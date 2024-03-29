Политик Рогов: ВСУ обустраивают вторую линию обороны в районе Орехова на Запорожском направлении
Боевики киевского режима начали обустройство второй линии обороны в районе города Орехов в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
В комментарии ТАСС запорожский политик отметил, что вблизи участка линии боевого соприкосновения в районе Орехова замечены скопления украинской строительной техники и рабочих.
Украинские власти ранее заявляли, что ВСУ в настоящее время строят в подконтрольной Киеву части Запорожской области укрепленные линии обороны. В оккупированных ВСУ районах возводятся укрепленные командные пункты, инфраструктурные и складские помещения, препятствия из колючей проволоки, минные поля и пункты временного размещения личного состава.
Ранее Рогов отмечал, что на запорожском направлении противник может отойти на новые укрепленные позиции, оборудованные на расстоянии от 3 до 12 километров от текущей линии фронта. При этом по строящимся линиям обороны ВСУ российской армией регулярно наносятся превентивные удары при помощи фугасных авиабомб.
В ожидании нового наступления ВС РФ, по данным британского издания Financial Times, чтобы попытаться удержать территории, Киев строит около двух тысяч километров укреплений. В украинском Центре оборонных стратегий не исключают, что до конца текущего года Киев может в придачу к уже утерянным регионам утратить контроль над Днепропетровской и Харьковской областями.
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