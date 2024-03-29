Новый президент Сенегала: Франции пора покинуть страну, а нам надо пересмотреть все соглашения с Парижем
Фиаско Франции на Африканском континенте продолжается. Теперь Париж получил удар оттуда, откуда вряд ли мог его ожидать – от Сенегала, наиболее тесно связанной с Францией западноафриканской страны.
Недавно избранный президентом Сенегала Бассиру Диомайe Файе выступил с резким заявлением в отношении бывшей метрополии. Некогда являвшийся французской колонией, Сенегал практически всю свою суверенную историю тесно сотрудничал с Парижем и рассматривался последним как важнейший форпост на западе Африки. Но не исключено, что такой расклад останется в прошлом.
- заявил новый глава сенегальского государства.
Победивший на президентских выборах 2024 года 44-летний политик левого толка, Файе выступает за как можно более решительное дистанцирование от Франции и стран Запада в целом и за ослабление экономической зависимости страны от бывшей метрополии. В экономике он выступает за ликвидацию франка КФА как валюты, а в политике ориентируется на левый панафриканизм.
По мнению Файе, Дакару необходимо пересмотреть сотрудничество с Францией в политической, экономической, культурной и военной сферах. Фактически речь идет о планах нового руководства Сенегала отказаться от тесных связей с французским государством. Ранее с Францией порвали тесные отношения Мали, Нигер, Буркина-Фасо, Гвинея, Центральноафриканская республика.
Сенегал оставался одним из самых надежных союзников Франции на континенте. Разрыв связей с этой страной приведет к очень неприятным последствиям для Парижа в плане его африканской политики. Тем более, что действия Дакара могут стать примером и для последних сотрудничающих с Францией бывших африканских колоний.
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