исследования показали, что при хранении в условиях длительного космического полета, зерна стареют в 5–6 раз быстрее, чем в земных условиях.
Космонавты Александр Серебров, Валентин Лебедев и Светлана Савицкая готовятся к проведению эксперимента на борту долговременной станции «Салют-7»
Второй полет в космос Александра Сереброва состоялся через 8 месяцев после первого полета. С декабря 1982 года по март 1983 года Александр проходил подготовку в качестве космонавта-исследователя второго экипажа по программе второй основной экспедиции на долговременную орбитальную станцию «Салют-7». За месяц до запланированного запуска второй основной экспедиции Александра Сереброва включают в состав первого экипажа вместо космонавта-исследователя Ирины Рудольфовны Прониной.
20 апреля 1983 года состоялся запуск космического корабля «Союз Т-8». Программа полёта предусматривала стыковку корабля «Союз Т-8» с орбитальным комплексом «Салют-7» – «Космос-1443», который с декабря 1982 года был необитаем и находился в автоматическом режиме полёта.
Нештатные ситуации
Во время полета произошла нештатная ситуация: в момент сброса головного обтекателя ракеты-носителя была повреждена антенна автоматической системы сближения «Игла». Таким образом, экипаж, оставшись без системы радиосвязи со станцией и вне зоны радиосвязи с Землей, летел в тени к связке из двух станций массой более 40 тонн со скоростью более 4 м/сек.
– вспоминает Александр Серебров.
После удачного маневра группа управления полетом не дала разрешение на повторение режима ручного сближения с орбитальным комплексом, дав команду готовиться к спуску на Землю, который был выполнен без замечаний. Космический корабль приземлился 22 апреля 1983 года. Этот полет Александр Серебров запомнил до конца жизни, назвав его своим новым рождением.
В промежутке между его вторым и третьим полетом в космос в 1986 году была запущена станция «Мир», проектированием которой занималось НПО «Энергия». В том числе в ее разработке принимал участие и Александр Серебров.
Одним из выявленных Александром Серебровым огрехов первоначального варианта базового блока станции «Мир» являлось недостаточное количество предусмотренных иллюминаторов, которые предназначены для визуального или визуально-инструментального наблюдения за Землей. Александр предложил предусмотреть защиту иллюминаторов от пыли снаружи, и не один иллюминатор, а несколько.
В результате базовый блок имел по одному иллюминатору диаметром 200 мм в каждой каюте, один – 400 мм, пропускающий ультрафиолет – в «полу», и 4 иллюминатора (все защищенные крышками) на конической части переходного отсека. Также в «полу» базового блока было еще до 4 иллюминаторов, через которые с помощью приборов на станции космонавты могли наблюдать за Землей.
Другая инженерная задача при разработке станции «Мир» состояла в том, чтобы обеспечить организованное движение теплового и охлажденного воздуха внутри космического летательного аппарата. Так как из-за невесомости внутри станции не происходит естественной циркуляции воздуха, а эксплуатируемое оборудование производит тепло, то важно отводить нагретый воздух во избежание выхода из строя приборов.
Свой третий полёт в космос Александр Александрович Серебров совершил с 6 сентября 1989 года по 19 февраля 1990 года в качестве бортинженера космического корабля «Союз ТМ-8» и пятой основной экспедиции на долговременную орбитальную станцию «Мир», вместе с командиром Александром Степановичем Викторенко.
Во время этого полета Александром был совершен его первый выход в открытый космос. Перед ним была поставлена ответственная задача – установить два звездных датчика на модуле «Квант», которые с высокой точностью по звездам могли бы определить, где и в каком положении относительно звезд находится орбитальный комплекс «Мир», и передать эту информацию в бортовой компьютер. По оцененным на Земле энергозатратам – это была очень сложная работа, а приборы, которые требовалось установить, были уникальны.
