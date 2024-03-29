Минобороны подтвердило ночной комбинированный удар по объектам энергетики и системам ПВО Украины
В ночь с четверга на пятницу ВС России нанесли очередной групповой удар ракетами воздушного, морского и наземного базирования, а также гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и беспилотниками. Удар наносился по объектам энергетики, а также средствам ПВО. Цели удара достигнуты, все объекты поражены.
На линии боевого соприкосновения без особых изменений, наши продолжают давить под Авдеевкой и Часовым Яром, противник вводит в бой резервы. На остальных направлениях также идут бои, не меньше важные, но менее освещаемые. Возможно, что это отвлечение внимания от реального направления подготавливаемого удара, недаром в Киеве забегали, предупреждая своих хозяев о скором поражении. А возможно, что наши просто не форсируют события, продолжая уничтожать живую силу противника.
На Купянском направлении основные события переместились под Терны, где российские войска практически вышли на окраины этого населенного пункта. По данным военных, противник четыре раза контратаковал, но успеха не добился. Под Синьковкой сильные бои, но продвижения нет.
На Донецком наши снова продвинулись и заняли более выгодные рубежи в районах Белогоровка, Андреевка, Антоновка, Курдюмовка, Красногоровка, Николаевка и Часов Яр. На направлении Часова Яра бои идут ожесточенные, город является одним из важнейших узлов обороны, прикрывающим следующую линию.
На Авдеевском наши в боях снова потеснили противника по всей линии, улучшив положение по переднему краю, ожесточенные бои идут в районах Бердычей и Семеновки, там наши продавливают оборону ВСУ, несмотря на сопротивление. Противник контратакует, отражено восемь атак в районах Первомайское, Новгородское, Тоненькое и Бердычи.
На Южно-Донецком направлении продвижение тактическое, но оно есть в районах Малиновка, Макаровка и Урожайное. В районе Приютное отражена одна контратака ВСУ. На Херсонском без изменений, бои на линии Работино - Вербовое, противник начал выстраивать линию обороны у Орехово.
Общие потери ВСУ на всех направлениях за сутки: по личному составу - 795 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике - три танка, семь бронемашин, две БМП, бронетранспортер М113, 13 автомобилей и станция РЭБ "Нота". В ходе контрбатарейной борьбы поражены: три гаубицы Д-30, четыре Д-20, одна L-119, две САУ "Гвоздика", одна САУ "Акация", одна САУ Krab, одна PzH 2000, самоходная пушка "Гиацинт-С". Станции РЭБ "Нота" и "Буковель-AD". Три полевых склада боеприпасов.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетами и артиллерией уничтожена радиолокационная станция ЗРК С-300. Средствами ПВО уничтожено 175 украинских беспилотников, сбит 21 реактивный снаряд РСЗО HIMARS и Vampire.
Информация