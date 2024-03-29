«Самый правильный вариант»: спикер парламента Армении выступил за вступление страны в Евросоюз

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«Самый правильный вариант»: спикер парламента Армении выступил за вступление страны в Евросоюз

Власти Армении уже открыто говорят о необходимости скорейшего вступления страны в Европейский союз. С таким заявлением, в частности, недавно выступил спикер парламента Армении Ален Симонян.

Если раньше Ереван еще пытался балансировать между Россией и Западом, то в последнее время республиканское руководство демонстрирует стремление к полному дистанцированию от нашей страны. Прозападный курс стал доминирующим во внешней политике Армении.

Для нас получение статуса кандидата на членство в ЕС — самый правильный и желательный вариант, по которому мы должны идти. И здесь важен процесс, по которому это надо сделать. Многое надо привести в соответствие с европейскими стандартами

= заявил спикер парламента Армении.

Ранее Ереван приостановил членство в ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности). В адрес России Армения постоянно отпускает упреки в том, что Москва якобы не стала защищать Нагорный Карабах от Азербайджана, и это при том, что сам Ереван так и не признал независимость этой непризнанной республики и тоже не оказал ей никакой поддержки.

Кстати, Запад, на который сейчас пытается ориентироваться Армения, тоже ничего не сделал для предотвращения событий в Нагорном Карабахе, приведших к тотальному исходу армянского населения. Ведь подлинная цель Запада в Закавказье – не помощь Армении, а создание новых проблем для России и соседствующего с Арменией Ирана. Прозападные армянские элиты, идя на поводу США, Великобритании и Франции, создают дополнительные риски для своего народа и будущего своего государства в целом.
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    46 комментариев
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    1. ТермиНахТер Ранг пользователя
      ТермиНахТер
      +10
      Сегодня, 14:40
      И каким образом ЕС защитит Армению от Азербайджана? Неужели армяне еще не поняли, что Пашинян - это их вариант зенелоха - бандерлога? Заработает денег и уедет, а проблемы останутся у армян.
      1. V.B. Ранг пользователя
        V.B.
        +8
        Сегодня, 14:46
        Только пашинян уедет, а Армении, как государства не будет!
        1. ТермиНахТер Ранг пользователя
          ТермиНахТер
          0
          Сегодня, 15:08
          Ну, это малозначительные детали, которые в принципе, ничего не меняют.
        2. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +1
          Сегодня, 15:09
          спикер парламента Армении выступил за вступление страны в Евросоюз

          Сейчас ЕвроСоюз встанет, вытянется по струнке и под бурные аплодисменты, выслушав речь спикера парламента Армении Алена Симоняна, торжественно примет Армению в ЕС... Армяне, неужели вы так поглупели за эти тридцать лет...??? Зачем ЕС ещё одна нищая страна, когда у них и у самих большие проблемы в экономике "европейских локомотивов"...??? Украину и Грузию уже лет двадцать принимают и никак не примут, вас же не примут до самого распада ЕС... А он всё равно распадётся и чем больше таких стран как Армения, Грузия, Украина в него вступят , тем быстрее это произойдёт...
          1. carpenter Ранг пользователя
            carpenter
            +1
            Сегодня, 15:46
            Цитата: Lev_Russia
            Зачем ЕС ещё одна нищая страна, когда у них и у самих большие проблемы в экономике "европейских локомотивов"..

            Нуланд печеньки Украине давала, Брюссель пряник Пашиняну дает, любят дуракам пряником перед носом водить. Да и что Евросоюз, может получить от Армении, кроме головной боли.
        3. guest Ранг пользователя
          guest
          +1
          Сегодня, 15:14
          Цитата: V.B.
          Армении, как государства не будет!

          Это не худший исход, превращение Армении в очередную антироссию будет на много хуже.
      2. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +7
        Сегодня, 14:54
        Цитата: ТермиНахТер
        И каким образом ЕС защитит Армению от Азербайджана? Неужели армяне еще не поняли, что Пашинян - это их вариант зенелоха - бандерлога?
        И по сторонам посмотреть ума не хватает. Чем тот Евросоюз и НАТО обернулось для укров - на себя примерить религия ему не позволяет? Он считает, что Евросоюз задыхается без армянских мандаринов?
        Безвиз им на фиг не нужен - и без того армян по миру в разы больше, чем в Армении. А мандарины - доведёт их Евросоюз до того, что своих не будет, а в магазинах итальянские лежать будут.