При выходе в открытый космос в первую очередь за все отвечает бортинженер, а командир страхует. Из-за высокого напряжения и сконцентрированности на сохранении датчиков, при перемещении их к модулю «Квант» у Александра Сереброва потерялся мешок с инструментами для крепежа. Однако командир экипажа, Александр Викторенко, смог присоединить датчики к борту без необходимых инструментов, и программа их первого «выхода» в открытый космос была выполнена успешно.
Так описывает произошедшее Александр Серебров:
«Открылась бездна, звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна».
Это была доля секунды. Потом пошла работа.
Я потерял мешок с инструментов, но мы, Саша Викторенко и я, сделали свою работу успешно».
В течение третьего полета Александр Серебров выполнил еще четыре выхода в открытый космос, в общем счете проведя в открытом космосе 17 часов 36 минут.
Александр Викторенко и Александр Серебров осматривают средство перемещения космонавтов (СПК)
Космический мотоцикл
Во время четвертого выхода в открытый космос 1 февраля 1990 года Александр Серебров проводил первое испытание «космического мотоцикла» или средства для автономного перемещения космонавта (СПК).
По сути, «космический мотоцикл» – это мини-ракета, а в совокупности с космонавтом в скафандре – целый космический мини-корабль, содержащий в себе все необходимые системы, кроме автоматических систем сближения и построения ориентации. Он состоит из трех контуров системы ориентации: двух полуавтоматических и одной ручной, из двух контуров реактивных двигателей, по 16 двигателей в каждом.
Реактивные двигатели «мотоцикла» работают на сжатом воздухе, размещенном в двух баллонах по 300 атмосфер в каждом. Если включить двигатели на набор скорости в сторону, то «мотоцикл» разовьет скорость до 35 м/сек. Телеметрия о состоянии системы «мотоцикл + космонавт» передается на землю по автономной радиосистеме.
Задача Александра состояла в том, чтобы медленно отдалиться от станции, а затем повернуться к ней, в это время Александр Викторенко, командир экипажа, должен был его снимать на камеру. Однако что-то пошло не так, и «мотоциклиста» очень быстро унесло на 33 метра. Но Сереброву удалось затормозить вручную, и испытание завершились удачно для обоих членов космической станции и «мотоцикла».
Космонавт Александр Серебров во время испытания автономного средства перемещения космонавта в открытом космосе (СПК) и новой модификации скафандра
Во время своего четвертого и последнего полета в космос, совершенного в период с 1 июля 1993 года по 14 января 1994 года в качестве бортинженера космического корабля «Союз ТМ-17» и долговременной орбитальной станции «Мир» по программе четырнадцатой основной экспедиции, вместе с командиром Василием Васильевичем Циблиевым и космонавтом-исследователем, гражданином Французской Республики Жаном-Пьером Эньере, помимо многочисленных научных экспериментов в области биомедицины, астрофизики, наблюдения Земли и исследования материалов, произошло два события, сравнимых по напряженности с происшествием во время второго полета Александра Сереброва.
16 сентября 1993 года Александр Серебров отцепился от станции и чуть не улетел в бескрайний космос. Случилось это во время шестого выхода в открытый космос и первого в экипаже с Василием Циблиевым.
Плохо привинченный поручень на одной платформе модуля «Квант», за который, по инструкции, должен был закрепиться Александр, отвинтился от корпуса. Будучи уверенным, что зафиксировался за поручень, Александр полетел к высокой ферменной конструкции, чтобы закрепиться за нее другим фалом. Но, не пролетев и полметра, обнаружил, что оба крюка-карабина летят рядом: один в правой руке, а второй – свободен. На протяжении минимум трех секунд Александр Серебров был в абсолютном свободном полете.
К счастью, крюк очень плавно соскочил с поручня, не дернул его, не развернул, и Александр увидел, как приближается ферма, за которую он и зацепился, и спокойно продолжил работать дальше.
14 января 1994 года перед возвращением на Землю Василий Циблиев и Александр Серебров совершали облет станции «Мир» для визуального осмотра. Находясь в бытовом отсеке с заданием фотографировать стыковочный узел, специально сделанный для стыковки с американским «Шаттлом» – судном для доставки космонавтов на станцию «Мир», ручка управления движением корабля оказалась отключенной из-за брака изготовления, и это могло привести к опасному сближению с модулем «Кристалл» со скоростью около 1 м/сек.
