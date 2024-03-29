Новый президент Сенегала: Франции пора покинуть страну, а нам надо пересмотреть все соглашения с Парижем

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Новый президент Сенегала: Франции пора покинуть страну, а нам надо пересмотреть все соглашения с Парижем

Фиаско Франции на Африканском континенте продолжается. Теперь Париж получил удар оттуда, откуда вряд ли мог его ожидать – от Сенегала, наиболее тесно связанной с Францией западноафриканской страны.

Недавно избранный президентом Сенегала Бассиру Диомайe Файе выступил с резким заявлением в отношении бывшей метрополии. Некогда являвшийся французской колонией, Сенегал практически всю свою суверенную историю тесно сотрудничал с Парижем и рассматривался последним как важнейший форпост на западе Африки. Но не исключено, что такой расклад останется в прошлом.

Франции пора покинуть страну, а нам надо пересмотреть все соглашения с Парижем

- заявил новый глава сенегальского государства.

Победивший на президентских выборах 2024 года 44-летний политик левого толка, Файе выступает за как можно более решительное дистанцирование от Франции и стран Запада в целом и за ослабление экономической зависимости страны от бывшей метрополии. В экономике он выступает за ликвидацию франка КФА как валюты, а в политике ориентируется на левый панафриканизм.

По мнению Файе, Дакару необходимо пересмотреть сотрудничество с Францией в политической, экономической, культурной и военной сферах. Фактически речь идет о планах нового руководства Сенегала отказаться от тесных связей с французским государством. Ранее с Францией порвали тесные отношения Мали, Нигер, Буркина-Фасо, Гвинея, Центральноафриканская республика.

Сенегал оставался одним из самых надежных союзников Франции на континенте. Разрыв связей с этой страной приведет к очень неприятным последствиям для Парижа в плане его африканской политики. Тем более, что действия Дакара могут стать примером и для последних сотрудничающих с Францией бывших африканских колоний.
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    13 комментариев
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    1. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      +1
      Сегодня, 15:25
      Никто не любит Эммочку...
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 15:29
        Смею_заметить hi, как это никто???
        А супруга)))
        1. sifgame Ранг пользователя
          sifgame
          +2
          Сегодня, 15:35
          Есть информация , что его любит любовник
        2. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          0
          Сегодня, 15:41
          Чем сильнее Францию гонят из Африки, тем агрессивнее Макроша нападает На Россию... А всё почему, да потому что в Африке Россию ждут, которая не будет грабить, а будет договариваться, как она всегда и делала в странах третьего мира...
    2. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 15:25
      От Макрону "поперло", интересно сколько насчитывается сенегальцев на территории Франции и какие настроение и отношение у этих людей к Парижу.
    3. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 15:28
      Если Сенегал уйдёт из под контроля Франции ,то Макорону и Пашиняну нобелевскую премию мира.Там и при французах некоторые крыс жрали,на рынке продавались- свежее мясо.Самый страшный РПК в истории Трафлота ,после Анголы конечно.Ангола это просто " прелесть".Но там похоже опять КНР с юанями подсуетились.
    4. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 15:28
      «Франции пора покинуть страну» —

      — Ралли Дакар-Париж ...
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 15:31
        Владимир Владимирович Воронцов hi, без Камаз-Мастер это уже не то.
    5. Mike777 Ранг пользователя
      Mike777
      -1
      Сегодня, 15:34
      As an African we don't want Paris, USA and especially the British from our world, the new generation knows the are completely invaders and rippers. There is hope for Senegalese for ditching the ripper France. We are becoming wiser
    6. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      +2
      Сегодня, 15:34
      Видать, макроша в виде культуриста не привлек никого... не напугал....wassat
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 15:37
        Mouse hi, так он вроде под боксера косил?! А так да, в пору включать французкую народную))) песню Эммануэль Гудбай.
        1. Mouse Ранг пользователя
          Mouse
          +1
          Сегодня, 15:40
          Главное бицепс побольше нарисовать, косить можно под кого хочешь.... wassat
          hi
          1. Ропот 55 Ранг пользователя
            Ропот 55
            0
            Сегодня, 15:48
            Mouse, э нееее тут главное зверская морда-лица вдруг все как испугаются.

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