Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе своего визита в Индию призвал Нью-Дели поддержать Украину и при этом "переосмыслить советское наследие" связей с Россией, которое, по мнению украинского министра, уже "испаряется".Как сообщает британское издание Financial Times, Кулеба пытался настроить индийскую сторону против Москвы, призывая присоединиться к поддержке Киева. При этом отмечается, что Киев прикладывает значительные усилия, чтобы завоевать симпатии Индии и других стран так называемого Глобального Юга.Во время своего визита в Нью-Дели глава украинского МИД заявил, что тесные связи между Индией и Россией основаны на советском наследии, которое не может "храниться веками".Также сообщается, что руководитель украинского внешнеполитического ведомства пытался манипулировать тесными отношениями между Россией и Китаем, отмечая, что Индии якобы следует беспокоиться из-за углубляющихся связей Москвы и Пекина, поскольку, по словам Кулебы, эти процессы угрожают ее национальной безопасности.Во время своего визита в индийскую столицу Кулеба также пытался также убедить Нью-Дели в том, что Индия многое выиграет от расширения торговых и технологических связей с его страной. В частности, он утверждает, что Украина имеет все шансы стать "крупнейшей строительной площадкой" в процессе возможного послевоенного восстановления разрушенных инфраструктурных объектов.

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