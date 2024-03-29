Замначальника ГОМУ Генштаба ВС РФ: Призванные в весеннюю кампанию срочники в зону СВО направляться не будут
Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский провел брифинг, посвященный началу с 1 апреля весеннего призыва в ряды Вооруженных сил России. Текст его выступления опубликовало Минобороны РФ.
Прежде всего замначальника ГОМУ подвел итоги предыдущего осеннего призыва. Задание президента России Владимира Путина была выполнено полностью и в установленные законом сроки. В общей сложности в ряды ВС РФ, другие войска и воинские формирования было призвано 130 тысяч человек. При этом особое внимание уделялось комплектованию научных и научно-производственных подразделений, в которые направлено около полутысячи человек.
Вице-адмирал отметил регионы, где осенний призыв прошел наиболее организованно. Таковыми стали: республики Бурятия и Северная Осетия – Алания, Красноярский и Ставропольском край, Волгоградская, Воронежская, Московская, Ростовская, Сахалинская, Самарская, Челябинская области и город федерального значения Москва.
Все призывники на сборных пунктах были обеспечены установленными видами довольствия. Для отправки в части молодого пополнения было задействовано около 200 рейсов гражданской авиации, 14 рейсов самолетов авиации Вооруженных сил и 10 воинских эшелонов. На пути следования было обеспечено питание в соответствии с рационом. В случае, если дорога занимала более трех суток, трехразовое питание было организовано в вагонах-ресторанах.
Нынешняя весенняя призывная кампания будет проходить с 1 апреля во всех субъектах РФ, кроме районов Крайнего Севера и отдельных местностей, приравненных к районам Крайнего Севера. Здесь граждане призываются на военную службу с 1 ноября по 31 декабря, что обусловлено климатическими особенностями. Срок военной службы по призыву, как и прежде, составит 12 месяцев.
Что касается новых регионов России, то в Донецкой и Луганской республиках, Херсонской и Запорожской областях в находящиеся там пункты дислокации Вооруженных сил военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут. Как и ранее, военнослужащие-срочники не будут направляться и в воинские формирования ВС РФ, задействованные в ходе специальной военной операции, уточнил Цимлянский.
Практика формирования научных рот, предназначенных для решения научно-прикладных задач, будет продолжена и в ходе нынешнего весеннего призыва. Особое внимание, как и прежде, будет уделяться формированию спортивных рот, в них созданы все условия для подготовки наиболее перспективных спортсменов. С требованиями к кандидатам для комплектования указанных подразделений призывники и их родители могут ознакомиться на официальном интернет-портале Минобороны России.
Здесь же в разделе «Контакты» можно задать все интересующие вопросы в электронные приемные главнокомандующих видами, командующих родами войск и войсками военных округов. Для создания обратной связи с 16 апреля по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов мск будет организована работа «прямой телефонной линии» ГОМУ Генштаба. На все вопросы граждан, связанные с призывом, ответы дадут компетентные специалисты.
— закончил брифинг замначальника ГОМУ Генштаба ВС РФ.
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