Политик Рогов: ВСУ обустраивают вторую линию обороны в районе Орехова на Запорожском направлении

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Политик Рогов: ВСУ обустраивают вторую линию обороны в районе Орехова на Запорожском направлении

Боевики киевского режима начали обустройство второй линии обороны в районе города Орехов в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

В комментарии ТАСС запорожский политик отметил, что вблизи участка линии боевого соприкосновения в районе Орехова замечены скопления украинской строительной техники и рабочих.



Украинские власти ранее заявляли, что ВСУ в настоящее время строят в подконтрольной Киеву части Запорожской области укрепленные линии обороны. В оккупированных ВСУ районах возводятся укрепленные командные пункты, инфраструктурные и складские помещения, препятствия из колючей проволоки, минные поля и пункты временного размещения личного состава.

Ранее Рогов отмечал, что на запорожском направлении противник может отойти на новые укрепленные позиции, оборудованные на расстоянии от 3 до 12 километров от текущей линии фронта. При этом по строящимся линиям обороны ВСУ российской армией регулярно наносятся превентивные удары при помощи фугасных авиабомб.

В ожидании нового наступления ВС РФ, по данным британского издания Financial Times, чтобы попытаться удержать территории, Киев строит около двух тысяч километров укреплений. В украинском Центре оборонных стратегий не исключают, что до конца текущего года Киев может в придачу к уже утерянным регионам утратить контроль над Днепропетровской и Харьковской областями.
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    9 комментариев
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    1. marchcat Ранг пользователя
      marchcat
      +1
      Сегодня, 14:04
      Не плохой себе курган для погребения насыпали.
      1. частное лицо Ранг пользователя
        частное лицо
        0
        Сегодня, 15:21
        Да уж если ФАБ прилетит навряд ли поможет данное сооружение.
    2. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +3
      Сегодня, 14:07
      вблизи участка линии боевого соприкосновения в районе Орехова замечены скопления украинской строительной техники и рабочих.
      . И что? Это цель и никак иначе.
      Рациональное предотвратить, чем потом разрушать и брать штурмом.
      1. Пуз Большой Ранг пользователя
        Пуз Большой
        +4
        Сегодня, 14:11
        Скоро ещё и строительную технику по всему миру клянчить будут
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          0
          Сегодня, 14:23
          А что они строят то, что б задействовать ту строительную технику, которая у них была/есть вообще?
          Понятно, что техника без дела, без обслуживания, превращается в нерабочий хлам, но так то у них раньше много чего было.
    3. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      0
      Сегодня, 14:08
      А в тех местах утки водятся? Домики охотничьи понастроены, выбирай на вкус - после войны можно будет с удобствами утку бить...
    4. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +2
      Сегодня, 14:10
      Вторую уже линию обороны строят?Надеюсь что первую линию мы уже вынесли в пыль!
      1. Mouse Ранг пользователя
        Mouse
        0
        Сегодня, 14:35
        Ну... так и вторую пока сооружают раздолбать...
        ибо нефиг...
    5. Boyarin pomestnoy konnicy Ранг пользователя
      Boyarin pomestnoy konnicy
      0
      Сегодня, 14:20
      Так бейте по строителям и перестаньте уже, наконец, стесняться и бояться бить по промышленным предприятиям белым днём!!! Убивая квалифицированных рабочих и инженеров Мы ослабим их оборонные возможности навсегда! Потому что послать тупого мыколу на мясо сильно проще, чем вырастить грамотного и толкового рабочего и тем более - инженера проектировщика!!!

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