«Показали плохие результаты в украинском конфликте»: Минобороны Малайзии пытается отремонтировать польские танки PT-91M

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«Показали плохие результаты в украинском конфликте»: Минобороны Малайзии пытается отремонтировать польские танки PT-91M

Согласно официальным данным, Польша передала ВСУ 60 танков PT-91M Twardy, которые являются местной модификацией Т-72М1. После поступления на вооружение украинской армии данный ОБТ часто фигурирует в видеоматериалах в качестве пораженной машины (впрочем, наряду со всеми другими танками).

PT-91M показал плохие результаты в украинском конфликте

- считает Икмаль Хишам, бывший заместитель министра обороны страны, слова которого приводит издание Defence Security Asia.



При этом военное ведомство запустило программу восстановления парка этих танков, заключив контракт на техническое обслуживание и поставку запчастей. Со слов Хишама, данное решение вызывает вопросы, так как польская компания-производитель оригинального оборудования Bumar Laberdy остановила выпуск запчастей для Twardy.

PT-91M является разрушительным наступательным средством, а также является элементом сдерживания при организации обороны

- заявил глава военного ведомства Мохамед Халед.

С его слов, удалось восстановить два танка, использовав собственный опыт, который позволяет уменьшить зависимость от производителей оригинального оборудования, а также решить проблему прекращения выпуска некоторых основных компонентов ОБТ. В частности, необходимо наладить ремонт трансмиссии RENK, электронных компонентов лазерного дальномера наводчика и системы управления огнем.

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5 комментариев
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  1. К-50 Ранг пользователя
    К-50
    +4
    Сегодня, 16:49
    PT-91M показал плохие результаты в украинском конфликте

    При такой интенсивности боевых действий практически любой танк покажет "плохие результаты".
    Сколько там единиц противотанкового вооружения на один танк или другую боевую машину? История ещё просто не знало о таких масштабах их применения. Так что ничего удивительного, что танкам не хило достаётся на поле боя.
    PT-91M является разрушительным наступательным средством, а также является элементом сдерживания при организации обороны

    Вы уж там определитесь, хорош он или нет. Всё таки его корни и основа это Т-72, советская школа танкостроения! yes
    1. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      0
      Сегодня, 17:03
      Практически нечем похвастаться "Твярды" перед своим предком. Ну разве СОУ "Саван15" на французской матрице и всё.
  2. Mouse Ранг пользователя
    Mouse
    +3
    Сегодня, 16:58
    Это их головная боль... всех в утиль наша задача... yes
  3. Ирек Ранг пользователя
    Ирек
    0
    Сегодня, 17:22
    Нашли с кем связаться, хозяин прикажет полякам и они вас кинут.
  4. 75Сергей Ранг пользователя
    75Сергей
    0
    Сегодня, 17:23
    Главное, чтобы они из Малазии не попали на Окраину.

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