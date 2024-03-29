В зоне СВО уничтожен первый американский бронетранспортер M1117

14
В зоне СВО уничтожен первый американский бронетранспортер M1117

Несколько дней назад появились кадры, на которых были запечатлены американские бронетранспортеры M1117 на вооружении ВСУ, которые долгое время не передавались Украине, по-видимому, из-за сильного износа техники, потребовавшего восстановления.

Как говорится, «не прошло и года», как уже задокументировано уничтожение первой машины этого типа. Соответствующие кадры выложены в социальных сетях. Как можно понять из материала, БТР был поражен бойцами 60-й мотострелковой бригады на Донецком направлении.



Первый M1117 покинул чат на Донецком фронте

- говорится на сербском ресурсе ZOKA.

На кадрах фигурирует БТР, вероятно, покинутый экипажем. Обнаруживший машину оператор российского дрона осуществляет серию последовательных сбросов ВОГов на технику противника. В результате череды взрывов и вызванного ими пожара бронетранспортер был полностью уничтожен.



Из-за больших потерь в боевой технике неприятель вынужден сразу же бросать в бой прибывающие на Украину пополнения. Этим объясняется уничтожение первого M1117, последовавшее всего через несколько дней после появления БТР данного типа в войсках. Если раньше противник формировал резервные бригады, насыщая их западными машинами в преддверии контрнаступления 2023 года, то теперь «размазывает» ресурсы по фронту, пытаясь удержать его обрушение.

    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    14 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 14:03
      — Коллекция пополняется ...
      1. marchcat Ранг пользователя
        marchcat
        +2
        Сегодня, 14:07
        Не долго мучелся старичок ( M1117). good
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +6
          Сегодня, 14:17
          В зоне СВО уничтожен первый американский бронетранспортер M1117

          Судя по всему, еще долго будет уничтожаться что-то впервые, если мы вот эти поставки хоть как то не научимся уничтожать... Причём все равно как, пусть даже с разрушением гражданской инфраструктуры и гражданского транспорта...
        2. isv000 Ранг пользователя
          isv000
          +3
          Сегодня, 14:37
          Цитата: marchcat
          Не долго мучелся старичок ( M1117). good

          Теперь отмучился, наконец. Он ещё в Америке надеялся на пенсии отстоятся, а его х охлам сплавили...
      2. Лешак Ранг пользователя
        Лешак
        +1
        Сегодня, 14:07
        Пока это только металлолом трофейный.
        Надеюсь скоро будет и целый M1117 затрофеен.
      3. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 14:28
        Коллекция пополняется
        Прямо гербариум какой-то! wink
      4. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        0
        Сегодня, 14:44
        Утилизируют за счет России,однако.
    2. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      0
      Сегодня, 14:07
      БТР М1117 не стал панацеей или же тем более вундервафффе для всук wassat
    3. СергейАлександрович Ранг пользователя
      СергейАлександрович
      +2
      Сегодня, 14:07
      Сумели же американцы люк даже на такой небольшой башне сделать. У нас же убогая башня с пулеметом КПВТ несколько десятилетий кочевала с БТР-60 на все остальные машины.
      Изучить башенку и приспособить нечто похожее на наш БТР "выстрел"
      1. КВУ-НСвД Ранг пользователя
        КВУ-НСвД
        +2
        Сегодня, 14:43
        нас же убогая башня с пулеметом КПВТ несколько десятилетий кочевала с БТР-60 на все остальные машины.
        Изучить башенку и приспособить нечто похожее на наш БТР "выстрел"


        На фига БТРу вообще обитаемая башня . Вполне достаточно дистанционно управляемого модуля . А освободившийся вес направить на защиту
        1. СергейАлександрович Ранг пользователя
          СергейАлександрович
          -1
          Сегодня, 14:44
          А зачем БТРу башня без люка? Подобный, да ещё и агрессивно упёртый, примитивизм понимать отказываюсь.
      2. Топтыгин Ранг пользователя
        Топтыгин
        +1
        Сегодня, 15:12
        У М1117 башня раза в полтора больше, чем у БТР-80.
        1. СергейАлександрович Ранг пользователя
          СергейАлександрович
          -1
          Сегодня, 15:20
          Есть данные по размеру погона башни?
    4. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      +3
      Сегодня, 14:34
      А к чему такой ажиотаж?! Почему факт его палева удивляет? Произошло рядовое событие - спалили натовскую повозку, не первую и не последнюю. У нас парни не на прогулку вышли, сказали смерть нацистам значит побоку, на чём они ездят, хоть на слонах, хотя слоника было бы жаль...

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»