        Ваш, Николай, вопрос о том, чем Евросоюз Армении поможет в войне с Азербайджаном, я себе минимум два года про Украину задаю.

        Армения усиленно рвётся на дорожку, Украиной протоптанную.
        Ну-ну... Вперёд. И за томосом тоже - Порошенко уже съездил.
        1. Чёрный Ранг пользователя
          Чёрный
          +4
          Сегодня, 14:59
          Пускай вступают куда хотят. но торговать с Россией будут исключительно по мировым ценам. Вот тогда и посмотрим как они через некоторое время запоют
          1. Zoldat_A Ранг пользователя
            Zoldat_A
            +5
            Сегодня, 15:02
            Цитата: Чёрный
            Пускай вступают куда хотят. но торговать с Россией будут исключительно по мировым ценам. Вот тогда и посмотрим как они через некоторое время запоют
            Я про то и говорю. Взвоют, когда поздно будет. Сами своего Пашиняна порвут на сотню маленьких "пашинянчиков". Глядишь, искупавшись в дерьме, заново родятся. Умными.
          2. isv000 Ранг пользователя
            isv000
            +4
            Сегодня, 15:11
            Цитата: Чёрный
            Пускай вступают куда хотят. но торговать с Россией будут исключительно по мировым ценам. Вот тогда и посмотрим как они через некоторое время запоют

            Прежде чем их примут в ЕС их Алиев пострижет как овец и выпнет в загон, до следующей стрижки...
        2. Mouse Ранг пользователя
          Mouse
          +4
          Сегодня, 15:03
          Ничему чужие ошибки не учат... на собственной шкуре испытать хотят...
      3. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        +3
        Сегодня, 15:01
        "Он с именем этим(ЕС) ложится
        и с именем этим встает.".
      4. Владимир_Д Ранг пользователя
        Владимир_Д
        +2
        Сегодня, 15:11
        СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ АРМЕНИИ - ПРИСОЕДИНЕНИЕ К САНКЦИЯМ ЕС
    2. СергейАлександрович Ранг пользователя
      СергейАлександрович
      +1
      Сегодня, 14:41
      Это как в анекдоте.
      "Украинский зоопарк, детишки толпятся вокруг вольера со слонами, пытаются кинуть им что-то вкусное - кто яблоко, кто печеньку, кто банан. И вот девочка, успешно скормившая слону банан, спрашивает служителя зоопарка, колоритного украинца, сможет ли слон съесть тонну бананов?
      - Съист та он съист, та хто ж ему дасть? "
    3. tralmaster Ранг пользователя
      tralmaster
      +9
      Сегодня, 14:41
      Такое ощущение что они идут по пути цыган. Народ есть, страны нет.
      1. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        +2
        Сегодня, 15:14
        Цитата: tralmaster
        Такое ощущение что они идут по пути цыган. Народ есть, страны нет.

        У цыган как раз страна есть, даже три: прародина Индия, абсолютная цыганщина Румыния и подсвинок Молдавия. Это еврейцы шарились веками, отовсюду их гнали, и сейчас у них эта перспективочка вырисовывается...
    4. Joker62 Ранг пользователя
      Joker62
      +2
      Сегодня, 14:45
      Самый правильный вариант

      Какой глупец, этот спикер армян... fool
      и еще наивный, как баран! am
      1. ТермиНахТер Ранг пользователя
        ТермиНахТер
        +3
        Сегодня, 15:10
        Он не наивный, он купленный - вместе со своим гнилым ливером. А вот ведет за собой, он стадо баранов, на бойню. Есть такое понятие - провокатор.
    5. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +3
      Сегодня, 14:46
      Ещё одни: евронерабы "нарисовались ! fool fool
    6. Федор Соколов Ранг пользователя
      Федор Соколов
      +5
      Сегодня, 14:47
      Ну да армяне прямо таки прыгнули через голову Турции сразу в ЕС.
      1. Кузнец 55 Ранг пользователя
        Кузнец 55
        +5
        Сегодня, 14:51
        Они считают что их там ждут с распростертыми руками . ЕС , это морковка перед носом осла для Армении . Турки ну очччень много лет эту морковку наблюдают , но до сих пор не вкусили ее .
    7. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      +2
      Сегодня, 14:50
      Для нас получение статуса кандидата на членство в ЕС — самый правильный и желательный вариант, по которому мы должны идти. И здесь важен процесс, по которому это надо сделать. Многое надо привести в соответствие с европейскими стандартами

