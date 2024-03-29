Британская пресса: глава украинского МИД призвал Индию прекратить связи с Россией

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Британская пресса: глава украинского МИД призвал Индию прекратить связи с Россией

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе своего визита в Индию призвал Нью-Дели поддержать Украину и при этом "переосмыслить советское наследие" связей с Россией, которое, по мнению украинского министра, уже "испаряется".

Как сообщает британское издание Financial Times, Кулеба пытался настроить индийскую сторону против Москвы, призывая присоединиться к поддержке Киева. При этом отмечается, что Киев прикладывает значительные усилия, чтобы завоевать симпатии Индии и других стран так называемого Глобального Юга.



Во время своего визита в Нью-Дели глава украинского МИД заявил, что тесные связи между Индией и Россией основаны на советском наследии, которое не может "храниться веками".

Также сообщается, что руководитель украинского внешнеполитического ведомства пытался манипулировать тесными отношениями между Россией и Китаем, отмечая, что Индии якобы следует беспокоиться из-за углубляющихся связей Москвы и Пекина, поскольку, по словам Кулебы, эти процессы угрожают ее национальной безопасности.

Во время своего визита в индийскую столицу Кулеба также пытался также убедить Нью-Дели в том, что Индия многое выиграет от расширения торговых и технологических связей с его страной. В частности, он утверждает, что Украина имеет все шансы стать "крупнейшей строительной площадкой" в процессе возможного послевоенного восстановления разрушенных инфраструктурных объектов.
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    15 комментариев
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    1. Чёрный Ранг пользователя
      Чёрный
      +6
      Сегодня, 16:20
      И вместо взаимовыгодного в финансовом плане сотрудничества с Россией он предложил индусам дать денег в долг Украине laughing laughing laughing .
      1. lukash66 Ранг пользователя
        lukash66
        +3
        Сегодня, 16:32
        ну уж прямо в долг. Просто скромно подарить.)
        1. частное лицо Ранг пользователя
          частное лицо
          0
          Сегодня, 17:08
          призвал Нью-Дели поддержать Украину

          Какелам нужно благотворить Россию за проведение СВО из за которой многие в мире узнали про краину. Индусы знать не знали что есть такая страна краина для них все славяне русские.
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 16:21
      Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе своего визита в Индию призвал Нью-Дели поддержать Украину и при этом "переосмыслить советское наследие" связей с Россией

      Кулеба, да ты кто такой, чтобы что-то Индии советовать...??? Опять у "вяликих" укров крыша едет не по детски...
    3. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      +1
      Сегодня, 16:27
      А почему только призвал? Форму дурында теряет. Надо было приказать, под зад пендаля получить и в 404 рассказать как индусов "в строй поставил" и "напужал".
      1. Марвелл Ранг пользователя
        Марвелл
        -1
        Сегодня, 17:11
        Цитата: Пленник
        А почему только призвал? Форму дурында теряет. Надо было приказать, под зад пендаля получить и в 404 рассказать как индусов "в строй поставил" и "напужал".

        Так то да ,но все это очень интересно ..Пытаются через Индию призвать к переговорам Россию
        Энергетику 404 вырубают по всей украине ,а это очень серьезно ,это не подстанции ,а конкретно вырубают ГЭС и ТЭЦ .Ну и ФАБы животворящие мозги прочищают
        США хотят выйти из этого конфликта ,но е получается ..Россия стоит на своем капитуляция и репарации !
    4. wanna Ранг пользователя
      wanna
      -1
      Сегодня, 16:28
      Также сообщается, что руководитель украинского внешнеполитического ведомства пытался манипулировать тесными отношениями между Россией и Китаем, отмечая, что Индии якобы следует беспокоиться из-за углубляющихся связей Москвы и Пекина, поскольку, по словам Кулебы, эти процессы угрожают ее национальной безопасности.


      Где можно посмотреть более подробные отчеты? Каждому китайцу было бы интересно узнать следующее
    5. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      0
      Сегодня, 16:31
      Краина далеко не британия.... и та уже давненько от дел отошла.... не могет советоветовать и пртзывать......
    6. Vik66 Ранг пользователя
      Vik66
      0
      Сегодня, 16:35
      Его еще пускают в Индию и Китай ? belay
      1. wanna Ранг пользователя
        wanna
        +1
        Сегодня, 16:43
        Китай никогда не соглашался разрешить въезд в страну украинскому министру иностранных дел или юмористам.
    7. next322 Ранг пользователя
      next322
      0
      Сегодня, 16:35
      наверное индусы согласились?кулеба дурного не посоветует lol
      1. роман66 Ранг пользователя
        роман66
        0
        Сегодня, 16:47
        Это уж как станцует, шансы есть
    8. Владимириус Ранг пользователя
      Владимириус
      0
      Сегодня, 16:37
      дела у нациков совсем плохи, если они практически непереставая колесят по всему миру пытаясь получить оружие и деньги, конечно деньги их интересуют больше всего
    9. Тополь Ранг пользователя
      Тополь
      0
      Сегодня, 17:04
      Украина имеет все шансы стать "крупнейшей строительной площадкой" в процессе возможного послевоенного восстановления разрушенных инфраструктурных объектов.
      Площадка площадкой, а кто платить то будет за строительство? Тем более за инфраструктурные объекты, которые прибыли не приносят, ну или почти не приносят. У окраины денег нет и в ближайшие 200 лет не предвидится.
    10. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      0
      Сегодня, 17:10
      Хм, интересна реакция индийскогийской стороны на такое хамство.)

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