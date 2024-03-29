Замначальника ГОМУ Генштаба ВС РФ: Призванные в весеннюю кампанию срочники в зону СВО направляться не будут

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Замначальника ГОМУ Генштаба ВС РФ: Призванные в весеннюю кампанию срочники в зону СВО направляться не будут

Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский провел брифинг, посвященный началу с 1 апреля весеннего призыва в ряды Вооруженных сил России. Текст его выступления опубликовало Минобороны РФ.

Прежде всего замначальника ГОМУ подвел итоги предыдущего осеннего призыва. Задание президента России Владимира Путина была выполнено полностью и в установленные законом сроки. В общей сложности в ряды ВС РФ, другие войска и воинские формирования было призвано 130 тысяч человек. При этом особое внимание уделялось комплектованию научных и научно-производственных подразделений, в которые направлено около полутысячи человек.





Вице-адмирал отметил регионы, где осенний призыв прошел наиболее организованно. Таковыми стали: республики Бурятия и Северная Осетия – Алания, Красноярский и Ставропольском край, Волгоградская, Воронежская, Московская, Ростовская, Сахалинская, Самарская, Челябинская области и город федерального значения Москва.



Все призывники на сборных пунктах были обеспечены установленными видами довольствия. Для отправки в части молодого пополнения было задействовано около 200 рейсов гражданской авиации, 14 рейсов самолетов авиации Вооруженных сил и 10 воинских эшелонов. На пути следования было обеспечено питание в соответствии с рационом. В случае, если дорога занимала более трех суток, трехразовое питание было организовано в вагонах-ресторанах.

Нынешняя весенняя призывная кампания будет проходить с 1 апреля во всех субъектах РФ, кроме районов Крайнего Севера и отдельных местностей, приравненных к районам Крайнего Севера. Здесь граждане призываются на военную службу с 1 ноября по 31 декабря, что обусловлено климатическими особенностями. Срок военной службы по призыву, как и прежде, составит 12 месяцев.

Что касается новых регионов России, то в Донецкой и Луганской республиках, Херсонской и Запорожской областях в находящиеся там пункты дислокации Вооруженных сил военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут. Как и ранее, военнослужащие-срочники не будут направляться и в воинские формирования ВС РФ, задействованные в ходе специальной военной операции, уточнил Цимлянский.

Практика формирования научных рот, предназначенных для решения научно-прикладных задач, будет продолжена и в ходе нынешнего весеннего призыва. Особое внимание, как и прежде, будет уделяться формированию спортивных рот, в них созданы все условия для подготовки наиболее перспективных спортсменов. С требованиями к кандидатам для комплектования указанных подразделений призывники и их родители могут ознакомиться на официальном интернет-портале Минобороны России.



Здесь же в разделе «Контакты» можно задать все интересующие вопросы в электронные приемные главнокомандующих видами, командующих родами войск и войсками военных округов. Для создания обратной связи с 16 апреля по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов мск будет организована работа «прямой телефонной линии» ГОМУ Генштаба. На все вопросы граждан, связанные с призывом, ответы дадут компетентные специалисты.

В завершение отмечу, что все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания

— закончил брифинг замначальника ГОМУ Генштаба ВС РФ.

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    7 комментариев
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    1. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 15:08
      Вот не могу я принять белые футболочки у коммандного состава, не принимает душа.
    2. МятныйПряник Ранг пользователя
      МятныйПряник
      +1
      Сегодня, 15:15
      Кто в теме, с сердюковских времён и с приходом Шойгу, как там ситуация с реальным обучением? Ребят сейчас гоняют с постоянной стрелковкой и другими навыками, или традиция покраски травы и снега, всё ещё присутствует? what
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        -1
        Сегодня, 15:19
        Мятный пряник hi, кто ж вам реальную картинку скажет, сейчас будут писать вот у меня племянник, крестник, внук, сын коллеги, нужное подчеркнуть. А дальше кто хвалить будет кто нет, но это всё мнение конкретного человека которое не проверишь.
      2. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 15:21
        Сейчас все начинается с обработки мозгов молодооо пополнения.На подписание контракта.Ну,а дальше,по ситуации.Кому куда..Вон,недавно срочники неплохо проявили сеья при отражении на границе Курской и Белгородской областей..
    3. Владимир_Д Ранг пользователя
      Владимир_Д
      -2
      Сегодня, 15:39
      Вопрос к Минобороны. Нужны ли такие бойцы которые не воюют после курса военной подготовки? Зачем нужна такая армия если бойцов нельзя привлекать хотя бы к охране госграниц? А на границах очень жарко. Нужно пересматривать принцип комлектации и подготовки вооруженных сил. Чем сейчас занимаются срочники два года:
      1. Наведение порядков: набивание кантиков и обортовочек на койках (как плитки шоколада чтоб), на подушках (чтоб как пирпичики прям).
      2. Выравнивание коек по ниточке (бл... на синих армейских одеялах есть черные полоски).
      3. Уборка территории.
      4. Кухонный наряд
      5. Суточный наряд по роте.
      6. Караул.
      7. Строевые приёмы и движения с оружием и без оружия. Движения в полонне, движения в шеренге, выход из строя.
      8. Немного из тактической подготовки.
      Такая армия небоеспоспособна от слова совсем.
      1. Дво Ранг пользователя
        Дво
        -1
        Сегодня, 15:42
        Какие два года ,сейчас один год служат.
        1. Владимир_Д Ранг пользователя
          Владимир_Д
          0
          Сегодня, 15:44
          В 24 году увеличивают до 2 лет, умник

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