      = заявил спикер парламента Армении.
      Странно почему не AUKUS. Хотелось бы услышать как армянские подводники утопили очередную подводную лодку (желательно атомную) о подводные скалы. laughing
      1. ТермиНахТер Ранг пользователя
        ТермиНахТер
        +3
        Сегодня, 15:11
        Ага, в озере Севан, дивизия ПЛАРК)))
        1. oppozite28 Ранг пользователя
          oppozite28
          +2
          Сегодня, 15:15
          Ага, в озере Севан, дивизия ПЛАРК)))
          Мини-ПЛАРК, на которых трудятся минипашиняны. laughing
    8. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +3
      Сегодня, 14:50
      И что тут обсуждать?
      Сами сдают все, что можно, ради "кружевных труселей".
    9. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 14:51
      Вся элитка вместе с Пашиняном- выкормыши Сороса, по примеру всех жёлто-оранжевых рЭволюций в мире, где торчат уши и руки би дэ с Пятиугольником и ЦРУ из Фашигнгтона и сасо-наглии с Ландона!
      Зряплаты элитки, в отличие от народа в порядки отличаются, проверить общественно-народному контролю и объяснить армянскому народу - кто ест Ху?
      Логика врагов понятна- по периметру создаётся цепь государств и био-хим-радио-ядрёно лабораториями недружественных стран РФ!
    10. anjey Ранг пользователя
      anjey
      +1
      Сегодня, 14:53
      Дурака учит только хороший дрын laughing
    11. Дедок Ранг пользователя
      Дедок
      +2
      Сегодня, 14:56
      «Самый правильный вариант»: спикер парламента Армении выступил за вступление страны в Евросоюз


      насколько же продажны политики...
      интересно, а за какие "печеньки" он заговорил так?
    12. HAM Ранг пользователя
      HAM
      +3
      Сегодня, 14:59
      Надеются ,что ЕС как Советский союз будет их содержать и лелеять.....вот с этим как раз и облом..
      Теперь у армян аж две мечты : Арарат и ЕС........обе "голубые"....
    13. Евгений Попов_3 Ранг пользователя
      Евгений Попов_3
      0
      Сегодня, 15:01
      А Россия не могла сместить Пашиняна ? Даже не пыталась, насколько вижу
      1. ТермиНахТер Ранг пользователя
        ТермиНахТер
        0
        Сегодня, 15:12
        А зачем? если Пашиняна купил Баку, с потрохами?
    14. Fisher Ранг пользователя
      Fisher
      +6
      Сегодня, 15:01
      А почему нет. Был союз - была другая идеология. Сейчас живём один раз. Какое дело пашиняну (чубайсу, зеленскому, список можно продолжить) до Армении. Он обеспечит себя и правнуков и через некоторое время будет жить в монако или ещё где нибудь и жить без бедно. Россия, конкретно пашиняну может предложить гораздо меньше, чем запад. Следовательно выбор очевиден. Где сейчас Яценюк, парубий, Турчинов? Или "наши" Козырев, тот же Чубайс. Список длинный. Без идеи, без идеологии бабло всегда победит.
    15. Oga Ранг пользователя
      Oga
      +1
      Сегодня, 15:03
      The EU must have convinced Armenia to abandon Nagorno-Karabakh in exchange for EU membership. But they were to do this abandonment in a way in which the blame will go to Russia.
    16. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      +1
      Сегодня, 15:07
      Этот Ален пьёт одеколон?! drinks Он на карту смотрел? Где ЕС а где Армения... Снабжение и энергоресурсы он где собрался брать - в Турции, Азербайджане? Или он настолько хитро*опым себя считает что собирается доить Россию?! fool
    17. Владимир_Д Ранг пользователя
      Владимир_Д
      -1
      Сегодня, 15:08
      Почему российские миротворцы ещё там, российская военная база еще там?
      1. Strannik96 Ранг пользователя
        Strannik96
        +1
        Сегодня, 15:20
        Вот и создавалось ЕС для того чтобы втайне втягивать в НАТО, а народ конечно обеими руками за красивую жизнь, которая в ЕС, да ещё на халяву, но для них это как Марс недосягаем. Это же Остапы Бендеры все начальники у власти, что в Грузии, что украина, что армяне
    18. Замкадыш Ранг пользователя
      Замкадыш
      +1
      Сегодня, 15:11
      Армении поставлена задача дразнить максимально Россию. Исходя из этой логики следующим шагом начнется понижение статуса русского языка и русской культуры. Дорогой Молдовы планируют двинуться. Видимо, им намекнули, что тут общей границы с РФ нет, поэтому, как в Грузии или в 404-й не случится, т.е. можно наглеть. Ню-ню. Еще одни претенденты на то, чтобы их государственность осталась только в истории. Что касается народа Армении, то он похоже, как и большинство европейцев, потихоньку вырождается, превращаясь в сугубо потребителя белковой и информационной пищи (или нет?). А тем, кто сейчас у власти там, глубоко фиолетово, что станет с этим народом и страной. "Ничего личного, только бизнес".
    19. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      +1
      Сегодня, 15:12
      Для нас получение статуса кандидата на членство в ЕС — самый правильный и желательный вариант, по которому мы должны идти. И здесь важен процесс, по которому это надо сделать. Многое надо привести в соответствие с европейскими стандартами
      Смешно...
      Петросяна в спикеры!
      ПыСы: Почему каждый начинающий вступать, думает, что он - особенный!?
    20. abc_alex Ранг пользователя
      abc_alex
      +1
      Сегодня, 15:12
      Люди, вам же прямым текстом сказали:

