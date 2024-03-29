Российские войска взяли под контроль ключевой перекрёсток дорог южнее Семёновки, что даёт возможность входа в село с юга

3
Российские войска взяли под контроль ключевой перекрёсток дорог южнее Семёновки, что даёт возможность входа в село с юга

Российские войска продолжают уничтожать противника и занимать его позиции на севере так называемой второй линии обороны западнее Авдеевки. Напомним, что ранее большая часть этой линии была занята ВС РФ, в частности – освобождены Тоненькое и Орловка, взяты под контроль около четверти площади территории села Бердычи. Единственным селом на этой линии, где не было контроля со стороны российской армии, оставалось села Семёновка. Оно примыкает к Бердычам с юга.

В результате успешных действий российские войска взяли под контроль ключевой перекрёсток - это пересечение дороги O0542 Бердычи-Авдеевка и северного обхода Орловки. Этот перекрёсток располагается на южной окраине Семёновки, его контроль позволял ВСУ сдерживать продвижение наших отрядов со стороны упомянутой Орловки.



Кроме того, ВС РФ заняли рубежи у водоёма, за которым и находятся позиции противника в населённом пункте Семёновка.



В общей сложности, продвижение ВС РФ с начала суток в районе Семёновки составило около трети километра по ширине около 900 м. С одной стороны, продвижение не выглядит значительным, но с другой – нужно понимать, что к Бердычам и Семёновке враг продолжает переброску резервов, но, несмотря на это, ВСУ приходится отступать.

Теперь у ВС РФ появляется возможность войти в село с юга, а при удачном развитии событий в Бердычах - одновременно и с севера.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    3 комментария
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      -1
      Сегодня, 15:07
      А скоро пойдёт "зеленка" с одной стороны плюс, с другой минус. А новость, на Западном фронте без перемен, ведутся бои местного значения.
    2. sdivt Ранг пользователя
      sdivt
      +1
      Сегодня, 15:15
      Российские войска взяли под контроль ключевой перекрёсток дорог южнее Семёновки

      В общей сложности, продвижение ВС РФ с начала суток в районе Семёновки составило около трети километра по ширине около 900 м

      Может, лучше про рухнувший мост в Балтиморе ещё раз написать?
      Уже говорил, и ещё раз повторю - о ВС РФ хочется услышать новости чуточку масштабнее, а не вот это вот всё. Лучше уж вообще ничего, чем такое
    3. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      +3
      Сегодня, 15:22
      Судя по карте главное - гастроном взяли!
      С уважением к парням... hi

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»