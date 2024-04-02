80-летию со дня рождения А. А. Сереброва посвящается



Александр Александрович Серебров

Детство

МФТИ

«Мне повезло, и с первого раза поступил в МФТИ. Учеба, студенческая жизнь, научная работа. Это вы сами знаете. Где-то на третьем курсе пытался попасть на самолет через ДОСААФ. Благодушно отшили: «Ты нам не годишься по возрасту. Нам нужно летно-подъемный состав готовить, а таких поэтов, как ты, – хоть пруд пруди». Решил, что надо перестать об этом думать. А думать о том, как бы полететь повыше, чем летают на самолетах».

«…Серебров всегда отличался от других тем, что не занимался делом, если не видел конкретного выхода. Занимаясь на своей базе, он полностью спроектировал и построил установку, а затем ее сам испытал. Эта установка и стала темой его диссертационной работы…



Будущий космонавт вел правильный образ жизни. Он всегда был аккуратен и подтянут. В институте Александр собирал всевозможные репродукции автомобилей, выписывал технические журналы. Умел видеть в необычном – обычное и в обычном – необычное.



Он придумал новый способ, как пить из стеклянной бутылки в невесомости, используя для этого явления капиллярности и сведя потери жидкости к минимуму.



Зато 12 апреля 1961 года для него не казалось чем-то необычным. Он чувствовал, что это вовсе не фантастика, это закономерный этап».



Оборот из газеты «За науку» 1983 года, посвященный Александру Сереброву

Бортинженер

«Я, честно говоря, боялся только одного – отсрочки или отмены полета. У меня не было беспокойства насчет полета. Вечером накануне полета я мог спокойно уснуть без снотворных. Я даже помню, что читал перед сном – историю Русско-турецкой войны, «Баязет» В. Пикуля».

«Как только автоматика сбросила с ракеты головной обтекатель, в иллюминаторе появился рассеянный солнечный свет, но не голубой, как на Земле, а фиолетовый…



Как только наступает 526-я секунда с момента отрыва ракеты от стартового ствола, раздается сильный удар-взрыв в спину, наступает невесомость, и тебе кажется, что тебя опрокинули вниз головой…



Сразу же первый взгляд – на Землю. Корабль при отделении от ракеты закручивается вокруг произвольной оси со скоростью 0,5 град./мин, поэтому панорама, видимая из иллюминатора, медленно проплывающая перед глазами, величава, Тихий океан, облака, горизонт изумительной гаммы цветов, в основном голубого цвета».



Космонавты Александр Серебров, Валентин Лебедев и Светлана Савицкая готовятся к проведению эксперимента на борту долговременной станции «Салют-7»

Нештатные ситуации

«Дальность оставалась менее 150 метров, и я наперекор инструкции неожиданно громко даю команду командиру: «Ручку вниз!» А по инструкции – «влево». И он выполнил эту команду, что нас и спасло: мы пролетели от комплекса «Салют-7-ТКС» на дальности в несколько метров (меньше десяти)»,

«Открыв люк, за доли секунды вспомнил слова великого Ломоносова:

«Открылась бездна, звезд полна;

Звездам числа нет, бездне дна».

Это была доля секунды. Потом пошла работа.

Я потерял мешок с инструментов, но мы, Саша Викторенко и я, сделали свою работу успешно».



Александр Викторенко и Александр Серебров осматривают средство перемещения космонавтов (СПК)

Космический мотоцикл



Космонавт Александр Серебров во время испытания автономного средства перемещения космонавта в открытом космосе (СПК) и новой модификации скафандра

Философия



Александр Александрович Серебров во время проведения своих знаменитых «Уроков из космоса»

«И все они одинаковы в своем интересе к космонавтике, в любознательном стремлении изучить состояние нашей планеты, узнать побольше подробностей о жизни космонавтов на борту орбитального комплекса «Мир». У меня было впечатление, что я разговариваю с коллегами, только младшими по возрасту, но такими же заинтересованными в понимании и улучшении нашей жизни, как и я, и мои товарищи по полетам».



Почетные граждане города Кирова, лётчики-космонавты СССР Александр Александрович Серебров и Виктор Петрович Савиных в гостях у учащихся средней общеобразовательной школы № 14

«Все мы, жители планеты Земля, фактически являемся членами одной команды космического корабля с общими запасами воздуха, воды, энергетических ресурсов. И действие каждого из нас оказывает непосредственное влияние на соседей…



Пора освоить космическую философию общего дома Земля. Мы, космонавты, особенно остро ощущаем наш долг проповедовать эту философию людям».

Источники:

Александр Серебров, Дайсаку Икеда, «Космос. Земля. Человек. Диалоги». Перевод с японского. Под общей редакцией Экуко Сайто Бенц, 2-е изд., М.: Издательство Московского университета, 2011.

Космический мемориал. Александр Александрович Серебров

Александр Серебров, Дайсаку Икеда, «Космос. Земля. Человек. Диалоги». Перевод с японского. Под общей редакцией Экуко Сайто Бенц, 2-е изд., М.: Издательство Московского университета, 2011.