      Для нас получение статуса кандидата на членство в ЕС — самый правильный и желательный вариант, по которому мы должны идти. И здесь важен процесс, по которому это надо сделать.


      Не результат. ПРОЦЕСС! Неужели вы не понимаете, что в процессе этого бессмысленного хождения в Европу, можно множество всяких плюшек и ништяков перераспределить в частную и личную собственность!
    21. alystan Ранг пользователя
      alystan
      +1
      Сегодня, 15:12
      С таким заявлением, в частности, недавно выступил спикер парламента Армении Ален Симонян.

      Какое чисто армянское имя у этого спикера... belay
    22. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +1
      Сегодня, 15:13
      Где ролики на армянском языке ? Про евро пенсии и евро зарплаты
    23. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 15:16
      Армения - это Франция или Испания ?Вот свезло ЕС так свезло ,они просто не понимают с кем связались.
    24. Алексей Алексеев_5 Ранг пользователя
      Алексей Алексеев_5
      0
      Сегодня, 15:26
      Там своей голытьбы и чёрноты хватает,а ещё и вас содержать.
    25. Владимир_Д Ранг пользователя
      Владимир_Д
      0
      Сегодня, 15:28
      Уже сейчас в Армении говорят что армене это первые христиане, что из земли которая была выкопана когда шумеры копали черное море насыпали самую большую сопку и назвали ее Арарат, что родина коньяка это Армения а Дартаньян это армянский рыцарь. При этом такой срач на форумах
    26. Путник_2 Ранг пользователя
      Путник_2
      0
      Сегодня, 15:33
      Необходимо немедленно поставить вопрос жестко об исключении Армении из ЕАЭС. Ведь это не оппозиционер какой то заявляет о том, что цель Армении - вступление в ЕС, а один из руководителей государства. Позиция другого руководителя - премьер-министра Армении не отличается от позиции спикера парламента. Чего мы вечно ждем ? Почему позволяем недружественно настроенному народу кормиться за счет России ? Слово "народ" я употребил не случайно. Потому что именно народ Армении поддерживает этого Пашиняна, его команду, и проводимую ими антироссийскую политику. Необходимо уже хотя бы заявить о том, что на период приостановления Арменией своего членства в ОДКБ, о чем заявил Пашинян, ОДКБ снимает с себя обязанности по оказанию военно-политической помощи Армении. Необходимо также заявить, что в случае, если приостановление Арменией членства в ОДКБ продлится более одного года, ОДКБ будет считать Армению покинувшей ОДКБ окончательно. Не нужно великой России и другим ее союзникам ставить себя в зависимость от того, какое решение, наконец, милостиво надумает принять какой то британский шпион Пашинян. Внешняя политика должна быть активной и решительной, а не вялой и рыхлой. Указанные заявления должны, разумеется, подкрепляться экономичнскими мерами, т.е. приведением экономического партнерства с Арменией к стандартным нормам, без льгот. Чтобы тот же народ реально понимал, что он сейчас имеет, что потеряет, и что приобретет, став недругом России.
    27. Петр_Колдунов Ранг пользователя
      Петр_Колдунов
      0
      Сегодня, 15:43
      спикер парламента Армении выступил за вступление страны в Евросоюз

      А мой кот проголосовал за беспрепятственное вступление в погреб, где висят колбасы и окорока... он тоже считает это правильным вариантом. И чё?

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