«Самый правильный вариант»: спикер парламента Армении выступил за вступление страны в Евросоюз

Для нас получение статуса кандидата на членство в ЕС — самый правильный и желательный вариант, по которому мы должны идти. И здесь важен процесс, по которому это надо сделать. Многое надо привести в соответствие с европейскими стандартами

Власти Армении уже открыто говорят о необходимости скорейшего вступления страны в Европейский союз. С таким заявлением, в частности, недавно выступил спикер парламента Армении Ален Симонян.Если раньше Ереван еще пытался балансировать между Россией и Западом, то в последнее время республиканское руководство демонстрирует стремление к полному дистанцированию от нашей страны. Прозападный курс стал доминирующим во внешней политике Армении.= заявил спикер парламента Армении.Ранее Ереван приостановил членство в ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности). В адрес России Армения постоянно отпускает упреки в том, что Москва якобы не стала защищать Нагорный Карабах от Азербайджана, и это при том, что сам Ереван так и не признал независимость этой непризнанной республики и тоже не оказал ей никакой поддержки.Кстати, Запад, на который сейчас пытается ориентироваться Армения, тоже ничего не сделал для предотвращения событий в Нагорном Карабахе, приведших к тотальному исходу армянского населения. Ведь подлинная цель Запада в Закавказье – не помощь Армении, а создание новых проблем для России и соседствующего с Арменией Ирана. Прозападные армянские элиты, идя на поводу США, Великобритании и Франции, создают дополнительные риски для своего народа и будущего своего государства в целом.