В зоне СВО уничтожен первый американский бронетранспортер M1117
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Несколько дней назад появились кадры, на которых были запечатлены американские бронетранспортеры M1117 на вооружении ВСУ, которые долгое время не передавались Украине, по-видимому, из-за сильного износа техники, потребовавшего восстановления.
Как говорится, «не прошло и года», как уже задокументировано уничтожение первой машины этого типа. Соответствующие кадры выложены в социальных сетях. Как можно понять из материала, БТР был поражен бойцами 60-й мотострелковой бригады на Донецком направлении.
Первый M1117 покинул чат на Донецком фронте
- говорится на сербском ресурсе ZOKA.
На кадрах фигурирует БТР, вероятно, покинутый экипажем. Обнаруживший машину оператор российского дрона осуществляет серию последовательных сбросов ВОГов на технику противника. В результате череды взрывов и вызванного ими пожара бронетранспортер был полностью уничтожен.
Из-за больших потерь в боевой технике неприятель вынужден сразу же бросать в бой прибывающие на Украину пополнения. Этим объясняется уничтожение первого M1117, последовавшее всего через несколько дней после появления БТР данного типа в войсках. Если раньше противник формировал резервные бригады, насыщая их западными машинами в преддверии контрнаступления 2023 года, то теперь «размазывает» ресурсы по фронту, пытаясь удержать его обрушение.
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