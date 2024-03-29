Российские войска взяли под контроль ключевой перекрёсток дорог южнее Семёновки, что даёт возможность входа в село с юга
Российские войска продолжают уничтожать противника и занимать его позиции на севере так называемой второй линии обороны западнее Авдеевки. Напомним, что ранее большая часть этой линии была занята ВС РФ, в частности – освобождены Тоненькое и Орловка, взяты под контроль около четверти площади территории села Бердычи. Единственным селом на этой линии, где не было контроля со стороны российской армии, оставалось села Семёновка. Оно примыкает к Бердычам с юга.
В результате успешных действий российские войска взяли под контроль ключевой перекрёсток - это пересечение дороги O0542 Бердычи-Авдеевка и северного обхода Орловки. Этот перекрёсток располагается на южной окраине Семёновки, его контроль позволял ВСУ сдерживать продвижение наших отрядов со стороны упомянутой Орловки.
Кроме того, ВС РФ заняли рубежи у водоёма, за которым и находятся позиции противника в населённом пункте Семёновка.
В общей сложности, продвижение ВС РФ с начала суток в районе Семёновки составило около трети километра по ширине около 900 м. С одной стороны, продвижение не выглядит значительным, но с другой – нужно понимать, что к Бердычам и Семёновке враг продолжает переброску резервов, но, несмотря на это, ВСУ приходится отступать.
Теперь у ВС РФ появляется возможность войти в село с юга, а при удачном развитии событий в Бердычах - одновременно и с севера.
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