«Показали плохие результаты в украинском конфликте»: Минобороны Малайзии пытается отремонтировать польские танки PT-91M
Согласно официальным данным, Польша передала ВСУ 60 танков PT-91M Twardy, которые являются местной модификацией Т-72М1. После поступления на вооружение украинской армии данный ОБТ часто фигурирует в видеоматериалах в качестве пораженной машины (впрочем, наряду со всеми другими танками).
- считает Икмаль Хишам, бывший заместитель министра обороны страны, слова которого приводит издание Defence Security Asia.
При этом военное ведомство запустило программу восстановления парка этих танков, заключив контракт на техническое обслуживание и поставку запчастей. Со слов Хишама, данное решение вызывает вопросы, так как польская компания-производитель оригинального оборудования Bumar Laberdy остановила выпуск запчастей для Twardy.
- заявил глава военного ведомства Мохамед Халед.
С его слов, удалось восстановить два танка, использовав собственный опыт, который позволяет уменьшить зависимость от производителей оригинального оборудования, а также решить проблему прекращения выпуска некоторых основных компонентов ОБТ. В частности, необходимо наладить ремонт трансмиссии RENK, электронных компонентов лазерного дальномера наводчика и системы управления огнем.
- BTDM
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