Бытовой отсек, в котором находился Александр, был очень хрупкий, и обязательно лопнул бы при столкновении. Но в последний момент корабль зацепился антенной за станцию, затормозил, и это значительно смягчило удар, отсек не лопнул, и Александр остался жив.
За время работы космонавтом Александр Серебров совершил 4 полета. Общий налёт космонавта составил 372 суток и 22 часа. Совершено 10 выходов в открытый космос с суммарным временем работы в безвоздушном пространстве – 31 час 48 минут. Данные показатели являлись рекордными, и превзошел их лишь Анатолий Соловьев в 1997 году.
10 мая 1995 года Александр Александрович Серебров был отчислен из отряда космонавтов и уволен из РКК «Энергия» имени С. П. Королёва в связи с уходом на пенсию по выслуге лет.
Философия
Помимо основной профессиональной деятельности летчика-космонавта физика-инженера, Александр Серебров много сил, энергии и времени вложил в просветительскую деятельность и воспитание молодежи, популяризацию среди школьников и студентов бесконечно интересного и загадочного мира космоса. Его знаменитые «Уроки из космоса» с демонстрацией прямо с орбиты придуманных им экспериментов с невесомостью, многочисленные лекции, которые он читал на протяжении многих лет в школах и вузах страны и за рубежом, оказали неоценимое влияние на выбор жизненного пути школьников и студентов, многие из которых связали свою судьбу с космическими исследованиями.
Александр Александрович Серебров во время проведения своих знаменитых «Уроков из космоса»
В течение двух длительных полетов Александр регулярно, несколько раз в неделю, по любительской радиостанции разговаривал со школьниками Австралии, Латинской Америки, Мексики, США, Европы, России и Азии. Вот как отзывался о них Александр:
Александр Александрович Серебров активно участвовал в создании Всесоюзного (с 1992 года – Всероссийского) молодежного аэрокосмического общества «Союз» (ВАКО «Союз»). В августе 1988 года он был избран первым президентом этого общества, подарившего многим воспитанникам дорогу в учебные заведения ракетно-космического профиля.
К сожалению, нагрузки, перенесенные Александром за время работ в космосе, не могли не сказаться на его здоровье. Александр Серебров умер 12 ноября 2013 года на 70 году жизни. Он был похоронен 15 ноября на Останкинском кладбище.
За свою жизнь Александр Серебров был удостоен большого количества наград: звания Героя Советского Союза – за успешное осуществление своего первого космического полета в 1982 году, ордена Ленина – за осуществление орбитального полета в 1983 году, орденами Октябрьской революции и Дружбы народов – за успешные полеты на орбитальной станции «Мир» в 1990 и 1994 годах и многих других.
Память об Александре Сереброве увековечена на одной из мраморных звёзд с фамилиями Советских (Российских) космонавтов на Аллее космонавтов недалеко от станции метро «ВДНХ» в Москве, а также в родной для Александра средней общеобразовательной школе № 14 в городе Кирове.
Почетные граждане города Кирова, лётчики-космонавты СССР Александр Александрович Серебров и Виктор Петрович Савиных в гостях у учащихся средней общеобразовательной школы № 14
Александр Александрович на протяжении многих лет жизни пытался обратить внимание человечества на проблемы экологии, которые ему самому приходилось обозревать из космоса. Поэтому в заключение будет уместно привести его слова, обращенные к японским студентам, во время посещения университета Сока:
Пора освоить космическую философию общего дома Земля. Мы, космонавты, особенно остро ощущаем наш долг проповедовать эту философию людям».
Источники:
Александр Серебров, Дайсаку Икеда, «Космос. Земля. Человек. Диалоги». Перевод с японского. Под общей редакцией Экуко Сайто Бенц, 2-е изд., М.: Издательство Московского университета, 2011.
Космический мемориал. Александр Александрович Серебров
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